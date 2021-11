Vincit Oyj

Lehdistötiedote 2.11.2021 kello 09:00

Vincit lähtee tukemaan Tampereen teknillisen lukion oppilaiden talous- ja sijoitustaitoja tarjoamalla pääomaa oppilaiden sijoitettavaksi



Vincit ja Tampereen teknillinen lukio ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea lukiolaisten talous- ja sijoitustaitoja. Viiden vuoden yhteistyön aikana Vincit tarjoaa vuosittain 10 000 euroa pääomaa lukiolaisille sijoitettavaksi. Yhteistyö tehdään osana Talous ja Nuoret TaTin järjestämää Lukiolaisten sijoittajakoulu -opintokokonaisuutta, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla.

Tampereen teknillinen lukio on jo pidempään järjestänyt lukiolaisille sijoittamiseen liittyvää opetusta ja mahdollisuus päästä oikeasti sijoittamaan tekee siitä oppilaille vielä konkreettisempaa. Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat tutustuvat sijoittamisen perusteisiin ja opinnoissa käsitellään myös vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Opiskelijat pääsevät sijoittamaan Vincitin tarjoaman pääoman osakkeisiin. Niistä saadut mahdolliset tuotot ja osingot lahjoitetaan vuosittain lukiolaisten valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Sponsoroitua pääomaa sijoitetaan yhteistyön ajan, jonka jälkeen pääoma palautuu yritykselle. ​​Kaikkien Sijoittajakoulu-kampanjaan osallistuvien koulujen hyväntekeväisyyssalkut ovat julkisia, ja oppilaitosten välille muodostuu leikkimielinen kilpailu siitä, kuka tekee sijoittamalla eniten hyvää.

Vincit Oyj:n talousjohtaja Niklas Wasenius: "Haluamme Vincitillä olla mukana tukemassa nuorten taloustaitoja ja ymmärrystä sijoittamisesta. Näistä taidoista hyötyvät nuorten lisäksi yhteiskuntamme laajemminkin. Tampereen teknillinen lukio on Vincitille luonteva yhteistyökoulu, koska siellä panostetaan laajalti teknologiataitojen opetukseen."

Tampereen teknillisen lukion rehtori Petri Murtovaara: "Upeaa, että Vincit lähti mukaan tähän opettajamme Veli-Matti Ullgrenin ideoimaan yhteistyöhön. Opiskelijamme pääsevät tämän myötä tekemään konkreettista hyvää ja näkemään, kuinka markkinat oikeasti toimivat. Toiminta-ajatuksemme on, että osa opiskelijoistamme suuntautuu teknologia-alojen korkeakouluopintoihin."

Lisätietoja Talous ja Nuoret TaTin järjestämästä lukiolaisten sijoittajakoulusta täältä

Lisätietoja:

Kati Lindholm, markkinointijohtaja, Vincit Oyj, puhelin: 040 543 6978

Niina Mikolanniemi, vastuullisuuspäällikkö, Vincit Oyj, puhelin: 040 761 1677

Veli-Matti Ullgren, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Tampereen teknillinen lukio, puhelin: 041 730 3200

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi