SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Finanskalender – kalenderåret 2022

A.P. Møller - Mærsk A/S forventer at offentliggøre selskabets årsrapport for 2021 onsdag den 9. februar 2021 samt at afholde generalforsamling tirsdag den 15. marts 2022 i København. Emner som ønskes optaget på dagsorden for generalforsamlingen skal være modtaget senest mandag den 31. januar 2022.

Selskabet forventer at offentliggøre kvartalsrapport for 1. kvartal onsdag den 4. maj 2022, halvårsmeddelelse onsdag den 3. august 2022 og kvartalsrapport for 3. kvartal onsdag den 2. november 2022.

København, den 2. november 2021.

Kontaktperson: Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. 3363 3106

