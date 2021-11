Aktia ja Finnair tuovat markkinoille uuden Finnair Visa -luottokortin

Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

2.11.2021 klo 12.00

Aktia ja Finnair ovat sopineet yhteistyöstä ja tuovat keväällä 2022 markkinoille uuden Finnair Visa -luottokortin. Yhteistyön myötä Finnair Plus -jäsenet saavat käyttöönsä yhden maailman suosituimmista luottokorteista ja ansaitsevat samalla Finnair Plus -pisteitä kortilla tehdyistä ostoksista.

Finnair Plus -pisteitä voi käyttää paitsi lentopalkintoihin, myös esimerkiksi matkustusluokan korotuksiin, hotelliyöpymisiin tai ravintoloiden lahjakortteihin. Finnair Plus -pisteitä on myös mahdollista lahjoittaa erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, kuten UNICEFille, CMI:lle tai Suomen luonnonsuojeluliitolle.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme huippuluokan maksuvälineet, ja yhteistyö Finnairin kaltaisen ikonisen ja luotettavan suomalaisyhtiön kanssa on Aktialle erityinen ilon aihe. Odotan innolla, että pääsemme tuomaan uuden kortin markkinoille ensi kevään aikana”, sanoo Aktian pankkitoiminnan johtaja Anssi Huhta.

”On hienoa, että voimme tuoda asiakkaillemme uuden vaihtoehdon maksamiseen yhdessä Aktian kanssa. Finnair Visa -luottokortilla maksaessa asiakkaamme saavat entistä laajemmat mahdollisuudet ansaita Finnair Plus -pisteitä”, kertoo Finnair Plus -ohjelmasta vastaava johtaja Pekka Antila.

Hankintaohjeet ja tarkemmat korttiehdot kerrotaan myöhemmin kevään 2022 aikana.

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä – yhtiö aikoo puolittaa nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolilla Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2021 olivat 15,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.