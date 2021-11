Piedmont lance le connecteur PiPerLink(MC) lors du salon international Aquatech Amsterdam

English French

QUÉBEC, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Piedmont, leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement d’eau de mer pour les marchés industriels et municipaux, lance son connecteur de perméat, le PiPerLinkMC, lors du salon international Aquatech Amsterdam.



Le connecteur de perméat de Piedmont, ou le PiPerLinkMC, est un connecteur intégré qui remplace les assemblages complexes de plusieurs composantes et qui s'adapte à toutes les marques de systèmes d'osmose inverse (« RO ») et d'ultrafiltration (« UF »), tous les types et toutes les tailles de connexion. Le produit permet des économies de coûts dans les étapes de conception, fabrication et installation, et réduit le nombre de connexions entre le réservoir et le collecteur de perméat ou de filtrat, réduisant ainsi le risque de fuite.

« Nous sommes très heureux de lancer ce produit unique après plusieurs mois de travail acharné de nos équipes d'ingénierie et de recherche et développement. Le connecteur PiPerLinkMC complète parfaitement notre portefeuille de produits et peut être rapidement mis sur le marché via nos canaux de vente actuels. En tant que fournisseur leader d’équipement de dessalement d’eau de mer, nous travaillons fort pour proposer des innovations sur le marché qui répondent aux besoins de nos clients, qui améliorent l'efficacité des processus et qui simplifient la conception. Tout cela se reflète dans le lancement de ce produit », a déclaré Ties Venema, directeur général de Piedmont.

À propos de Piedmont

Piedmont est un leader mondial dans l’équipement anticorrosif pour les usines de dessalement et répond aux besoins essentiels des clients pour une large gamme d'applications dans les marchés industriels et municipaux. Pour plus de renseignements, visitez : www.piedmontpacific.com.

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com



Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418-688-0170

marc.blanchet@h2oinnovation.com



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5ee232e4-0545-4634-948b-dee8a692cb3c/fr