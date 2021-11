Les Thés DAVIDsTEA sont officiellement certifiés Great Place to Workᴹᴰ

MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d'annoncer qu'ils ont été certifiés Great Place to WorkMD après une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work InstituteMD Canada.

Basée sur les évaluations des employés, fournies dans le cadre d'une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience en milieu de travail, la certification Great Place to WorkMD atteste de l'engagement de Les Thés DAVIDsTEA envers leurs employés. Mettant l'accent sur le bien-être et la santé mentale de ses employés par l'entremise de son programme axé sur le mieux-être concurrentiel et offrant des congés personnels, de maladie et de bénévolat, l'entreprise croit que cet honneur est bien mérité. Les Thés DAVIDsTEA ont obtenu cette certification après s'être soumis au processus pour une première année.

« Nous sommes si fiers d'être un lieu de travail certifié Great Place to WorkMD », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Notre équipe innove sans cesse en trouvant de nouveaux moyens de créer une culture fondée sur l'ouverture, la créativité et le soutien. Après une année de transformation, cette certification symbolise la réussite d'une incroyable équipe et d'un groupe de dirigeants qui inspirent le personnel au quotidien », a-t-elle ajouté.

Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to WorkMD Canada, dit qu'un bon milieu de travail dépend du niveau de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, du niveau de fierté qu'ils ressentent à l'égard de leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données montrent que de bons lieux de travail bénéficient de meilleures performances financières, d'une réduction des départs volontaires et d'une meilleure satisfaction des clients que les autres milieux. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance sont mûrs pour l'innovation, l'agilité, la résilience et l'efficacité », a-t-elle déclaré.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

À propos de Great Place to WorkMD

Great Place to Work est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d’évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

