Bombardier annonce que la construction de son nouveau centre manufacturier Global à Mississauga se déroule comme prévu, et réitère le maintien de 2 000 emplois ainsi que son engagement envers la communauté aéronautique ontarienne

Les nouvelles installations de calibre international dédiées à l’assemblage final des avions Global, dont l’achèvement est prévu en 2023, incarnera l’engagement de Bombardier en faveur du développement durable

Les caractéristiques écoresponsables diminueront la consommation d’énergie d’environ 60 % et réduiront de plus de 50 % les émissions de gaz à effet de serre

Ces installations de pointe, situées à l’Aéroport international Pearson de Toronto, représentant un investissement privé de Bombardier d’environ 400 M$ US, permettra aux 2 000 employés hautement qualifiés actuels des installations existantes de Bombardier situées à Downsview de poursuivre leurs activités

Bombardier réitère son engagement soutenu envers la grappe aéronautique par sa participation active au consortium Downsview Aerospace and Innovation Research (DAIR) et à d’autres initiatives

MISSISSAUGA, Ontario, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a donné plus de détails sur la construction de ses nouvelles installations à la fine pointe de la technologie situées à l’Aéroport international Pearson de Toronto, qui lui permettra d’optimiser les activités d’assemblage final de ses avions d’affaires Global, et notamment celles de son avion Global 7500, avion phare de l’industrie. Dans un événement auquel participaient Bonnie Crombie, mairesse de la ville de Mississauga; Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA); Jerry Dias, président national d’Unifor; et plusieurs autres représentants clés de la communauté aéronautique du Grand Toronto, Bombardier a réitéré son engagement de maintenir une présence dynamique en Ontario.

En bonne voie d’ouvrir ses portes en 2023, l’établissement accueillera le Centre manufacturier Global, actuellement dans les environs de Downsview, en Ontario. Ce déménagement, représentant un investissement privé de Bombardier d’environ 400 millions $US, permettra aux 2 000 employés travaillant actuellement aux installations de Bombardier situées à Downsview de poursuivre leurs activités.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour que vous constatiez vous-mêmes que la construction de notre nouveau centre d’excellence manufacturière Global progresse comme prévu, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Nous sommes extrêmement fiers des gens qui produisent ici, en Ontario, depuis des décennies, nos avions d’affaires de premier ordre. Avec la demande croissante d’avions d’affaires long-courriers à grande cabine, nous sommes impatients de fournir à nos équipes un nouvel environnement de travail à la fine pointe de la technologie », a-t-il ajouté.

L’usine de Downsview a été construite dans les années 60 et réaliser nos activités dans nos nouvelles installations 770 000 pieds carrés situées à l’aéroport Pearson, à Mississauga, réduira grandement l’empreinte industrielle et environnementale de Bombardier dans la région. L’entreprise saisit l’occasion pour y intégrer autant de caractéristiques écoresponsables que possible. La consommation d’énergie sera réduite de tout juste moins de 60 % en misant sur des éléments d’éclairage naturels et plus efficaces. De plus, de nouvelles méthodes de chauffage et des systèmes modernisés de traitement des composants nous permettront de réduire de plus de 50 % les émissions de gaz à effet de serre de nos installations. Enfin, la consommation d’eau de nos procédés manufacturiers sera réduite grâce aux modifications appliquées aux flux de travail de l’atelier de traitement des composants. En parallèle, nous favoriserons l’utilisation de véhicules électriques pour le transport sur le site; et trois réservoirs de carburant d’aviation durable fourniront du carburant pour les avions en partance.

Par ailleurs, au cours de l’événement, Bombardier a confirmé qu’elle restera active dans la création d’occasions de formation et d’emploi pour les professionnels des futures générations aéronautiques dans la région du Grand Toronto, et ce, notamment par la poursuite de sa participation au consortium DAIR. Ce consortium, que Bombardier a cofondé avec le Centennial College, oriente les activités locales de recherche et développement menées en collaboration pour aider les PME en aéronautique à grandir. « Nous poursuivons notre stratégie de soutenir davantage l’innovation locale, d’exploiter l’ingéniosité des futurs professionnels en aéronautique et d’accroître notre chaîne d’approvisionnement locale. Notre engagement dans le consortium DAIR nous permet de concrétiser cette vision à laquelle nous attachons beaucoup d’importance », a affirmé Éric Martel.

De plus, M. Martel a insisté sur l’importance des partenariats locaux dans le succès de la migration de nos activités vers le nouveau site de production. « Je tiens à remercier la ville de Mississauga et la municipalité régionale de Peel, ainsi que nos partenaires de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto d’avoir fait en sorte que nous nous sentions vraiment les bienvenus dans nos futures nouvelles installations, ici, à Mississauga.

« Je suis très fier que Bombardier, l’une des sociétés d’aviation les plus novatrices du monde, ait choisi d’effectuer ce très important investissement à Mississauga, a déclaré Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga. En ouvrant son nouveau centre d’excellence manufacturière Global dans notre ville, Bombardier renforcera notre secteur aéronautique de calibre international en poursuivant ses relations avec les entreprises de Mississauga, lesquelles proposent des solutions de pointe pour soutenir la gamme d’avions d’affaires Global de Bombardier. Je suis impatiente de collaborer avec Bombardier et avec l’aéroport Pearson pour trouver de nouvelles façons d’attirer à Mississauga de nouveaux investissements aéronautiques. »



« À Toronto Pearson, nous avons une vision : être l’aéroport de l’avenir. Cette vision va de notre approche en matière de santé et de sécurité qui se concrétise par notre programme Aéroport reconnu mondialement à la création d’une expérience aéroportuaire plus moderne, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, GTAA. Et pour être l’aéroport de l’avenir, il faut notamment établir des partenariats qui offrent un plus large éventail de possibilités économiques et sociales aux collectivités que nous desservons. L’accent mis par Bombardier sur l’innovation et les connexions convient parfaitement à Toronto Pearson, que nous rendons plus efficace, résilient et novateur dans le cadre de nos efforts pour rebâtir le secteur de l’aviation et de l’aérospatiale ici même, à Mississauga. »



« Les compétences des membres du secteur aéronautique d’Unifor sont presque inégalées, et les avions qu’ils construisent sont sans équivalents dans leur catégorie, a indiqué Jerry Dias, président national d’Unifor. La nouvelle usine de production aidera à garantir à long terme des emplois qualifiés dans le secteur manufacturier et constituera pour les travailleurs hautement qualifiés de Bombardier des nombreuses générations à venir un nouveau toit dont ils seront fiers. »

« Ledcor est fière de construire les nouvelles installations de production de Bombardier à la fine pointe de la technologie à l’Aéroport international Pearson de Toronto, a affirmé Ray Lawrence, vice-président de Ledcor Construction pour l’Ontario. Nous sommes impatients de collaborer avec l’équipe de projet et de conception pour atteindre les cibles de développement durable et d’efficacité énergétique de Bombardier. »

