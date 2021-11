Broccolini dévoile Le Sherbrooke, un nouvel emblème du Mille carré doré

English French

MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sherbrooke, le plus récent et le plus prestigieux projet immobilier résidentiel de Broccolini, sera officiellement lancé ce samedi 6 novembre.



Situé au cœur du célèbre Mille carré doré à Montréal, Le Sherbrooke s’inscrit dans la riche histoire de ce quartier en s’inspirant des lieux de culture et de l’architecture prestigieuse qu’on y retrouve.

Déjà le créateur de plusieurs projets phares, dont le Victoria sur le parc, le 628 Saint-Jacques ou encore L/Avenue, Broccolini est également le constructeur de la nouvelle Maison de Radio-Canada et du futur siège de la Banque Nationale. Aujourd’hui, le promoteur est particulièrement fier d’enfin présenter aux Montréalais(es) ce projet emblématique.

« C’est pour nous un projet exceptionnel qui réunit l'histoire d’un quartier unique, une vie contemporaine et un luxe intemporel. Le Sherbrooke, c’est l’emblème d’une vision que nous avons pour la Ville de Montréal et pour les Montréalais(es). Nous avons donc très hâte de leur faire découvrir ce joyau », a déclaré Anthony Broccolini, chef de l’exploitation de Broccolini.

L’architecture du Sherbrooke, signée par le cabinet Neuf Architect(e)s, s’inspire du mouvement Art nouveau, populaire au tournant du XXe siècle, pour évoquer la riche histoire de Montréal ainsi que sa réputation de ville cosmopolite tournée vers l’avenir. D’une hauteur de 25 étages, le Sherbrooke réunira 515 suites, allant du studio au penthouse, et offrira une multitude de commodités ultramodernes (piscine intérieure semi-olympique, sauna, golf virtuel, etc.) dans des décors magnifiques, conçus par le designer de renom Andres Escobar.

« Nous souhaitions mettre de l’avant l’héritage du Mille carré doré en créant un environnement digne des célèbres demeures du quartier. On a donc créé une cour intérieure, ornée d’une magnifique sculpture et un jardin d’hiver sur le toit, un lieu absolument unique qui est un hommage aux conservatoires du XIXe siècle », ajoute M. Broccolini.

En plus d’accéder à ce jardin d’hiver, avec sa vue sur le Mont-Royal, les résidents des suites les plus prestigieuses bénéficieront aussi en exclusivité d’une piscine sur le toit, d’un « skylounge », d’un centre d’entraînement et d’une terrasse.

La livraison des unités est prévue pour 2025. Pour plus d’informations, rendez-vous au bureau des ventes situé au 1528 rue Sherbrooke Ouest ou consultez www.lesherbrooke.com.

À propos de Broccolini

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers au Canada. L’entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels et propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 45 propriétés, représentant un total de plus de 11 millions de pieds carrés d'actifs.

