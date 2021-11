Le CN publie une lettre à l’intention de ses actionnaires

English French

La lettre offre une mise en contexte importante afin d’aider les actionnaires du CN à mieux juger de la campagne malavisée et trompeuse entreprise par TCI



MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR, NYSE : CNI) a publié aujourd’hui une lettre à l’intention de ses actionnaires relativement à l’assemblée extraordinaire des actionnaires (« assemblée extraordinaire ») du 22 mars 2022. Cette lettre se veut également une réponse aux documents récemment déposés par CIFF Capital et TCI (collectivement, « TCI »). Une copie de cette lettre peut être consultée sur le site Web du CN en cliquant ici.

Alors que le conseil d’administration et l’équipe de direction du CN continuent d’agir au mieux des intérêts des actionnaires et des clients de la Compagnie ainsi que de toutes les autres parties prenantes, TCI, le plus grand actionnaire du Canadien Pacifique (le « CP »), a formulé des allégations trompeuses qui nuisent aux efforts de création de valeur durable du CN. La lettre du CN apporte un éclairage important afin d’aider les actionnaires du CN à mieux juger de la stratégie du CN et de la campagne malavisée et trompeuse entreprise par TCI.

