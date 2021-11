LE CORRIDOR CULTUREL PREND FORME : Découvrez les attraits culturels et leurs activités dans les quartiers du Sud-Ouest et du Vieux-Montréal

English French

MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Corridor Culturel prend forme avec le lancement de son activation inédite : “Suivez le tracé”. Parcours d’attraits culturels dans les quartiers du Vieux-Montréal, de Griffintown et de la Petite-Bourgogne, le Corridor Culturel invite les citoyens de Montréal, les touristes et les curieux à découvrir certains des acteurs qui font la culture d’ici. Cette nouvelle intervention est portée par MR-63 et PHI.



“Suivez le tracé” réunit plus de 10 acteurs culturels, impliqués pour mettre en avant l'éclectisme et la richesse de l’offre culturelle locale : Arsenal Art Contemporain Montréal, Galerie Blouin Division, 1700 La Poste, Galerie Hôtel Particulier, Bazart, 0x Society, Fonderie Darling, Galerie Youn, Galerie S16, Centre PHI, Fondation PHI pour l’art contemporain et MR-63. Dans ce rayonnement, le Corridor Culturel fait aussi le lien avec l'écosystème local en impliquant les commerçants à proximité avec la mise en place d’une offre dédiée et leur participation à la promotion. Toutes ensemble, ces institutions comptent faire du Corridor Culturel une destination de plaisir et de découvertes.

Une signalétique d’adhésifs colorés, bleus et oranges, désignée par le studio Caserne, a été déployée au sol le long des rues William et Ottawa dans Griffintown afin d'encourager cette déambulation culturelle sur 2,3 km. Ces efforts ont été soutenus financièrement par le Fonds de maintien des actifs stratégiques en tourisme de Tourisme Montréal, avec la participation financière du Gouvernement du Québec.

Les œuvres d’art public créées par Alexis Vaillancourt, Lebonar et Thaïla Khampo et coordonnées par MR-63 ont fait rayonner le talent local pour permettre à Griffintown de devenir plus culturel, inclusif et vert. Cette intervention est financée dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec avec le soutien de l’arrondissement Le Sud-Ouest.

D’ici fin 2021, les acteurs culturels vous proposent une programmation enrichie, avec des dizaines d’activités et événements à découvrir le long du Corridor Culturel : arts visuels, arts numériques, expériences immersives, musique, œuvres d’art public et événements rassembleurs.

À ne pas manquer :

FAUNE, une expérience inédite en réalité augmentée par le Festival du Nouveau Cinéma en collaboration avec MR-63

https://nouveaucinema.ca/fr/films/faune



AS I WALK de Sylvia Safdie et SOMEONE’S ALWAYS LISTENING de Philippe Battikha; les 2 nouvelles expositions de la Fonderie Darling

https://fonderiedarling.org/exposition-en-cours



RETOURNEMENTS et DÉTOURNEMENTS, exposition de sculptures de l’artiste Gilles Mihalcean au 1700 La Poste

http://1700laposte.com/expositions/gilles-mihalcean/



THE MYSTERIOUS BARRICADES, exposition solo de l’artiste Paul Morstad à la Galerie Youn

https://galerieyoun.com/en/exhibitions/2021/paul-morstad



BEING LOVE BY JEREMY BROWN, exposition solo de l'artiste Jeremy Brown à la Galerie S16

Being Love by Jeremy Brown | Galerie S16 (s16gallery.com)



WE LIVE IN AN OCEAN OF AIR une expérience de réalité virtuelle au Centre PHI

https://phi.ca/fr/evenements/we-live-in-an-ocean-of-air/



LARRY ACHIAMPONG, et DE LA PLACE DANS LE SAC AUX ÉTOILES, et QUAND LA NATURE SE RESSENT (Momenta Biennale de l’image) à la Fondation PHI pour l’art contemporain

https://fondation-phi.org/fr/expositions/



PIERRE DORION, exposition solo de l’artiste et PASCAL GRANDMAISON, exposition solo de l’artiste à retrouver à la Galerie Blouin Division

https://www.blouin-division.com/fr/exhibitions



Une galerie NFT, des oeuvres numériques par les artistes les plus influents de l’industrie, présentée par 0x Society et Bazart



IMAGINE MONET dès décembre, une expérience immersive à Arsenal art contemporain ainsi que sa collection permanente JARDINS INTÉRIEURS

https://www.arsenalcontemporary.com/mtl/fr/exhib

L'INFINI , le voyage immersif dans l'espace en réalité virtuelle créé par le Studio PHI et Felix & Paul Studios en collaboration avec TIME Studios prendra fin le 7 novembre à Arsenal art contemporain Montréal; affiche complet. Il aura été un projet phare dans la mise en place du Corridor Culturel avec plus de 70 000 visiteurs qui ont déambulé dans nos rues avant ou après leur expérience. Les commerçants sont unanimes sur les retombées positives et soutiennent l'augmentation de ces initiatives de fréquentation.



Retrouvez la carte interactive du Corridor Culturel et toutes les informations sur le site web : Corridor Culturel — MR-63 (mr63.ca)

Dans la prochaine année, l’équipe souhaite impulser une vitalité par la culture dans les quartiers du Vieux-Montréal, de Griffintown et de la Petite-Bourgogne, tout en impliquant les citoyens au cœur de son développement. Pour se faire, il créera une infrastructure collective qui stimulera le dynamisme culturel, commercial et touristique, les secteurs les plus durement touchés par la pandémie. Cette union clé permettra de bonifier la proposition du Corridor Culturel, lui permettant d'exprimer toute sa créativité, de développer une nouvelle vie de quartiers et permettre ce voyage local à tous.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement, c’est pourquoi nous accordons une aide de 10 000 $ au Corridor Culturel. L’événement fait découvrir, aux citoyens d’ici et d’ailleurs, plusieurs attraits artistiques de notre métropole en plus de faire rayonner notre culture locale. Sur ce je vous dis, suivez le tracé ! »

-Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications



« Partout dans le monde, touristes et visiteurs sont à la recherche d’expériences authentiques, humaines, et qui les plongent au cœur de la vie de quartiers vibrants. Le Corridor Culturel fait mouche avec un projet qui met de l’avant tout le talent et la créativité de nos artistes; et qui permet de goûter à la saveur propre de différents quartiers de notre belle métropole. Bravo aux organisateurs pour ce projet rassembleur, qui profitera tant aux résidents qu’aux visiteurs d’ici et d’ailleurs. »

- Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La Ville de Montréal est heureuse de s'associer au projet de Corridor Culturel, qui permet de démocratiser l'accès à l'art et à la culture. Notre administration est fière de voir plusieurs institutions culturelles se regrouper et proposer à la population une nouvelle façon de voir et de découvrir ses quartiers. Le mariage entre le transport actif et la culture est d'ailleurs porteur pour la relance verte et inclusive de notre métropole culturelle », a salué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.



- Valérie Plante, Mairesse de Montréal

« Cette nouvelle étape est significative dans la réalisation du projet de Corridor Culturel que mon administration supporte depuis 2009. Il permettra de mieux faire connaître le dynamisme culturel local à travers une large programmation d’événements, d’activités et d’expositions. C’est aussi un élément essentiel du futur pôle patrimonial et culturel de Griffintown qui regroupera, entre autres, les anciennes vespasiennes du square Wellington, la tour d’aiguillage Wellington et les installations de MR-63. Le projet avance à grands pas et je suis confiant que MR-63, avec l'appui de l'Arrondissement du Sud-Ouest, de l’Arrondissement Ville-Marie et de la Ville de Montréal, a la capacité de faire de ce projet, une réussite dont profitera la population »

- Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Après avoir lancé un projet d'aménagement de place publique sur la rue Ottawa, pour renforcer le développement de ce pôle culturel, nous appuyons la démarche de MR-63 et de PHI pour la création d'un corridor culturel dans ce secteur du Vieux-Montréal. La création de parcours piétons artistiques nous réjouit et s'inscrit définitivement dans la vision que nous avons pour la ville. Notre équipe réitère son engagement à soutenir l’émergence de nouveaux projets culturels innovants dans Ville-Marie. »

-Robert Beaudry, conseiller de la Ville dans le district de Saint-Jacques et membre du conseil exécutif

« Montréal est connue et reconnue pour la richesse et la diversité de ses expériences culturelles. Tourisme Montréal est fier de s’associer au parcours d’attraits culturels Suivez le tracé, puisqu’il met en valeur de façon structurée et dynamique des produits touristiques de qualité par une démarche de collaboration exemplaire. Nous invitons les résidents et les visiteurs de notre belle métropole à venir vivre plusieurs des expériences offertes tout le long de ce corridor culturel dans les quartiers du Sud-Ouest et du Vieux-Montréal. »

-Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

« L’évolution récente du secteur de Griffintown tend à confirmer l’impact positif de la présence des artistes sur le développement harmonieux des quartiers, contribuant à l’attractivité globale de la métropole. La Fonderie Darling a participé activement à l’élaboration du concept de Corridor Culturel sur la rue Ottawa dès 2010. Par sa concrétisation, les organismes culturels impliqués et leurs partenaires affirment le rôle de l’art et la présence des artistes dans l’enrichissement du bien-être et de la qualité de vie de la communauté. »

-Caroline Andrieux, Fondatrice, directrice générale et artistique de la Fonderie Darling

« Montréal restera toujours une ville culturelle accessible et c’est grâce à des initiatives comme le Corridor Culturel. De la part de l'équipe PHI, nous sommes heureux que cette offre culturelle et touristique puisse contribuer à maintenir le statut de la ville de Montréal comme destination culturelle. »

-Éric Albert, Président Directeur Général de PHI

« La mobilisation des partenaires et acteurs locaux a été déterminante dans la réalisation de cette première activation du Corridor Culturel, avec le soutien des fonctionnaires de la ville de Montréal. Pensée comme une invitation à la découverte de la culture locale, Suivez le tracé souhaite favoriser la synergie entre acteurs culturels en faveur de la création d'une cohésion citoyenne, d'une identité culturelle forte et d'un attrait de premier plan pour Montréal.

MR-63 poursuit ainsi son rôle de dynamiser ce territoire et participe à le rendre plus culturel, inclusif, patrimonial et vert. »

-Paul-Hugo Baptiste, Responsable du Corridor Culturel, MR-63

