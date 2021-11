English Finnish

Singaporelainen johtava finanssialan yritys solmi kolmivuotisen Tectia- ja Tectia Quantum -lisenssisopimuksen SSH:n kanssa

Helsinki – 2. marraskuuta, 2021 – SSH allekirjoitti merkittävän finanssialan yrityksen kanssa monivuotisen sopimuksen, joka kattaa käytössä olevien SSH Tectia ohjelmistolisenssien uusimisen sekä uusia käyttöönotettavia lisenssejä. Sopimus kattaa myös lisenssien päivittämisen Tectia Quantum lisensseiksi ennalta sovituin ehdoin, kun versio on yleisesti saataville. Sopimuksen kokonaisarvo on yli miljoona euroa, josta n. 0,35 miljoonaa euroa kirjataan vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä uudeksi lisenssiliikevaihdoksi.

”Meillä on paljon finanssisektorin asiakkaita, jotka ovat olleet kanssamme useita vuosia. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä avainasiakas päätti jatkaa palvelinyhteyksiensä turvaamista SSH Tectia -tuotteellamme. Keskeinen tekijä heidän päätöksensä takana oli Tectian tulevaisuudenkestävä tuotekehitys.” sanoo SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelo. "Kattaen Tectia Quantum päivitykset, tämä sopimus mahdollistaa asiakkaan siirtymisen Kvanttiaikaan palvelinyhteyksiensä turvaamisessa", Teemu jatkaa.

SSH arvioi Tectia Quantumin olevan yleisesti saataville vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tectia Quantum on Tectia-tuotteen päivitys, joka tukee Quantum Ready -salausalgoritmeja, mikä takaa palvelinhallinnan turvallisuuden pitkällä aikavälillä. Salausalgoritmit ovat uhattuna Kvanttitietokoneiden yleistyessä, mutta Tectia Quantumin Quantum Ready -salaus suojaa siirrettävää tietoa myös Kvanttiajassa.

Lisätietoja Kvanttiajan vaikutuksista finanssisektorin asiakkaille: Why financial institutions should protect themselves with Quantum-safe cryptography





Lisätietoja :

Kristian Nieminen

SSH Communications Security Oyj

+358 50 3777970

kristian.nieminen@ssh.com





