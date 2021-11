Transcontinental inc. élargit ses capacités en emballage dans les marchés des couvercles et des étiquettes avec l'acquisition de H.S. Crocker Co., Inc.

English French

MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui l’acquisition de H.S. Crocker Co., Inc., un fabricant d’opercules découpés pour l’industrie alimentaire et d’étiquettes pour l’industrie pharmaceutique. Desservant principalement les clients nord-américains et comptant environ 150 employés, H. S. Crocker exploite deux installations, à Huntley, en Illinois, et à Exton, en Pennsylvanie. Pour la période de 12 mois terminée le 31 juillet 2021, les ventes consolidées de H. S. Crocker ont été d’environ 50 millions de dollars américains.



« H.S. Crocker est un chef de file en matière d’opercules découpés en Amérique du Nord, desservant des marchés hautement stratégiques pour nous, a déclaré Thomas Morin, président de TC Emballages Transcontinental. L’intégration de l’usine H.S. Crocker de Huntley à notre plateforme bonifiera notre portefeuille de solutions d’emballage, en particulier dans les marchés des produits laitiers, des opercules de café ainsi que des desserts de longue conservation et réfrigérés, et fournira d’importantes possibilités de ventes croisées avec nos clients respectifs. Quant à l’usine d’Exton, elle nous permettra d’étendre notre expertise pharmaceutique et médicale dans l’offre de produits de revêtements spécialisés par l’ajout d’étiquettes à valeur ajoutée, tout en augmentant notre part de marché dans le secteur des soins de santé. Nous prévoyons aussi d’exploiter la capacité excédentaire des deux installations de H.S. Crocker afin de soutenir notre croissance interne. Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à tous les employés talentueux de H.S. Crocker. »

Pour sa part, M. Ron Giordano, président du conseil et chef de la direction de H.S. Crocker depuis 1998, a ajouté : « Nous sommes vraiment fiers et ravis de nous joindre à TC Transcontinental, une société qui connaît la réussite depuis 45 ans. Nous sommes inspirés par l’esprit entrepreneurial de ses dirigeants, leur vision de la croissance à long terme et les solides valeurs de l’entreprise. Nous sommes convaincus que notre plateforme combinée et robuste continuera à faire progresser H.S. Crocker. Notre souci inébranlable de la qualité et notre solide expertise renforceront la présence de TC Emballages Transcontinental dans les industries des couvercles et de l’étiquette. J’aimerais profiter de cette occasion pour remercier personnellement tous nos fidèles employés de H.S. Crocker de leur dévouement et leur travail acharné au fil des ans. »

Il s’agit de la neuvième acquisition en emballage souple de TC Transcontinental depuis son entrée dans l’industrie en 2014. TC Emballages Transcontinental est un chef de file en emballage souple et en revêtements spécialisés avec des activités principalement aux États-Unis, ainsi qu'au Canada, au Guatemala, au Mexique, en Équateur, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Chine avec environ 3 900 employés. Sa plateforme est aujourd’hui composée d’un studio de prémédia et de 28 usines de production spécialisées dans le recyclage, l’extrusion, le laminage, l’impression, le revêtement et la transformation.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été d’environ 2,6 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 25 octobre 2020. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres, la conjoncture économique dans le monde, les changements structurels dans les industries où la Société exerce ses activités, l’effet du développement et de l’adoption de produits numériques sur la demande des services liés aux détaillants et la demande des autres produits imprimés, la capacité de la Société de générer une croissance interne dans des industries hautement concurrentielles, la capacité de la Société à compléter des acquisitions dans le secteur de l'emballage et de les intégrer adéquatement, l'incapacité de maintenir ou d’améliorer l'efficacité opérationnelle et d'éviter les perturbations pouvant nuire à sa capacité de respecter les échéanciers, la cybersécurité et la protection des données, l’environnement politique et social ainsi que les changements au niveau réglementaire ou législatif, notamment en matière environnementale ou de distribution de porte en porte, les changements dans les habitudes de consommation notamment liées à des questions de développement durable et d’utilisation de certains produits ou services tels que la distribution de porte en porte, le changement des habitudes de consommation ou la perte d’un client majeur, la consolidation de sa clientèle, la sécurité et la qualité de ses produits d’emballage utilisés dans l’industrie de l'alimentation, la protection de ses droits de propriété intellectuelle, le taux de change, la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les mauvaises créances de certains clients, le contrôle des importations et des exportations, les coûts des matières premières et du transport, le recrutement et la rétention du talent dans certains secteurs géographiques et d'activités, la fiscalité, les taux d'intérêt et l’incidence de la pandémie de la COVID-19 sur ses activités, ses installations et ses résultats financiers, les changements dans les habitudes de consommation des consommateurs et les changements sur les activités et la situation financière des clients de la Société découlant de la pandémie de la COVID-19 et l’efficacité des plans et des mesures mis en place en réponse à cet égard. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 25 octobre 2020 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d’entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncées ou conclues après la date du 2 novembre 2021. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 2 novembre 2021. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l’exigent.





Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d’entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Médias aux États-Unis

Abbie Ansburg

Chef des communications marketing

TC Emballages Transcontinental

abbie.ansburg@tc.tc