Hypertec fait l'acquisition de cloud.ca pour créer Hypertec Cloud

Richard Lampron nommé président de la nouvelle unité d'affaires



MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hypertec annonce aujourd'hui l'acquisition de cloud.ca, pour former l'unité d'affaires Hypertec Cloud (Solutions infonuagiques). Cette nouvelle entité accroît l'offre d'Hypertec pour répondre à la demande grandissante de collaboration à distance et de solutions infonuagiques canadiennes.

Cette transaction, permet à Hypertec d’offrir des plateformes sécurisées et évolutives où les équipes partageront leurs visions et leurs progrès tout en assurant la souveraineté de leurs données. Grâce à une interface unifiée, Hypertec Cloud offrira un large éventail de services de serveurs dédiés “bare-metal”, de machines virtuelles et de conteneurs adaptés aux charges de travail par le biais d'une plateforme transparente, privée, sécurisée et intuitive pour les clients qui cherchent à consolider la gestion de leurs infrastructures.

"Nous sommes ravis d'accueillir cloud.ca dans la famille Hypertec. Cette acquisition stratégique accélère la croissance d'Hypertec dans un secteur de notre industrie en plein essor" - a déclaré Robert Ahdoot, PDG du Groupe Hypertec. "Nous soulignons également l’arrivée de Richard Lampron au titre de président de cette nouvelle unité d’affaires, ainsi que dans l’équipe de direction d’Hypertec."

"Nous sommes très heureux qu'Hypertec poursuive la croissance de cloud.ca et augmente la valeur offerte à ses clients et à sa communauté. Nous nous réjouissons de la future collaboration et du partenariat avec Hypertec.” a déclaré Ian Rae, PDG de CloudOps et ancien président de cloud.ca.

En tant que président d'Hypertec Cloud, Richard Lampron sera responsable du développement du plan d'affaires et de la stratégie d'exécution de l'unité d’affaires. Il a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de la technologie et des médias, notamment chez Mediagrif où il a occupé le poste de chef des opérations mondiales au chapitre des ventes, du marketing, de la R&D, du développement de produits, du service à la clientèle et des TI.

"La création d’Hypertec Cloud par l’acquisition de cloud.ca nous permettra d'offrir des plateformes de haute performance qui répondent aux besoins des marchés de l'intelligence artificielle, des solutions de santé, des médias et du divertissement ainsi que du secteur public, tout en assurant l'intégrité des données confidentielles." - a déclaré Richard Lampron, président d'Hypertec Cloud.

Hypertec Cloud bénéficiera d'une expertise opérationnelle additionnelle et augmentera sa capacité à remplir sa mission d’accompagner les visionnaires de ce monde en leur fournissant des solutions technologiques d'infrastructure de pointe rapides, fiables, et adaptées à leurs besoins.

À propos d'Hypertec :

Fondé en 1984, Hypertec est un fournisseur mondial de technologies, offrant une vaste gamme de produits et services technologiques de pointe et auxquels font confiance les principales organisations des secteurs de l’infonuagique, des communications, de services financiers, de médias et de divertissement, de soins de santé et du secteur public. Avec des activités dans plus de 80 pays, Hypertec a la réputation d’offrir des produits fiables de qualité avec la capacité unique de fournir rapidement des solutions technologiques innovantes, sur mesure et évolutives .

À propos de cloud.ca :

Fondée en 2014, cloud.ca est une plateforme de cloud en libre-service qui offre un soutien personnalisé 24 x 7 en anglais et en français. cloud.ca offre des options de déploiement de données sécuritaires, flexibles et privées, gérées de manière transparente.