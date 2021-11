Depuis 25 ans, nous investissons à travers le Canada dans les idées qui transforment notre monde

La Fondation canadienne pour l’innovation souligne un quart de siècle d’investissements dans les laboratoires et les installations de pointe dont les chercheurs et les chercheuses ont besoin pour pouvoir façonner un avenir prometteur.

OTTAWA, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aujourd’hui le coup d’envoi des célébrations visant à souligner les 25 années durant lesquelles elle a investi dans la recherche partout au pays.

Lorsque la FCI a ouvert ses portes en avril 1997, son mandat a été défini ainsi : financer des infrastructures de recherche de pointe dans les universités, les collèges et les hôpitaux de recherche canadiens. Cela représentait une nouvelle façon de renforcer les capacités de recherche de calibre mondial du pays. Qu’il s’agisse de développer des sources d’énergie renouvelable, d’ériger une société plus inclusive ou de mettre au point de nouveaux médicaments efficaces pour lutter contre certaines des maladies les plus mortelles, la recherche est le gage d'un avenir dont les contours peuvent être profondément différents de ceux du passé.

La FCI a alloué plus de 9 milliards de dollars à 11 989 projets d’infrastructure de 170 établissements de recherche répartis dans 80 municipalités canadiennes. Ces investissements ont permis d’attirer et de maintenir en poste des chercheurs et chercheuses de talent provenant de tous les pays. Ces contributions leur ont procuré les outils de pointe dont elles et ils avaient besoin pour voir grand et innover. Résultat : des emplois de haute qualité ont été créés à l’échelle du pays.

« Tandis que la FCI fait la rétrospective des 25 dernières années durant lesquelles elle s’est consacrée à créer des milieux de recherche en mesure d’attirer et d’inciter des chercheurs et chercheuses à poursuivre de brillantes carrières au sein des universités, collèges et hôpitaux de recherche du Canada, nous saluons surtout leur réussite, a déclaré Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI. Nous remercions les gouvernements fédéral et provinciaux de leur soutien à notre volonté d’établir des assises solides sur lesquelles la prochaine génération de chercheurs et chercheuses s’appuiera pour perpétuer les activités de recherche avant-gardistes et novatrices qu’il nous faut pour avancer vers l’avenir avec confiance. »

Voici quelques-unes des activités organisées pour souligner le 25e anniversaire de la FCI :

L’image de marque et le site Web modernisés de la FCI

Pour ce coup d’envoi, la FCI vient de dévoiler sa nouvelle image de marque et d’actualiser son site Web, Innovation.ca. La spirale rouge qui caractérise le logo de la FCI évoque l’énergie et la passion qui animent notre organisme depuis ses débuts. Les croissants entrelacés nouvellement ajoutés représentent notre attachement à favoriser les collaborations et le fait que nous croyons qu’il faille de multiples partenariats pour préserver un système de recherche dynamique, prêt à relever les défis qui nous attendent. La refonte du site Web a été réalisée en pensant de prime abord à l’internaute et permet une navigation plus intuitive, tout en incluant un langage plus convivial et plus clair ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Visitez notre site Web

Téléchargez notre nouveau logo

L’image de marque et le site Web modernisés du Navigateur d’installations de recherche

La FCI a également renouvelé l’image de marque et le site Web du Navigateur d’installations de recherche en insufflant une nouvelle énergie à ce qui est devenu la ressource en ligne la plus complète au Canada à répertorier des installations financées par les fonds publics qui souhaitent collaborer avec des partenaires du secteur industriel, du gouvernement et du milieu universitaire. Sa nouvelle apparence et la convivialité du site Web du Navigateur offriront une expérience améliorée aux utilisateurs et utilisatrices, en plus de mettre en vitrine des installations de pointe.

Découvrez la nouvelle apparence du Navigateur

Mobiliser les jeunes

La FCI a également embauché une firme pour effectuer un sondage auprès de jeunes Canadiens et Canadiennes (de 18 à 24 ans) afin de mieux comprendre leurs perceptions à l’égard de la science, les conditions qui influencent leurs opinions ainsi que les influenceurs et influenceuses vers lesquels ils se tournent pour façonner leurs raisonnements scientifiques. Visitez notre site Web pour en apprendre davantage.

La FCI entreprendra d’autres activités au cours des prochains mois pour souligner cet important jalon.



À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Fondée en 1997, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) verse des contributions financières aux universités, aux collèges, aux hôpitaux de recherche ainsi qu’aux organismes de recherche à but non lucratif du Canada pour qu’ils puissent accroître leur capacité à mener des recherches de grande qualité. La FCI investit dans l’infrastructure dont les chercheurs et chercheuses ont besoin pour voir grand, innover, et repousser les frontières du savoir. Ces investissements aident les établissements à attirer et à retenir les meilleurs talents au monde, à former la prochaine génération de chercheurs et chercheuses et à soutenir la recherche de calibre mondial qui renforce notre économie et qui améliore la qualité de vie de la population canadienne.

Un avenir meilleur, maintenant

Depuis 25 ans, nous investissons dans les idées qui transforment notre monde

