Wi-Fi CERTIFIED HaLow™提供远距离、低功耗Wi-Fi®

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得克萨斯州奥斯汀, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance®推出 Wi-Fi CERTIFIED HaLow ™ ——采用IEEE 802.11ah技术的产品认证计划，以面向物联网（IoT）扩展Wi-Fi®应用。Wi-Fi HaLow™在sub-1 GHz频段运行，实现远距离和低功耗连接，同时在具有挑战性的Wi-Fi环境中提供强大连接性。Wi-Fi HaLow将使物联网（IoT）和工业物联网（IIoT）环境以及零售、农业、医疗保健、智能家居和智慧城市市场实现多种节能型新用例。



Wi-Fi HaLow 为传感器、个人可穿戴设备和需要多年电池运行的电表等应用提供必要的低功耗连接。Wi-Fi HaLow支持来自安保摄像头的流压缩视频等应用，即使在必须要考虑能够穿透墙壁和其他障碍以提供强大连接的具有挑战性的环境中亦可提供支持。对于将远距离特性作为首要考虑因素的农业或物流监测应用，Wi-Fi HaLow可提供超过1公里的传输距离。Wi-Fi HaLow采用现有的Wi-Fi协议，提供消费者期望通过Wi-Fi获得的诸多益处，包括多供应商之间的互操作性、强大的WPA3™安全性、易于设置和与IP网络的无缝集成。

“Wi-Fi CERTIFIED HaLow进一步扩展了Wi-Fi在物联网领域的主导作用，以应对一系列需要更长距离和更低功耗的安全互操作性新型用例。Wi-Fi HaLow是Wi-Fi产品组合中一项引人注目的补充，使全方位的Wi-Fi功能成为无与伦比的连接性产品，”Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示， “在不断增长的物联网市场中，简化连接的机会越来越多，Wi-Fi HaLow以得到普遍信赖的Wi-Fi为基础，为新兴的物联网应用铺平道路，使家庭、企业和行业从中受益。”

Wi-Fi不断扩展的物联网产品组合

到2025年，全球使用的物联网互联设备预计将超过300亿台，比2021年的138亿台增加一倍以上。1智能家居物联网用例是一个快速增长的市场，超过29%的企业也使用物联网技术来简化流程和提高效率。2Wi-Fi Alliance拥有强大的技术组合，可为各种物联网环境提供低功耗、高性能且安全的Wi-Fi。 Wi-Fi CERTIFIED 6™ 是对Wi-Fi HaLow的有力补充，适用于需要高数据速率和低延迟的商业、工业和住宅物联网应用，如AR/VR、高分辨率视频传输家庭安保系统、医疗遥测监测和远程手术。 Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect ™ 降低连接设备到Wi-Fi网络的复杂性，包括许多没有或几乎没有用户界面的物联网设备的连接，同时采用最高的安全标准。所有Wi-Fi CERTIFIED™设备均支持 WPA3， 提供尖端安全协议，以保护敏感数据并为用户提供强大的保护。

1 Statista，2021年3月

2 Statista，2021年5月

“如今，安保摄像头和平板电脑等Wi-Fi HaLow设备正应用于工业环境，我们预计这些设备将很快进入智能家居环境，让消费者在电池供电的摄像头、视频婴儿监视器和其他智能家居产品等应用中，利用该技术更长续航时间和更低功耗的优点，”IDC研究总监Phil Solis表示， “很多公司多年来一直致力于Wi-Fi HaLow芯片组的开发，我们预计2022年的发货量将突破1000万，应用范围从工业扩展到智能家居、智慧城市和零售市场。”

提供作为首批Wi-Fi CERTIFIED HaLow产品的互操作性测试台设备的会员公司包括Methods2Business、Morse Micro和Newracom。

Wi-Fi CERTIFIED HaLow的行业支持：

“Wi-Fi CERTIFIED HaLow是制造车间、施工现场和商业建筑等射频挑战环境中传感器通信和视频传输的最佳选择。Wi-Fi HaLow在ISM sub-GHz频段内运行，带来令人振奋的新功能，而Wi-Fi Alliance认证对物联网（IoT）市场至关重要。Wi-Fi HaLow提供更长距离（超过1公里）、更高吞吐量、由分组和调度所实现的大规模基站部署、更低延迟和更长电池寿命。此外，作为Wi-Fi系列的一部分，Wi-Fi HaLow利用了现有的Wi-Fi基础架构和强大的端到端安全性，具有多播和广播功能，允许现场软件升级，”——Adapt-IP首席执行官Michael “Mac” McNamara

“Methods2Business为在Wi-Fi CERTIFIED HaLow的可用性方面发挥积极作用而感到自豪。我们公司很高兴成为Wi-Fi HaLow认证测试台提供商之一。Wi-Fi Alliance为行业带来了巨大价值，使我们能够开发出首批经过认证、可互操作的Wi-Fi HaLow产品之一。我们的客户相信Wi-Fi HaLow将在工业物联网和智能家居物联网革命中发挥重要作用。该技术将凭借其超长距离（超过1公里）、超低能耗和高安全标准的独特优势，服务这些迅速崛起的市场。”——Methods2Business创始人兼首席执行官Marleen Boonen

“将Wi-Fi已经具备的革命性特征扩展到sub-1 GHz以下频段可带来难以估量的突破性潜力，我们赞赏Wi-Fi Alliance发挥引领作用，为消费者开启长距离、低功耗和高容量Wi-Fi HaLow体验的新时代。作为领先的Wi-Fi HaLow创新者，我们在研发方面投入了大量资金，以确保市场做好准备，提供不同于目前市售的任何Wi-Fi或LPWAN技术、具备无与伦比优势的SoC和模块。sub-1 GHz Wi-Fi CERTIFIED HaLow加入Wi-Fi CERTIFIED产品组合将为消费者和企业实现根本性改变，这包括智能家居、楼宇自动化、智慧城市和工业市场以及其间的方方面面。”

——Morse Micro联合创始人兼首席执行官Michael De Nil

“我们非常高兴见证Wi-Fi Alliance宣布Wi-Fi CERTIFIED HaLow计划。对于Newracom、Wi-Fi Alliance以及整个行业来说，今天是一个重要里程碑。凭借长距离、低功耗和大规模部署能力，Wi-Fi HaLow得以扩展Wi-Fi固有的优良特性以加速下一代物联网应用的发展。”—— Newracom副总裁Zac Freeman

“Palma Ceia SemiDesign向Wi-Fi Alliance启动Wi-Fi CERTIFIED HaLow计划表示敬意。这次启动是Wi-Fi Alliance成员多年来为实现真正可测试和合规的标准所做工作的成果。Wi-Fi HaLow将为用户提供具有WPA3安全性的距离、吞吐量、网络密度和功率效率的独特组合。Palma Ceia将为消费和工业客户提供Wi-Fi HaLow解决方案和网络支持服务。我们期待Wi-Fi HaLow和Wi-Fi认证HaLow产品对物联网市场的积极影响，以及有更多的用户应用能够获益于Wi-Fi HaLow基于成果的网络部署。”——Palma Ceia SemiDesign战略营销副总裁Kevin Walsh

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