Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ 提供遠距離、低功率的 Wi-Fi®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

德薩斯州州奧斯汀, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wi-Fi Alliance® 推出 Wi-Fi CERTIFIED HaLow ™ 整合 IEEE 802.11 AH 技術的產品認證計劃，以擴展用於物聯網的 Wi-Fi® 應用程式。Wi-Fi HaLow™ 在 1 GHz 以下頻段運行，可實現遠距離和低功率連接，同時具有挑戰性的 Wi-Fi 環境中提供強大的連接。Wi-Fi HaLow 將為物聯網 (IoT) 和工業物聯網 (IIoT) 環境，以及零售、農業、醫療保健、智能家居和智能城市市場提供各種新的節能用例。



Wi-Fi HaLow 可實現必要的低功耗連接，包括感應器、個人可穿戴裝置及需要多年電池運作的水電費儀錶。Wi-Fi HaLow 支援從保安攝錄鏡頭串流壓縮影片等應用程式，即使在具有挑戰性的環境（穿透牆壁或其他障礙物）中提供牢固連接的能力，也是一個重要的考慮因素。在優先考慮長距的農業或物流監控應用程式中，Wi-Fi HaLow 提供超過 1 公里範圍內的數據。Wi-Fi HaLow 採用現有的 Wi-Fi 協議，以提供消費者期望從 Wi-Fi 中獲得的許多好處，包括多個供應商的可互操作、強大的 WPA3™ 保安、簡易設定以及無縫整合至 IP 網絡。

Wi-Fi CERTIFIED HaLow 進一步擴展了 Wi-Fi 在物聯網中的領先地位，以解決需要更長距離和更低功耗的新一系列保安及可互操作的用例。Wi-Fi Alliance 主席兼行政總裁 Edgar Figueroa 說：「Wi-Fi HaLow 是 Wi-Fi 產品組合中引人注目的附加品，讓整個系列的 Wi-Fi 功能成為無與倫比的連接產品。在不斷增長的物聯網市場中，有越來越多的機會簡化連接，Wi-Fi HaLow 建立在備受信賴的 Wi-Fi 基礎上，為新興的物聯網應用程式鋪路，讓家居、企業及工業受惠。」

Wi-Fi 不斷擴大的物聯網產品組合

至 2025 年，全球使用的物聯網連接裝置預計將超過 300 億部，比 2021 年的 138 億部增加一倍以上。1 智能家居物聯網用例是一個快速增長的市場，超過 29% 的企業還採用物聯網技術來簡化流程並提高效率。2 Wi-Fi Alliance 擁有強大的技術組合，可為各種物聯網環境提供低功耗、高性能及安全的 Wi-Fi。 Wi-Fi CERTIFIED 6™ 是 Wi-Fi HaLow 的有力輔助，適用於需要快速數據速率和低延遲的商業、工業與住宅物聯網應用程式，例如 實境擴增／虚擬實境、具有高解析度影片源的家居保安系統、醫療遙測監控以及遙距手術。 Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect ™ 降低了將裝置連接到 Wi-Fi 網絡的複雜性，包括許多幾乎沒有用戶介面的物聯網裝置，同時結合最高的安全標準。所有 Wi-Fi CERTIFIED™ 裝置亦支援 WPA3， 提供尖端安全協議以保護敏感數據，並為用戶提供強大的保障。

1 Statista，2021 年 3 月

2 Statista，2021 年 5 月

IDC的研究總監 Phil Solis 說：「如今，諸如保安攝錄鏡頭和平板電腦等的 Wi-Fi HaLow 裝置正被工業環境所採用，我們預計這些裝置將很快進入智能家居環境中，讓消費者能夠利用其更長距離和更低功率的應用程式，例如電池供電的相機、視像嬰兒監視器及其他智能家居產品。公司多年來一直致力開發 Wi-Fi HaLow 晶片組，我們預計在 2022 年出貨量將突破 1,000 萬，並隨著採用範圍從工業擴展至智能家居、智能城市和零售市場。」

提供互操作測試台裝置的成員公司，這些裝置屬於首批 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 產品，包括 Methods2Business、Morse Micro 和 Newracom。

對 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 的行業支援：

Adapt-IP 行政總裁 Michael “Mac” McNamara 表示：「Wi-Fi CERTIFIED HaLow 是 RF（射頻）挑戰環境中感應器通訊和影片饋送的最佳選擇，例如製造車間、建築地盤及商業建築。Wi-Fi HaLow 在 ISM sub-GHz 頻段中運作，帶來令人興奮的新功能，而 Wi-Fi Alliance 認證則對物聯網市場尤為重要。由於分組和調度、較低的延遲和較長的電池壽命，Wi-Fi HaLow 提供更長的距離（超過一公里）、更高的吞吐量、大規模的站點部署。此外，作為 Wi-Fi 系列的一部分，Wi-Fi HaLow 利用現有的 Wi-Fi 基礎設施與強大的端到端保安，以及允許現場軟件升級的多播放和廣播性能。」

Methods2Business 行政總裁兼創辦人 Marleen Boonen 表示：「Methods2Business 很自豪能夠在 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 的供應方面發揮積極作用。我們很高興成為 Wi-Fi HaLow 認證測試台供應商之一。Wi-Fi Alliance 正為行業帶來莫大價值，讓我們能夠開發首批經認證、可互操作的 Wi-Fi HaLow 產品之一。我們的客戶相信 Wi-Fi HaLow 將在工業物聯網和智能家居物聯網革命中發揮重要作用， 並且將以其長距離（超過一公里）Wi-Fi、超低功耗和高安全標準的獨特優勢服務於這些快速新興的市場。」

Morse Micro 聯合創辦人兼行政總裁 Michael De Nil 表示：「將具有變革性的 Wi-Fi 特性擴展到 1 GHz 以下頻段的開創性潛力不言而喻，我們表揚 Wi-Fi Alliance 在開啟新時代方面的領導地位，為消費者提供低功耗與高容量的 Wi-Fi HaLow 體驗。作為領先的 Wi-Fi HaLow 革新者，我們在研發方面投入了大量資金，以確保市場準備好提供 SoC 和模組，這些 SoC 和模組與現今供應的任何 Wi-Fi 或 LPWAN 技術截然不同。將低於 1 GHz 的 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 添加到 Wi-Fi CERTIFIED 產品組合中，這將改變消費者和企業的遊戲規則，包括智能家居、樓宇自動化、智能城市與行業市場及其他用途。」



Newracom 副總裁 Zac Freeman 表示：「我們非常高興能夠見證 Wi-Fi Alliance 宣佈 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 計劃。今天是標誌著 Newracom、Wi-Fi Alliance 及整個行業的一個重要里程碑。具有長距離、低功耗和海量部署能力，Wi-Fi HaLow 擴展了 Wi-Fi 的內在優勢，以加速下一代物聯網應用程式。」

Palma Ceia SemiDesign 策略營銷副總裁 Kevin Walsh 說：「Palma Ceia SemiDesign 向推出 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 計劃的 Wi-Fi Alliance 致敬。這次發佈代表了 Wi-Fi Alliance 成員多年來的努力，以達成真正可測試和合規的標準。Wi-Fi HaLow 將為用戶提供範圍、吞吐量、網絡密度及功耗效率與 WPA3 安全性的獨特組合。Palma Ceia 將為消費者和工業客戶提供 Wi-Fi HaLow 解決方案及網絡支援服務。我們期待 Wi-Fi HaLow 與 Wi-Fi CERTIFIED HaLow 產品系列對物聯網市場產生的積極影響，而擴展的用戶應用程式將受益於 Wi-Fi HaLow 以結果為本的網絡部署。」

如欲了解更多資訊，請瀏覽我們的 網站 及下載我們的 技術概述 , 程式文件 和／或 重點一覽表 。

關於 Wi-Fi Alliance® | www.wi-fi.org

Wi-Fi Alliance ® 是提供 Wi-Fi® 的全球公司網絡。我們的協作論壇成員來自整個 Wi-Fi 生態系統，共同的願景是將所有人和事連接起來，同時提供最佳的用戶體驗。自 2000 年，Wi-Fi Alliance 已 完成 65,000 多個 Wi-Fi 認證。經 Wi-Fi CERTIFIED™ 認證的產品具備經認證的跨平台兼容性、向後兼容性及最高的行業標準安全保護措施。如今，Wi-Fi 在不斷擴展的各種應用程式中佔了一半以上的互聯網流量。Wi-Fi Alliance 繼續推動 Wi-Fi 的採用和發展，每天均有數十億人依賴 Wi-Fi。

關注 Wi-Fi Alliance：

wi-fi.org/beacon

wi-fi.org/signal

facebook.com/wificertified

twitter.com/wifialliance

linkedin.com/company/wi-fi-alliance

youtube.com/wifialliance