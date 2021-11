Bombardier accueille Chris Milligan, le nouveau leader du colloque Safety Standdown qui succède à Andy Nureddin pour piloter cet influent événement de l’industrie

English French

Chris Milligan, haut-dirigeant chevronné de Bombardier, continuera d’accroître la réputation d’excellence du colloque Safety Standdown

Le colloque Safety Standdown de Bombardier célèbre 25 années de gouvernance et d’éducation en matière de sécurité aérienne

Cet événement phare de l’industrie fait la promotion de la formation continue pour présenter les plus récentes connaissances en matière de sécurité



MONTRÉAL, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier, lors de son colloque annuel Safety Standdown, l’un des événements les plus importants de l’industrie de l’aviation, rend hommage à un haut-dirigeant dévoué de Bombardier qui a été l’administrateur passionné et le leader de l’événement depuis plusieurs années, et elle annonce son successeur à la tête de ce programme.

Chris Milligan, vice-président, Services liés aux avions d’occasion et Opérations aériennes de Bombardier, succèdera à Andy Nureddin, grand responsable de longue date du colloque Safety Standdown, qui a dirigé l’équipe des Opérations aériennes de Bombardier responsable de l’organisation de cet événement annuel sur la sécurité. Andy prévoit partir à la retraite à la fin de 2022 et s’assure actuellement que la transition de la direction du colloque Safety Standdown à Chris se fasse en douceur. Anthony Cox, promu au poste de vice-président, Soutien à la clientèle, succède à Andy dans ses fonctions de relations avec les clients de Bombardier.

« Je suis très heureux de présenter Chris Milligan comme nouveau grand responsable de l’équipe Safety Standdown et je tiens sincèrement à remercier Andy pour son engagement indéfectible et son travail assidu qui ont favorisé la croissance de cet événement de grande valeur de l’industrie, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Service et soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. Depuis 25 ans, Bombardier fait figure de chef de file de l’industrie en offrant de la formation aéronautique indispensable basée sur les connaissances dans de nombreux domaines clés, et Andy a toujours été au cœur de cette croissance. Je suis convaincu que sous la direction de Chris, nous continuerons à fournir aux professionnels de l’aviation d’autres occasions de formation continue et à cibler la diffusion, à l’échelle de l’industrie, de normes de sécurité et de professionnalisme plus élevées. »

À l’occasion de son 25e anniversaire, en 1996, l’équipe Opérations aériennes de Bombardier Learjet a créé l’événement Safety Standdown comme colloque de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains. Si le colloque a évolué, son objectif est resté le même : contribuer à bâtir une communauté de professionnels de l’aviation s'engageant à continuer à se perfectionner tout au long de leur carrière et à établir des normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme dans toute l'industrie. Par son thème principal « Apprendre – Appliquer – Communiquer », ce colloque spécial de deux jours offre une foule d’occasions de se perfectionner, des ateliers passionnants, des présentations, et plus encore, posant les bases de nombreuses autres années à venir de formation en sécurité aérienne.

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse. Au fil des ans, l’accès à Safety Standdown est resté gratuit pour tous les professionnels de l’aviation, car la sécurité est un engagement prioritaire pour le public voyageur.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Consultez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier, Global 7500 et Learjet sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/850faa97-1ed5-42e5-b46d-f89bb5b87250/fr