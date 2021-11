CRCAM TOULOUSE 31 : COMMUNIQUE FINANCIER 3ème TRIMESTRE

RESULTATS AU 30/09/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNIQUE FINANCIER – 30 SEPTEMBRE 2021

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU 30/09/2021

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

AGIT CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE SES CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

1. La Caisse Régionale accompagne les Haut-Garonnais





Sur un an, l’encours d’épargne confié progresse de 7.35% avec 15.3 Milliards d’euros d’encours notamment grâce à la poursuite de la croissance de l’épargne liquide : DAV (+11.6%) et des livrets (+9.8%). L’assurance vie évolue de 5.2% favorisée par le développement de la démarche conseil « Trajectoire Patrimoine ».

La caisse régionale continue de financer les projets de ses clients : les déblocages de crédits habitat sont en hausse de 13.6% par rapport à septembre 2020 et illustrent la vitalité de notre territoire. Le Crédit Agricole Toulouse 31 a également accompagné les acteurs économiques avec plus de 400 M€ de financements réalisés auprès des professionnels et des entreprises de Haute-Garonne.

Le dynamisme de la Caisse régionale s’illustre par la conquête de près de 20 000 nouveaux clients qu’elle accompagne au quotidien. La Caisse Régionale vient notamment de lancer les « formules du quotidien », avec des offres de services bancaires adaptées pour poursuivre l’accompagnement sur mesure des clients.

Le cap des 200 000 contrats d’assurance de biens et de personnes a été franchi cette année et confirme l’ancrage de la Caisse régionale en tant que banque-assureur sur le marché Haut-Garonnais.

Une augmentation importante de la satisfaction des clients de la Caisse Régionale a été enregistrée en 2021 dans le cadre d’une enquête de terrain. Ce résultat traduit l’amélioration de la qualité perçue des services rendus par la Caisse Régionale, et reflète le bienfondé des initiatives de soutien prises pendant toute la période de crise sanitaire (notamment auprès des jeunes et des seniors).

2. Des résultats financiers qui reflètent la solidité et la pérennité de la Caisse Régionale





Le Produit Net Bancaire s’établit à 192M€ en progression de 16.1% sur un an porté par l’activité clientèle d’une part, et par la distribution du dividende de SAS Rue La Boétie d’autre part.

La marge d’intérêt, en hausse de 10.2% bénéficie de la hausse de l’activité crédit et de la gestion optimisée du refinancement. Cette amélioration provient, d’une part, d’une dotation moindre de la provision Epargne logement (-0.1M€ contre une dotation de 2,4 M€ au 30 septembre 2020) et d’autre part d’une amélioration des conditions de refinancement. Ce refinancement favorable lié au TLTRO3 atténue pour partie l’effet négatif du coût élevé de l’épargne règlementée : Plans Epargne Logement et Livrets défiscalisés.

Les commissions sont en légère évolution positive sur un an (1 %). Les revenus de la Caisse Régionale continuent cependant d’être impactés par les effets de la crise sanitaire par une moindre utilisation des services bancaires. De plus, les frais de dysfonctionnement sont en baisse dans le cadre de l’accompagnement de la clientèle fragile.

Les charges restent bien maitrisées à 125.2M€, en baisse sur un an de près de 1%.

Le coût du risque représente une reprise nette de 1M€ :

- d’un côté, les reprises des provisions individuelles s’établissent à 1,4M€. Les mesures de soutien apportées ont permis au tissu économique de bien résister ;

- d’un autre côté, les provisions collectives représentent une dotation nette de 0,3M€ ;

- Enfin, les autres risques dont les risques juridiques représentent une dotation nette de 0,1 M€.

A l’issue de ce 3ième trimestre, le Résultat Net s’établit à 45.5 millions d’euros.

Chiffres clefs en M€ 30/09/2020 30/09/2021 Evolution PNB Social 165,4 192,0 16% Charges de Fonctionnement 126,0 125,2 -1% Résultat Brut d'exploitation 39,4 66,8 70% Coût du Risque Total -4,6 1,0 RESULTAT NET SOCIAL 19,7 45,5 131%

3. Une banque citoyenne engagée sur son territoire





Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit son engagement auprès de ses clients et des Hauts-Garonnais en organisant des animations en proximité sur le territoire :

Des réunions citoyennes en partenariat avec des acteurs du territoire pour accompagner les Hautes-Garonnais sur des thématiques sociétales (exemple : la cyber-sécurité) et environnementales (exemple : la rénovation énergétique des logements).

L’accompagnement des entrepreneurs du territoire avec la reprise des Cafés de la création à Toulouse et Saint-Gaudens et la participation à la première édition du « Booster Camp » organisée par le Réseau Entreprendre Occitanie. Cet événement inédit réunit pendant 24h des dirigeants d’entreprises qui se mettent au service des porteurs de projets pour agir sur la croissance de leur activité et créer de l’emploi.

Une aide à la transformation digitale des entreprises : le Crédit Agricole Toulouse 31 est la première banque à avoir signé la « Garantie de prêt France Num » qui permet à ses clients TPE/PME d’obtenir plus facilement un prêt pour financer leur projet de transformation numérique.

