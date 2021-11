Aquila stärkt globale Medienpräsenz durch Übernahme von Jaicom Oy

French German

TORONTO, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aquila hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Übernahme von Jaicom Oy („Jaicom“) durch seine Tochtergesellschaft Atex Media Limited („Atex“) abgeschlossen hat.



Gegründet im Jahr 1999 und mit rund 400 Publikationen, die sich bei ihren Abonnement- und Vertriebsaktivitäten auf die Produkte und Dienstleistungen von Jaicom verlassen, ist Jaicom ein bewährter Anbieter von Kundenmanagementsystemen in Skandinavien und dem restlichen Europa. Das Unternehmen bietet die breiteste Palette an Software und Dienstleistungen auf dem Markt zur Unterstützung von Zeitungen, Zeitschriftenverlagen und Verbänden an.

Daniel Lee, CEO von Aquila, sagte: „Jaicom ist der Marktführer in seinem Bereich und passt hervorragend zu Aquila, da wir weiterhin investieren und unsere Position in der globalen Medienbranche stärken. Mit sich klar ergänzenden Produkten bin ich gespannt, was die Zukunft für die Kunden und Mitarbeiter von Jaicom und Atex bereithält.“

„Wir freuen uns, Jaicom in der Atex-Familie willkommen zu heißen“, so Federico Marturano, CEO von Atex. „Da wir unsere Kunden kontinuierlich auf ihrer digitalen Reise unterstützen wollen, ist dieses Ereignis ein großer Schritt, um unser Angebot im Bereich des abonnementbasierten Journalismus zu verbessern.“

Jorma Ainassaari, CEO von Jaicom, fügte hinzu: „Wir bei Jaicom freuen uns auf die Integration in die Atex-Familie. Dies ist eine großartige Gelegenheit für uns, unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und unsere Produkte und Dienstleistungen weiter zu verbessern und zu entwickeln.“

Jaicom wird seine Autonomie als unabhängige Geschäftseinheit von Atex beibehalten. Es gehört zur Geschäftspolitik von Aquila, übernommene Unternehmen auf Dauer zu halten. Aquila freut sich daher darauf, den Mitarbeitern, Kunden und Partnern von Jaicom ein dauerhaftes Dach zu bieten.

Über Jaicom

Jaicom bietet Kundenmanagementsysteme in ganz Skandinavien und dem Rest Europas an. Hunderte von Publikationen verwenden derzeit Kayak, das umfassende System des Unternehmens, um Abonnements und Verteilung zu verwalten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Finnland und ist in mehreren europäischen Ländern tätig, darunter Schweden, Großbritannien und Deutschland. Weitere Informationen: www.jaicom.com

Über Atex

Atex ist ein führendes Softwareunternehmen, das Lösungen für medienreiche Branchen vertreibt. Atex hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, Einnahmen zu erzielen und Kosten durch Produkte zu senken, die immer personalisierter, lokalisierter, kollaborativer, kontextbezogener und auf Abruf verfügbar sind. Weitere Informationen: www.atex.com

Über Aquila

Aquila unterstützt die Marktführer in der Softwarebranche. Mit globaler institutioneller Reichweite in den Bereichen Medien, Finanzen, Regierung, Immobilien und Bildung ist es die Existenzgrundlage von Aquila, Softwarebetreiber beim Aufbau dauerhafter Unternehmen durch permanentes Kapital zu unterstützen. Aquila ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Constellation Software Inc. Weitere Informationen: www.aquilasw.com

Kontakt:

Richard Hyun

Vice President, Corporate Development

rhyun@aquilasw.com