Aquila renforce son empreinte médiatique mondiale grâce à l'acquisition de Jaicom Oy

TORONTO, 02 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aquila a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Jaicom Oy (« Jaicom ») par l'intermédiaire de sa filiale Atex Media Limited (« Atex »).



Fondée en 1999 avec plus de 400 publications s'appuyant sur les produits et services de Jaicom dans leurs opérations d'abonnement et de distribution, Jaicom est un fournisseur éprouvé de systèmes de gestion de la clientèle dans les pays nordiques et dans le reste de l'Europe. La société propose la plus large gamme de logiciels et de services du marché pour prendre en charge les journaux, les éditeurs de magazines et les associations.

Daniel Lee, PDG d'Aquila, a déclaré : « Jaicom est le leader du marché dans son domaine et un excellent partenaire pour Aquila alors que nous continuons à investir et à renforcer notre position sur le marché vertical des médias mondiaux. Avec des produits clairement complémentaires, je suis ravi de ce que l'avenir réserve à la fois aux clients et aux employés de Jaicom et d'Atex. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Jaicom au sein de la famille Atex », a déclaré Federico Marturano, PDG d'Atex. « En accompagnant continuellement nos clients dans leur parcours numérique, cet événement est une étape importante pour améliorer notre offre de journalisme par abonnement. »

Jorma Ainassaari, PDG de Jaicom, a ajouté : « Chez Jaicom, nous sommes impatients d'intégrer la famille Atex. C'est une excellente occasion pour nous de faire passer notre entreprise au niveau supérieur, ainsi que de continuer à améliorer et à développer nos produits et services. »

Jaicom maintiendra son autonomie en tant qu'unité commerciale indépendante d'Atex. Avec une vision toujours mondiale des acquisitions, Aquila se réjouit d'être un foyer permanent pour les employés, les clients et les partenaires de Jaicom.

À propos de Jaicom

Jaicom fournit des systèmes de gestion de la clientèle dans les pays nordiques et dans le reste de l'Europe. Des centaines de publications utilisent actuellement son système complet Kayak pour gérer les abonnements et la distribution. Basée en Finlande, la société opère dans plusieurs pays européens, dont la Suède, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pour tout complément d'information : www.jaicom.com

À propos d'Atex

Atex est une société de logiciels leader dans la vente de solutions pour les industries riches en médias. Atex s'engage à aider les entreprises à générer des revenus et à réduire leurs coûts grâce à des produits de plus en plus personnalisés, localisés, collaboratifs, contextuellement pertinents et disponibles à la demande. Pour tout complément d'information : www.atex.com

À propos d'Aquila

La société soutient les leaders de la catégorie dans le domaine des logiciels. Avec une portée institutionnelle mondiale dans les secteurs des médias, des finances, du gouvernement, de l'immobilier et de l'éducation, l'entreprise existe pour aider les opérateurs de logiciels à créer des entreprises durables grâce à un capital permanent. Aquila est une filiale en propriété exclusive de Constellation Software Inc. Pour tout complément d'information : www.aquilasw.com

Contact :

Richard Hyun

Vice-président du développement institutionnel

rhyun@aquilasw.com