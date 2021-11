TaskUs anuncia nombramientos de liderazgo ejecutivo

NEW BRAUNFELS, Texas, Nov. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TaskUs (Nasdaq: TASK), un proveedor líder de servicios habilitados por tecnología para las empresas más innovadoras del mundo, expandió su equipo de liderazgo en los últimos 10 meses con el nombramiento de tres altos ejecutivos: Claudia Walsh se integró como consejera general en octubre, Stephan Daoust como director de operaciones en enero y Rajnish Sinha como director de personal en abril. Cada uno dirigirá sus respectivas funciones en todas las ubicaciones globales de la empresa y la fuerza laboral de aproximadamente 35.600 empleados. Se reportarán a director ejecutivo de TaskUs, Bryce Maddock, como miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo (ELT) de TaskUs.



Claudia es una ejecutiva experimentada que aportará su talento, liderazgo y más de 17 años de experiencia en derecho a TaskUs. Trabajó como asesora general de Alphabet 's Verily Life Sciences y directora legal de Google y Facebook, y liderará la función jurídica de TaskUs en todo el mundo.

"TaskUs se destaca por poner en primer lugar a las personas y la cultura, dijo Walsh. “Estoy muy contenta de unirme al equipo para apoyar el emocionante crecimiento de la empresa y la inversión continua en las personas”.

"Es inusual que una empresa tenga la oportunidad de trabajar con un líder tan motivado y talentoso como Claudia", dijo el director ejecutivo de TaskUs, Bryce Maddock. "Claudia trae consigo una perspectiva global y con atención al detalle que se alinea perfectamente con TaskUs".

Daoust aporta más de dos décadas de experiencia en subcontratación de procesos de negocios a TaskUs, y ayudará a la empresa a desarrollar un modelo operativo global unificado. Como director de operaciones, transformará las experiencias del cliente, mejorará el desarrollo global del talento y continuará el crecimiento de las operaciones de la empresa.

"La urgente necesidad de experiencias digitales excepcionales y escalables para el cliente continúa creciendo y la demanda de soluciones basadas en la nube y con enfoque digital está aumentando", dijo Maddock. "Steph es un líder de operaciones globales experimentado que nos ayudará a dimensionar nuestras operaciones y elevar la entrega de servicios diferenciados a nuestros clientes".

“En poco tiempo, TaskUs adquirió una impresionante lista de marcas líderes y estableció un nuevo estándar para las personas y la cultura en el sector”, dijo Daoust. "Estoy inspirado de unirme al equipo de TaskUs para apoyar aún más el desarrollo global mientras avanzamos la entrega de servicios digitales".

Como una empresa a la vanguardia de la experiencia digital del cliente, las personas son el activo más importante de TaskUs. Rajish Sinha, que se unió al equipo de TaskUs a principios de este año como director de personal, se asegurará de que su personal siga siendo la piedra angular del éxito. Rajnish ha dedicado más de 25 años a operaciones empresariales y de personas y hoy lidera la cultura visionaria y centrada en las personas en TaskUs.

"Rajnish es una adición increíble para nuestra organización", dijo el director ejecutivo de TaskUs, Bryce Maddock. "Ayudará a TaskUs a atraer a los mejores talentos de todo el mundo y será un fuerte defensor de la experiencia y la cultura de los empleados de TaskUs".

"TaskUs es una organización que actúa de manera decidida y valiente", dijo Sinha. "Estoy emocionado de unirme a una empresa que está impulsando el ritmo de la transformación digital y ofreciendo el talento y soporte que permiten a los clientes innovar y escalar".

Acerca de TaskUs

TaskUs es un proveedor de servicios digitales subcontratados y experiencia de cliente de futura generación para empresas de tecnología innovadora y disruptiva, ayudando a sus clientes a representar, proteger y hacer crecer sus marcas. Aprovechando una infraestructura basada en la nube, TaskUs atiende a clientes en los sectores de más rápido crecimiento, incluidos medios sociales, comercio electrónico, juegos, medios de transmisión, entrega de alimentos y viajes compartidos, HiTech, FinTech y HealthTech. Al 30 de septiembre de 2021, TaskUs tenía aproximadamente 35,600 empleados en veinte ubicaciones en Estados Unidos, Filipinas, India, México, Taiwán, Grecia, Irlanda y Colombia.

