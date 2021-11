English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 3.11.2021 klo 7.45



Marimekon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus



Marimekko Oyj:n hallitus on päättänyt luovuttaa yhteensä 6 640 yhtiön hallussa olevaa Marimekon osaketta vastikkeetta yhtiön johtoryhmän jäsenille vuonna 2018 alkaneen johdon pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.



Yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Marimekon johtoryhmän pitkäaikaisesta kannustinjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin muun muassa vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetiedossa 4.

Osakkeet luovutetaan arviolta 5.11.2021. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 13 360 omaa osaketta eli noin 0,16 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.



Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, sillä luovutettavat osakkeet ovat osa yhtiön johdon pitkäaikaista kannustinjärjestelmää, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

