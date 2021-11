Next Games Oyj Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2019 ja 2020

English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 3.11.2021 klo 11:00

Next Games Oyj:n optio-oikeuksilla on merkitty yhteensä 3.550 osaketta. Optio-oikeuksilla 2019 on merkitty yhteensä 3.400 yhtiön uutta osaketta ja optio-oikeuksilla 2020 on merkitty yhteensä 150 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 3.11.2021 ja ne tuottavat samat oikeudet yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 4.11.2021.

Osakkeiden merkintähinta 3.034,00 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Next Games Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 30.053.295 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet liittyvät vuoden 2019 ja 2020 pääomaohjelmaan. Pääomaohjelman ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi.



Lisätietoja:

Saara Bergström

Chief Communications Officer

+358 (0) 50 483 3896

press@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Next Games kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, kuten Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan, Stranger Thingsiin, perustuvaa Stranger Things: Puzzle Tales -peliä ja Blade Runner -elokuviin perustuvaa Blade Runner Rogue -peliä. www.nextgames.com/fi