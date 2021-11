Marca alemã de eletrodomésticos Gaabor alcança alta reputação na Ásia e fortalece sua influência global

BRASÍLIA, Brasil, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- No início deste ano, a marca alemã de eletrodomésticos Gaabor entrou no mercado asiático e alcançou excelentes resultados em um curto período de tempo. Seu sucesso na Ásia é um grande avanço para a estratégia de expansão global da Gaabor.



Depois de receber grandes elogios de pessoas que cozinham em casa na Ásia, a Gaabor lançará sua fritadeira elétrica air fryer sem fumaça e sua linha diversificada de pequenos eletrodomésticos em todo o mundo, incluindo no Brasil. A Gaabor espera proporcionar um estilo de vida saudável e sem fumaça para futuros clientes no Brasil com a sua fritadeira elétrica air fryer sem fumaça Gaabor, ganhando reconhecimento no mercado local.

As fritadeiras elétricas air fryer Gaabor usam a tecnologia principal da marca – Gaabor Hot & Cold Cyclone Air System + Accurate Segmented Precision Cooking + Oil-fume Filtering System – para criar uma circulação de ar de 360 graus, envolvendo completamente os alimentos em um ciclone de ar quente, proporcionando uma fritura uniforme de todos os lados. A parte de fora fica crocante por ser frita primeiro, e o centro úmido e suculento. Com controle preciso da temperatura, desligamento automático do temporizador e um sistema de filtragem da fumaça do óleo, as famílias ocupadas podem criar facilmente refeições deliciosas e saudáveis.

"Sempre me interessei por eletrodomésticos. Em 2008, quando a minha filha se casou, criei uma fritadeira elétrica air fryer sem fumaça especialmente para ela”, disse Gabor Lorenz, fundador da Gaabor.

“Minha filha gosta muito de cozinhar, por isso quis criar um eletrodoméstico que facilitasse o trabalho dela. Para um resultado delicioso e saudável, combinei a tecnologia original da Gaabor com o conceito de sistema de óleo de um automóvel alemão de luxo para criar a fritadeira elétrica air fryer Gaabor, para que o sabor da comida possa ser delicioso sem a necessidade de adicionar óleo ou somente um pouco de óleo. O alimento mantém seu frescor e nutrientes, com a textura muito macia e suculenta. Eu coloquei muito amor na fritadeira elétrica air fryer sem fumaça Gaabor, e espero que minha filha e muitas outras pessoas possam compartilhar desse amor."

O fundador espera que os produtos Gaabor possam ser utilizados por mais famílias jovens, com a oferta de eletrodomésticos alemães inteligentes fáceis de usar e confiáveis para que milhares de famílias de todo o mundo possam compartilhar o amor por alimentos saudáveis e frescos.

Gaabor, Share delicacy dass love.

Para mais informações, visite o site oficial da Gaabor: https://www.gaabor-global.com/

CONTATO: Yang, +86-18989472902 (Seg – Sex: 10h - 18h30)

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f7625f9-9237-45d2-85e4-f4b35298df2f