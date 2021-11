Suosittu Harvia Legend -tuoteperhe vahvistuu kompaktilla sähkökiuasmallilla

English Finnish

Harvia Legend -sähkökiuas on uusin lisäys Harvian suosittuun Legend-tuoteperheeseen. Kompatkin kokoinen Legend-sähkökiuas tuo rustiikkimaista tunnelmaa ja aidon pehmeät löylyt saataville kaikkiin saunoihin.



Harvian suosittu Legend-tuoteperhe vahvistuu vuoden 2021 uutuustuotteen myötä, kun Harvian Legend-sähkökiuas julkaistaan. Uusi Legend-sähkökiuas tukee etäohjausta MyHarvia-mobiilisovelluksen ja Harvia Xenio WiFi -lisävarustepaketin avulla. Aiempien Legend-mallien tuoma pehmeiden löylyjen saunakokemus on nyt saatavilla kompaktissa koossa kaikkiin saunoihin.



- Halusimme tuoda markkinoille uutuuden, joka täydentää jo entuudestaan suosittua Legend-tuoteperhettä ja tuo nautinnollisen pehmeät löylyt sekä edistyksellistä kiuasteknologiaa kaikkiin saunoihin. Uuteen Legend-malliin on kehitetty jo olemassa olevien pilarikiukaiden ominaisuuksia entisestään ja se näkyy esimerkiksi saunan tasaisemmassa ja nopeammassa lämpiämisessä. Kiuas hyödyntää eri tehojen välillä samaa kompaktia runkokokoa, joka mahdollistaa tehokkaan tilankäytön, kertoo Harvian tuoteryhmäpäällikkö Arto Harvia.



Legend-tuoteperhe sisältää jo entuudestaan suositut puukiukaat, ammattitason sähkökiukaat, kiukaan suojakaiteet, saunatarvikkeet ja saunan ovet. Uusi Legend-kiuas täydentää tuoteperhettä myös lisätarvikkeiden osalta. Legend-sähkökiuas on mahdollista varustaa yhteensopivilla suojaseinillä, kiukaan upotuskauluksella sekä suojakaiteella, joka on saatavilla valaistuna tai ilman valaistusta. Yhtenäiset lisävarusteet kruunaavat näyttävän kokonaisuuden.



Kiuasuutuudessa on käytetty uudenlaista vastustunneliratkaisua, joka lisää vastusten käyttöikää suojaten niitä kulumiselta ja mahdollistaa saunan nopeamman ja tasaisemman lämpiämisen. Korkealaatuisen kiukaan pinta on käsitelty pulverimaalaamalla, mikä tekee pinnasta kestävän ja helposti ylläpidettävän.



Harvian uusi Legend-sähkökiuas on saatavilla loppuvuoden 2021 aikana erillisen ohjauskeskuksen vaativana E-mallina sekä suosittuna XE-mallina. Molemmat mallit tulevat 6,8 kW ja 10,8 kW tehoissa ja tukevat kiukaan etäohjausta.



Tuoteryhmäpäällikkö Arto Harvia, arto.harvia@harvia.fi, puh. 050 355 5376





Harvia lyhyesti



Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.



Harvian liikevaihto vuonna 2020 oli 109,1 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 800 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.



Lue lisää: https://harviagroup.com/





