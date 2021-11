Theratechnologies fera une présentation à la 30ème conférence annuelle de Crédit Suisse sur les soins de santé le 11 novembre 2021

English French

MONTRÉAL, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX : TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que Paul Lévesque, président et chef de la direction, participera à la 30ème conférence annuelle de Crédit Suisse sur les soins de santé le 11 novembre 2021 à 9h40, HE.



Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible dans la section « Événements » du site Web des relations avec les investisseurs de la Société ou au moyen du lien virtuel de la conférence, et sera archivée pendant 90 jours.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ: THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

