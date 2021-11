Le CN et Progress Rail poursuivent leurs efforts de développement durable avec un partenariat sur les carburants renouvelables

English French

MONTRÉAL, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et Progress Rail, une entreprise de la société Caterpillar, s’associent à Renewable Energy Group (REG) pour mettre à l’essai des mélanges de haut niveau de carburants renouvelables, contenant à la fois du biodiesel et du diesel renouvelable, afin d’appuyer leurs objectifs de développement durable. Les essais et la qualification d’un carburant diesel entièrement biosourcé constituent des étapes importantes et porteuses dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du parc de locomotives actuel du CN, alors que d’autres technologies de propulsion des locomotives sont en voie de développement.



Ce programme permettra au CN et à Progress Rail de mieux comprendre la durabilité à long terme des carburants renouvelables et leur incidence opérationnelle sur les locomotives, surtout par temps froid, et de planifier les modifications nécessaires pour en tirer pleinement parti au cours de la prochaine décennie.

Le transport ferroviaire a le potentiel de diminuer l’impact environnemental des services de transport, car l’envoi de marchandises lourdes par train peut réduire les émissions de carbone jusqu’à 75 % par rapport au transport par camion. Pour 2030 et les années suivantes, la réduction des émissions de carbone fossile liées au transport ferroviaire continuera d’exiger de nouvelles technologies écoénergétiques, une utilisation accrue de carburants plus propres et des investissements dans des solutions novatrices afin de réduire les émissions dans les chaînes d’approvisionnement en faisant appel à la collaboration.

« Le CN s’est engagé à adapter ses activités aux conditions climatiques changeantes. La réussite des essais et l’approvisionnement en carburants renouvelables s’inscrivent dans une série d’initiatives visant à atteindre notre objectif de 2030 fondé sur des données scientifiques. Notre capacité à déployer et à mettre en œuvre pleinement ces nouvelles technologies nécessitera une collaboration entre les constructeurs de locomotives et les producteurs de carburant. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

« Dans le cadre de son engagement à avoir un impact significatif et positif sur l’environnement, Progress Rail offre une vaste gamme de produits et de services qui assurent une flexibilité en matière de carburants. Nous sommes fiers de nous associer au CN pour appuyer ses objectifs de développement durable ainsi que les nôtres. »

- Marty Haycraft, président-directeur général, Progress Rail

« Le biodiesel permet de réduire les émissions de carbone fossile, et nous sommes fiers de travailler avec le CN et Progress Rail à la mise en œuvre de cet effort qui met en évidence le potentiel de nos carburants comme solution durable pour le secteur ferroviaire. Le développement durable est une force motrice dans le marché d’aujourd’hui, et REG en tire parti en convertissant les ressources renouvelables en carburants plus propres, ce qui lui permet d’offrir des solutions durables à nos clients avant-gardistes comme le CN et Progress Rail. »

- Cynthia « CJ » Warner, présidente-directrice générale, REG

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de protection de l’environnement.

À propos de Progress Rail

Progress Rail, une entreprise de la société Caterpillar, est l’un des plus importants fournisseurs intégrés et diversifiés matériel roulant ainsi que de solutions et de technologies pour les infrastructures des clients du secteur ferroviaire à l’échelle mondiale. Progress Rail fournit des locomotives et des moteurs EMD de pointe, des wagons, des appareils de voie, des pièces de fixation, des systèmes de signalisation, du matériel de soudage de rails et du matériel d’entretien de la voie Kershaw, ainsi que des services spécialisés de réparation de locomotives et de wagons de marchandises, des services de pièces de rechange et des opérations de recyclage. L’entreprise offre également des technologies ferroviaires de pointe, notamment du matériel d’acquisition de données et de protection des actifs. Progress Rail, par son expertise approfondie du secteur conjuguée à l’appui de Caterpillar, garantit un engagement en matière de la qualité qui se traduit par des solutions novatrices pour le secteur ferroviaire. La société dispose d’un réseau d’environ 200 installations aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Italie, en Australie, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni. Pour plus d’information, visitez le site Web progressrail.com et suivez @Progress_Rail sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de Renewable Energy Group

Renewable Energy Group, Inc. opère la transition des secteurs de l’énergie et des transports vers le développement durable en convertissant les ressources renouvelables en carburants durables de haute qualité. Producteur international de carburants durables qui réduisent considérablement les émissions de gaz à effet de serre et du même coup l’impact du carbone, Renewable Energy Group utilise un réseau mondial intégré d’approvisionnement, de distribution et de logistique pour exploiter 12 bioraffineries aux États-Unis et en Europe. En 2020, la société a produit 519 millions de gallons de carburant plus propre, ce qui a permis de décroître de 4,2 millions de tonnes métriques les émissions de carbone. Renewable Energy Group répond à la demande mondiale croissante de carburants à faible teneur en carbone et ouvre la voie à un avenir plus durable.

Sources:

Médias – CN Investisseurs – CN Mathieu Gaudreault Paul Butcher Conseiller principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 1 833 946-3342

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca