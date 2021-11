Conduent Transportation et MZ Technologie étendent l’exclusivité de leur partenariat pour déployer le bouton sans contact Holostop® à l'échelle mondiale

L’Holostop® sera présenté lors du prochain APTA TRANSform Conference & Expo, un événement du secteur des transports publics organisé à Orlando, en Floride.

FLORHAM PARK, N.J. et GUILHERAND-GRANGES, France, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), annonce aujourd'hui étendre l’exclusivité de son partenariat avec MZ Technologie pour vendre l’Holostop®, un bouton d'arrêt holographique sans contact conçu pour être utilisé dans les bus, aux réseaux de transport du monde entier. Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement de l'accord commercial initial conclu entre les deux sociétés pour le marché français.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

L’Holostop® est conçu à partir d’une technologie innovante qui permet de projeter l'image du bouton d'arrêt sous forme d'hologramme dans un boîtier physique.

Comment ça marche :

Le passager passe son doigt sur le bouton virtuel, qui enregistre la demande d'arrêt comme un bouton traditionnel. Le dispositif émet un court son et change brièvement de couleur pour confirmer que la demande a bien été prise en compte. Le bouton holographique sans contact élimine la nécessité de toucher les surfaces et contribue ainsi à maintenir un environnement sûr pour les passagers. D’abord testé sur certains réseaux de bus français dans le cadre d’un programme pilote, l’Holostop® sera commercialisé à l’international par Conduent à partir de janvier 2022.

« Partout dans le monde, Conduent travaille avec les réseaux de transport pour moderniser leur système et mettre œuvre des technologies innovantes plus sûres et plus faciles à utiliser pour les voyageurs » a déclaré Jean-Charles Zaia, Directeur général des transports publics chez Conduent. « L’Holostop® est la dernière innovation dans ce domaine que les opérateurs peuvent déployer pour améliorer la sécurité et la qualité de leur réseau. Conduent est fier de s'associer à MZ Technologie pour déployer cette technologie sur les réseaux de transport du monde entier. »

« En quelques mois, nous avons démontré que notre technologie est robuste, utile, et qu’elle plait aux usagers », a déclaré Marc Zerad, fondateur de MZ Technologie. « En travaillant avec Conduent et en nous appuyant sur son expertise dans la recherche et le développement, nous explorons comment appliquer l’holographie à d’autres solutions de transport pour les moderniser et améliorer l’expérience voyageur. »

Conduent a été un leader dans l'utilisation de la technologie sans contact, en proposant les cartes à puce sans contact pour la validation des titres de transport il y a plus de 25 ans. Avec l’Holostop®, l’entreprise étend son expertise en matière de technologie sans contact pour le secteur des transports, et contribue à réinventer l'expérience du voyageur.

L’Holostop® fera l'objet d'une démonstration sur le stand de Conduent (#469) lors de l’événement TRANSform Conference & Expo organisé par l'American Public Transportation Association (ATPA), qui se tiendra du 8 au 10 novembre à Orlando, en Floride.

À propos de Conduent Transportation et Conduent Business Solutions France

Conduent Transportation est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées et analytiques pour les organismes publics. Ces solutions couvrent les domaines tels que la tarification routière et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et de la voierie (parking), ainsi que les systèmes avancés pour les transports en commun et la sécurité routières. Ces solutions permettent d'offrir des services simplifiés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent.

Le centre d'expertise de Conduent pour les transports publics et les solutions de mobilité intelligente, Conduent Business Solutions France, est situé à Valence, en France, depuis plus de 50 ans. L'entreprise y développe des systèmes billettiques multimodaux et interopérables qui sont déployés sur les réseaux de transport en commun du monde entier.

Les solutions innovantes de Conduent, aujourd'hui déployées sur plus de 400 réseaux de transport public de toutes tailles, aident les autorités de transport à moderniser les services qu'elles offrent aux usagers : paiement bancaire sans contact, validation via smartphone, ou encore planification d'itinéraires. L'entreprise compte près de 500 employés en France dont 260 ingénieurs, et s'appuie sur un partenariat de plus de 300 fournisseurs français.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://transportation.conduent.com/

MZ Technologie est une société française, spécialisée dans les nouvelles technologies et plus particulièrement dans les hologrammes. La société a été créée en 2020 par deux frères, Jonathan Zerad, docteur en génie électrique et électronique, et Marc Zerad, entrepreneur. Entourés d’une équipe de 10 personnes, ils ont pour ambition de positionner MZ Technologie comme l’entreprise de référence sur le marché français.

Contacts auprès des médias :

Candice Falcioni, CBS France +33 475 81 41 14, candice.falcioni@conduent.com

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569, robert.corbishley@conduent.com

Neil Franz, Conduent, +1-301-820-4324, neil.franz@conduent.com

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Giles Goodburn, Conduent, +1-203-216-3546, ir@conduent.com

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ed88e441-3181-4e5c-8bda-82c95b030e8a