North Media præciserer forventninger efter fornuftigt 3. kvartal

Selskabsmeddelelse nr. 24-2021

3. november 2021





Hovedpunkter for 3. kvartal 2021 (sammenligningstal for 3. kvartal 2020 i parentes)

North Media havde et fornuftigt 3. kvartal. Resultaterne kunne dog ikke helt måle sig med det stærke 3. kvartal 2020, hvor FK Distribution havde en ekstra uge til omdeling af tryksager, og hvor aktiviteten generelt var præget af genåbningen efter COVID-19 nedlukningerne i foråret.

Omsætningen i 3. kvartal 2021 faldt 5% til 246 mio. kr. (261 mio. kr.).

I forretningsområdet Last Mile (FK Distribution) faldt omsætningen 8% pga. lavere volumen, mens forretningsområdet Digital Services havde 13% vækst. Omsætningen i jobplatformen Ofir steg 71%, mens vækstraterne i BoligPortal og Bekey var hhv. 1% og 5%.

Det primære driftsresultat (EBIT) blev 56 mio. kr. (60 mio. kr.) med en overskudsgrad på 22,6%.

Aftale om installation af solcelle- og batterianlæg på Last Mile (FK Distribution) ejendommen i Taastrup. Aftalen er indgået med Rolls-Royce Solutions Berlin GmbH og anlægget vil medføre, at ca. 39% af elforbruget vil være produceret af egne solceller.

Hovedpunkter År til Dato (ÅTD) 2021 (sammenligningstal for 3. kvartal ÅTD 2020 i parentes)

North Medias resultater i de første ni måneder var altovervejende som ventet.

Omsætningen faldt 3% til 748 mio. kr. (771 mio. kr.). Omsætningen i Last Mile (FK Distribution) faldt 5%, mens Digital Services havde 11% vækst.

Det primære driftsresultat (EBIT) voksede til 187 mio. kr. (182 mio. kr.). Overskudsgraden steg 1,5 procentpoint til 25,1%, drevet af effektiviseringer, stordriftsfordele og bedre pris-/produktmix.

Periodens resultat, ekskl. afkast på værdipapirer, blev forbedret til 147 mio. kr. (142 mio. kr.).





Forventningerne til 2021 præciseres

North Media hæver bunden i forventningsintervallerne for omsætning og EBIT. Indtjeningen i 2021 ventes at overgå rekordresultatet på 240 mio. kr. i 2020.



Omsætningen ventes nu at blive 1.020-1.035 mio. kr. (tidligere: 1.015-1.035 mio. kr.).

Det primære driftsresultat (EBIT) ventes nu at blive 255-265 mio. kr. (tidligere: 250-265 mio. kr.).

Forventningerne til FK Distributions og Ofirs resultater hæves. Begge virksomheder ventes at forbedre indtjeningen i forhold til 2020.

Forventningerne sænkes for BoligPortal og præciseres for Bekey. BoligPortal venter nu et resultat på niveau med 2020 pga. markant lavere aktivitet i lejeboligmarkedet. Bekey venter også et resultat på niveau med 2020, fordi lavere indtægter fra opstart af nye hjemmeplejekunder opvejes af fremdrift i de løbende licens- og serviceindtægter.

”Vi har i 3. kvt. set markant lavere aktivitet i lejeboligmarkedet, hvilket påvirker BoligPortal negativt. Samtidig er fremdriften i Bekey fortsat langsommere, end vi kunne ønske. På trods heraf er der fortsat god fremdrift i initiativerne under vores nye strategi. Endvidere er det meget tilfredsstillende, at vi takket være FK Distribution og Ofir er godt på vej til at forbedre koncernens indtjening for femte år i træk,” siger Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO i North Media.



Yderligere oplysninger:

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45



North Media præsenterer 3. kvartalsrapporten ved en telekonference den 4. november kl. 11.00 (CET). Konferencen kan følges live på https://streams.eventcdn.net/northmedia/q3/

