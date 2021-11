Neuron teste la trottinette électronique la plus sophistiquée au monde avec une gamme de « capteurs intelligents » pour améliorer la sécurité des trottinettes électriques

Neuron Mobility lance un essai mondial dans quatre villes du monde entier pour tester son nouveau « cerveau intelligent » en situation réelle sur ces trottinettes électriques.

Le nouveau « cerveau intelligent » comprend trois nouvelles technologies importantes : la technologie de localisation de haute précision (HALT) ; la détection rapide de géorepérage (RGD) ; et la détection de conduite dangereuse (DRD) avec une gamme de capteurs intelligents pour éduquer et profiler les usagers.

Le premier système de détection de conduite dangereuse (DRD) au monde permet de lutter contre toute une série de comportements dangereux, notamment la conduite sur le trottoir, les embardées agressives, les dérapages, la conduite en tandem et les sauts de trottoir. Ce système permettra à l'entreprise de corriger ou de pénaliser les comportements dangereux tout en encourageant la conduite sécuritaire.

La technologie de localisation haute précision (HALT) de Neuron peut détecter l'emplacement d'un scooter électrique à 10 centimètres près, ce qui la rend au moins 50 fois plus précise que le système de localisation GPS moyen actuellement disponible dans les villes.

La fonction de détection rapide de géorepérage (RGD) déclenche la réaction de la trottinette électrique à un géorepérage en 0,3 seconde, ce qui permet un contrôle sans précédent de la gestion des trottinettes électriques dans les villes.

Ces nouvelles innovations viennent s'ajouter à la longue liste de fonctions de sécurité et de technologies pionnières de Neuron, notamment le verrouillage du casque contrôlé par une application, le bouton d'urgence 911, le guidage vocal multilingue, la détection de chutes, le système « Suivez le guide », le contrôle du géorepérage et le remplacement de la batterie.

OTTAWA, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuron Mobility, opérateur de trottinettes électriques et chef de file en matière de sécurité, a annoncé le lancement d'un essai mondial de six mois dans quatre villes de trois pays afin de mettre à l'épreuve son nouveau « cerveau intelligent » révolutionnaire. Ottawa a été choisie comme première ville d'essai au Canada.

Installé sur les trottinettes électriques N3 de la compagnie, le nouveau « cerveau intelligent » est le nom de trois nouvelles technologies de pointe développées par Neuron qui feront de ses trottinettes électriques les plus sophistiquées jamais produites. Cette technologie permettra à Neuron et aux villes qui gèrent des programmes de trottinettes électriques partagées de contrôler comme jamais auparavant la façon dont les véhicules sont utilisés et stationnés.

La gamme de nouvelles technologies qui composent le cerveau de la trottinette électrique comprend la technologie de localisation de haute précision (HALT), la détection rapide de géorepérage (RGD), ainsi qu'un ensemble de capteurs multifonctions et un nouveau système propriétaire d'exploitation du véhicule. Utilisées conjointement, ces caractéristiques facilitent la mise en place du premier système de détection de conduite dangereuse (DRD) au monde pour les trottinettes électriques, qui permettra à l'entreprise de corriger ou d'avertir des comportements dangereux en temps réel, tout en établissant le profil des usagers et en encourageant une conduite sécuritaire.

Technologie de localisation de haute précision (HALT) et détection rapide de géorepérage (RGD)

HALT est la prochaine étape dans la localisation de précision des trottinettes électriques. Grâce à une station de base fixe sophistiquée située dans une ville, qui se connecte sans fil à un récepteur situé dans la trottinette électrique, HALT corrige les imprécisions du GPS, ce qui permet de suivre en temps réel la position de chaque véhicule dans un rayon de 10 cm. Cette précision est au moins 50 fois supérieure à celle du système de localisation GPS moyen de l'industrie des trottinettes électriques, qui indique la position d'un véhicule à une distance de 5 à 10 mètres ou plus dans les villes.

La fonction RGD de Neuron fonctionne avec HALT pour offrir un contrôle inégalé de la gestion des trottinettes électriques dans les villes. Grâce à la fonction RGD, une trottinette électrique peut réagir en 0,3 seconde, au lieu des six à douze secondes que mettent actuellement la plupart des modèles de trottinettes électriques de location à réagir lorsqu'elles franchissent une zone d'interdiction ou de ralentissement. Cette amélioration est obtenue en stockant les données relatives au géorepérage et les règles de comportement d'une trottinette électrique dans le cerveau de la trottinette plutôt que dans le nuage, ce qui réduit considérablement le temps de traitement.

En combinant les capacités de localisation de haute précision de Neuron (HALT) et la capacité de réagir presque immédiatement au géorepérage (RGD), les responsables des transports urbains disposent de la technologie de nouvelle génération qu'ils attendaient d'un opérateur de trottinettes électriques. Grâce à ces deux technologies, Neuron sera désormais en mesure de détecter et de contrôler la circulation sur les trottoirs, de fournir un géorepérage de haute précision et de désigner des emplacements de stationnement précis.

Détection de conduite dangereuse (DRD)

Le cerveau intelligent de la trottinette électrique comprend également une série de capteurs multifonctions sophistiqués qui, combinés au système d'exploitation de véhicule exclusif de la société, permettent aux trottinettes électriques de Neuron d'exploiter le premier système DRD au monde. Ce système surveille, en temps réel, une série de comportements dangereux tels que la conduite sur le trottoir, les embardées agressives, les dérapages, la conduite en tandem et le saut de trottoir. Grâce à ces données, Neuron sera en mesure d'envoyer des alertes immédiates aux usagers ou d'assurer un suivi ultérieur avec des modules d'éducation ciblés. À plus long terme, le système pourra établir le profil de différents types d'usagers et leur attribuer une note de sécurité individuelle, ce qui permettra d'encourager les bons comportements et de s'attaquer aux problèmes de conduite.

Des essais mondiaux pour évaluer l'efficacité en situation réelle

Le nouveau cerveau de Neuron pour les trottinettes électriques sera d'abord soumis à des tests bêta sur 1 500 trottinettes électriques dans différentes villes et milieux du monde, dont Ottawa au Canada, Brisbane et Darwin en Australie, et Slough au Royaume-Uni. Les essais se dérouleront sur une période de six mois dans ces villes et permettront d'évaluer le comportement des usagers dans toutes sortes de situations réelles et de déterminer comment encourager une conduite sécuritaire. Les résultats seront évalués, la technologie sera affinée et certaines caractéristiques seront déployées sur l'ensemble de la flotte de Neuron au niveau international au cours des 12 prochains mois.

Zachary Wang, PDG de Neuron Mobility : « Récemment, les opérateurs de micromobilité ont beaucoup parlé de la manière d'appliquer les nouvelles technologies pour mieux contrôler les trottinettes électriques dans les villes, mais jusqu'à présent, il s'agissait surtout d'aspirations ou de théorie. »

Il poursuit : « Notre essai est le premier du genre. Nous aurons 1 500 trottinettes électriques dans des villes du monde entier qui seront testées dans des situations réelles pour améliorer le comportement et la sécurité des usagers. Grâce à l'introduction d'une localisation ultra-précise, d'une réponse rapide au géorepérage et d'un ensemble de nouveaux capteurs, nous serons en mesure de corriger le comportement des usagers tout en permettant aux villes de mieux contrôler leurs programmes de trottinettes électriques. »

Il conclut : « Le lancement de notre technologie de détection des comportements dangereux nous permet de dresser le profil de nos usagers et d'adopter une approche pour améliorer leur comportement. Dans certains cas, le fait d'alerter un usager sur un comportement dangereux au moment précis où il se produit, puis de l'éduquer immédiatement sur la manière de rectifier la situation, peut contribuer à changer les mauvaises habitudes et à améliorer la sécurité. À long terme, nous pourrons attribuer à tous les usagers une note de sécurité individuelle. Cela nous permettra d'encourager les bons comportements, de cibler certains conducteurs pour qu'ils suivent une formation de perfectionnement, mais aussi d'interdire les usagers malhonnêtes et les récidivistes qui roulent dangereusement. »

Robyn Robertson, présidente et PDG de la Fondation de recherche sur les blessures de la route (FRBR), qui, au début de l'année, a annoncé un partenariat avec Neuron axé sur la recherche et l'éducation, a ajouté : « La FRBR veut voir tout le monde rentrer chez soi en sécurité chaque jour. Des partenaires comme Neuron font passer la sécurité des trottinettes électriques au niveau supérieur en adoptant des mesures et des caractéristiques plus strictes pour atteindre cet objectif. Cette approche doit devenir une norme pour l'introduction d'options de micromobilité dans les communautés. La nouvelle technologie de détection de conduite dangereuse de Neuron est un grand pas en avant pour éduquer les usagers de trottinettes électriques, corriger les utilisations dangereuses et encourager les pratiques de conduite protectrice. Toutefois, il est important de rappeler que c'est aux usagers de trottinettes électriques qu'il incombe en fin de compte de faire des choix sûrs et de respecter les règles. Tous ceux d'entre nous qui utilisent les routes, quel que soit le mode de transport, partagent la responsabilité de veiller à leur propre sécurité et à celle des personnes qui les entourent. »

Une attention constante à l'innovation en matière de sécurité

En août, Neuron a également lancé un essai de bruit d'avertissement à Ottawa pour tester l'impact d'un bruit d'avertissement toujours présent sur ses trottinettes électriques, qui avertit les piétons, en particulier ceux qui ont une perte de vision, qu'une trottinette électrique s'approche. L'essai, qui est le premier du genre au Canada, prévoit l'ajout d'un système d'alerte sonore pour véhicules sur une centaine de trottinettes électriques sécuritaires Neuron de couleur orange. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec la ville d'Ottawa et les principaux groupes d'accessibilité pour mener à bien cet essai et en déterminer les résultats.

La nouvelle génération de trottinettes électriques N3 de Neuron a été conçue pour répondre aux normes commerciales, en particulier pour la location et la sécurité des usagers. Ils sont visiblement plus grands que les autres trottinettes électriques, avec des roues de 11,5 pouces et des repose-pieds plus larges, et offrent les plus hauts niveaux de sécurité, de stabilité et d'expérience de conduite, pour donner aux usagers un niveau de confiance supplémentaire.

Les trottinettes électriques sont équipées de la première application au monde de verrouillage du casque, qui permet de fixer un casque de sécurité sur la trottinette électrique et de le libérer électroniquement au début de la réservation. Les usagers bénéficient d'un guidage vocal multilingue qui leur apprend comment se déplacer en toute sécurité ; une fonction « Suivez le guide » permet aux usagers de partager leur trajet avec leurs amis et leur famille en temps réel pour plus de sécurité ; et un bouton d'urgence 911 peut dire si quelqu'un a fait une chute, puis l'aider à appeler les services d'urgence. Une fonction de détection de chutes alerte l'équipe d'exploitation de Neuron si une trottinette électrique a été laissée sur le côté afin qu'elle puisse être repositionnée. La technologie de géorepérage permet de contrôler les endroits où les scooters électriques sont utilisés et stationnés, ainsi que la vitesse à laquelle ils peuvent circuler dans certaines zones.

À propos de Neuron Mobility

Neuron, premier opérateur de trottinettes électriques en Australie et en Nouvelle-Zélande, se différencie en étant le meilleur partenaire des villes tout en étant à la pointe du marché en matière de sécurité et de durabilité des opérations. Fondée à Singapour en 2016, l'entreprise a introduit un nombre impressionnant de premières mondiales et d'innovations novatrices dans le secteur, notamment le remplacement de la batterie des trottinettes électriques, le géorepérage et les casques intégrés. Neuron opère dans 12 sites en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment à Brisbane, Darwin, Adélaïde, Canberra, Townsville, Bundaberg, Auckland et Dunedin. L'entreprise s'est également lancée au Royaume-Uni au cours de l'année 2020 et en Corée du Sud en 2021. Neuron a annoncé son arrivée sur le marché canadien en mai et a depuis obtenu des licences d'exploitation à Ottawa, Calgary, Red Deer et Vernon.

