Aptean breidt productie- en supply chain-aanbod uit door overname van Objective Holding van Alpina Partners en particuliere aandeelhouders

ALPHARETTA, Ga. en MNCHEN, Duitsland, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag heeft Aptean, een wereldwijde leverancier van bedrijfskritische softwareoplossingen, de overname aangekondigd van Objective Holding (Objective) uit fondsen beheerd door Alpina Capital Partners LLP (Alpina, Alpina Partners) en particuliere aandeelhouders. Objective is een toonaangevende, in België gevestigde leverancier van oplossingen voor het productieproces (MES) en magazijnbeheer (WMS) voor klanten in de proces- en maakindustrie.



Met het hoofdkantoor in Wichelen, België, biedt Objective innovatieve manufacturing execution systems (MES), warehouse management systems (WMS) en workforce management (WFM) oplossingen waarmee klanten hun productie- en supply chain-activiteiten naadloos kunnen beheren en optimaliseren. Objective is sterk aanwezig in de Benelux en bedient industrieën die nauw aansluiten bij Apteans landschap, waaronder voedsel en dranken, zwaar materieel, kunststoffen en meubelproductie. De uitgebreide productsuite van Objective omvat essentiële functionaliteiten van MES-, WMS- en WFM-systemen, waaronder productiebeheer, materiaalbeheer, kwaliteitsbeheer, value-added logistics, kitting en herverpakking.

De transactie breidt Aptean's supply chain-aanbod in Europa uit en voegt aanvullende oplossingen toe aan Aptean's ERP-aanbod voor de maak- en procesindustrie. Samen met Objective zal Aptean haar klanten in de regio een nog breder scala aan oplossingen bieden en tegelijkertijd de oplossingen verbreden die Objective aan haar bestaande klanten kan bieden.

"Deze transactie met Objective bouwt voort op onze sterke basis in de Benelux en voegt MES-, WMS- en WFM-oplossingen toe voor de maak- en procesindustrie", aldus TVN Reddy, CEO van Aptean. “We zijn verheugd om het getalenteerde team van meer dan 90 medewerkers van Objective te verwelkomen in de Aptean-familie. Samen met Objective kijken we ernaar uit om meer efficiëntie te brengen door middel van digitale transformatie naar de Europese productie community.”

"We zijn verheugd om ons bij Aptean aan te sluiten om onze groei te versnellen terwijl we innovatieve oplossingen blijven bieden aan klanten in heel Europa", aldus Peter-Robin Mijderwijk, CEO van Objective. "Deze transactie breidt ons aanbod uit en stelt zowel onze klanten als Objective in staat te profiteren van de aanzienlijke middelen, technologische expertise en het wereldwijde bereik van Aptean."

“Toen Alpina in 2018 investeerde, waren we onder de indruk van de sterke technologische basis en het bijbehorende groeipotentieel van het bedrijf. Peter-Robin en zijn team hebben indrukwekkend werk geleverd door de organisatie op te schalen en het bedrijf te laten groeien tot marktleider voor MES en WMS in de Benelux, aangevuld met een aanzienlijke groei dankzij het Europese partnernetwerk. Aptean is een ideale partner voor de volgende ontwikkelingsfase van Objective”, zegt Sebastian Canzler, partner bij Alpina.

Over Objective

Objective is een toonaangevende, in België gevestigde MES & WMS-provider voor middelgrote klanten in de maak- en procesindustrie. Haar gate-to-gate softwareoplossingen zijn een betrouwbare schakel in de productie- en logistieke supply chain van productiebedrijven. Van inname van grondstoffen tot opslag en levering van eindproducten, Objective helpt klanten de vaak complexe productie- en logistieke processen in te richten tot een slimme productieomgeving. Ga voor meer informatie over Objective naar www.objt.com.

Over Alpina Partners

Alpina Partners is een onafhankelijke technologie-investeringsonderneming die zich richt op kleine tot middelgrote technologiebedrijven in Europa. Alpina ondersteunt ondernemers en managementteams bij het implementeren van haar groeistrategieën. Alpina Partners wordt ondersteund door de Europese Unie via het “Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP).

www.alpinapartners.com

Over Aptean

Aptean is een van 's werelds toonaangevende leveranciers van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. Met zowel cloud- als on-premise implementatie-opties helpen de producten, diensten en betrouwbare expertise van Aptean bedrijven van elke omvang om Ready for What's Next, Now® te zijn. Het hoofdkantoor van Aptean is gevestigd in Alpharetta, Georgia en heeft kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen naar www.aptean.com.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn geregistreerde Trademarks van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.

Voor mediavragen neem contact op met:

Nicole O’Rourke

Chief Marketing Officer

Nicole.Orourke@aptean.com

(770) 715-0362