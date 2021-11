Un événement virtuel d’exploration des carrières lance la 17e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies

OTTAWA, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) a lancé officiellement la 17e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (SNMST) hier à l’occasion d’un événement virtuel d’exploration des carrières. Cet événement a permis de sensibiliser les parents, les jeunes, le personnel enseignant et les chercheurs et chercheuses d’emploi à propos des incroyables possibilités de carrière offertes à l’échelle du Canada dans les métiers spécialisés et les technologies.

Cette année, en raison des restrictions liées à la Covid, SCC a organisé le lancement officiel de la SNMST 2021 sur une plateforme virtuelle, le 2 novembre. Plus de 25 partenaires de l’industrie et du domaine de l’éducation, des personnalités connues de l’industrie, des anciens et anciennes de SCC et plusieurs de nos organisations membres de SCC ont participé à cet événement. Les élèves ont eu l’occasion de découvrir les cheminements de carrière et d’études dans les métiers spécialisés et les technologies, d’interagir avec les partenaires grâce à la fonction de clavardage, de répondre à des jeux-questionnaires, de regarder ce qui est présenté sur la scène virtuelle de SCC et de découvrir les 9 +1 Compétences pour réussir. Le thème de cette année était Créativité et Innovation, l’une des Compétences pour réussir. Les élèves visiteurs pouvaient également participer à un concours passionnant et courir la chance de remporter un drone. Cette plateforme virtuelle sera ouverte pendant encore trois mois et SCC invite ceux qui ont raté cet événement à y jeter un coup d’œil en s’inscrivant GRATUITEMENT sur le nsttw.vfairs.ca/fr.



De plus, SCC a organisé, en partenariat avec la Fondation RBC, une discussion d’experts sur Élimination les obstacles aux métiers spécialisés au cours de laquelle les participants ont discuté des fausses conceptions, des pratiques exemplaires et de la préparation nécessaire lorsque l’on désire faire carrière dans les métiers. Les invités ont parlé des obstacles auxquels ils ont été confrontés au travail, de la façon dont ils les ont surmontés et de la façon dont ils continuent de s’épanouir dans l’industrie. Ce groupe d’experts a présenté au public une perspective réelle d’un travailleur spécialisé dans les divers métiers spécialisés. Parmi les invités vedettes, mentionnons notamment l’olympien RBC Sam Effah, la personnalité de la télé Sebastian Clovis, de la chaîne HGTV, et la concurrente à l’émission Top Chef Canada Siobhan Detkavich. SCC a également partagé du contenu inspirant sur ses pages dans les médias sociaux, y compris la série de vidéos « J’aime mon emploi » de SCC dans lesquelles nous avons mis en relief les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies et présenté plusieurs des partenaires et des anciens et anciennes de SCC par le biais de vidéos semblables à celles que l’on retrouve sur TikTok et Reels.

« Cet événement virtuel d’exploration des carrières s’est avéré un excellent moyen pour inciter les élèves à découvrir la variété des carrières qui existent dans les métiers spécialisés et les technologies. Il a également permis à notre main-d’œuvre spécialisée de demain d’en apprendre un peu plus sur les nombreux parcours scolaires qu’ils peuvent suivre, y compris les stages d’apprentissage », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de SCC.



Selon un rapport récent de la Fondation RBC, plus de 700 000 gens de métiers spécialisés devraient prendre leur retraite d’ici 2028. Cela laissera le marché du travail avec un nombre insuffisant d’apprentis et apprenties pour les remplacer.



La SNMST est une série de dates clés dans le calendrier annuel de SCC. Du 31 octobre au 6 novembre, les organisations membres provinciales/territoriales de SCC à l’échelle du pays organiseront une série d’événements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies au Canada. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la page Web de la SNMST sur le site Web de SCC.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de SCC, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.skillscompetencescanada.com ou composez le 1-877-754-5226. Suivez SCC sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Instagram et LinkedIn.

