Annonce du don à la gare de McAdam

Saint John, Nouveau-Brunswick, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Canadian Pacific et le New Brunswick Southern Railway ont annoncé aujourd'hui un don conjoint de 100 000 $ en vue de soutenir la gare ferroviaire historique de McAdam à McAdam, au Nouveau-Brunswick.

Chaque entreprise a promis 50 000 $ à la McAdam Historical Restoration Commission après avoir fait un arrêt au musée dans le cadre d’un voyage d’inspection de la direction de CP à bord du train du Royal Canadian Pacific circulant sur le New Brunswick Southern Railway.

Construite en 1900, la gare ferroviaire de McAdam est un lieu historique national et provincial et une gare ferroviaire patrimoniale désignée. Située à la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine, l'ancienne gare du Canadian Pacific Railway faisait partie de l'ancienne ligne principale de CPR vers le Canada atlantique.



La McAdam Historical Restoration Commission est l’organisation à l’origine des activités, de la programmation et du travail de collecte de fonds en cours pour la gare. La présidente du conseil, Elsie Carroll, a remercié le Canadien Pacifique et le New Brunswick Southern Rail pour leur généreux don à l’appui des efforts de restauration.



« Cette icône de l’histoire canadienne fait l’objet d’une restauration les dernières années. Nous continuerons de rendre hommage au passé, non seulement en restaurant et en préservant la gare ferroviaire de McAdam, mais en faisant revivre son histoire et en reconnaissant l’importance de cette gare pour l’édification de notre nation », déclare Carroll. « Au nom du conseil d'administration, je vous remercie sincèrement pour votre gentillesse et votre générosité. »



« L'histoire de CP remonte à 140 ans et nous sommes fiers d’appuyer la McAdam Historical Restoration Commission et son œuvre visant à préserver et à raconter une partie de cette histoire ferroviaire dans le Maine et le Canada atlantique », affirme Keith Creel, président et chef de la direction de CP. « Le travail accompli afin de préserver la riche histoire de CP à McAdam et le lien durable du chemin de fer au Canada atlantique est très spécial. »



« Le Nouveau-Brunswick est notre foyer, et il est important que nous travaillions ensemble pour préserver et améliorer tout ce que nous avons à offrir », a déclaré le PDG de J.D. Irving, Limited et de la New Brunswick Southern Rail, Jim Irving. « Nous souhaitons reconnaître le travail rigoureux et la persévérance du conseil local et de la collectivité qui ont déployé des efforts remarquables à McAdam pour préserver une partie si importante de l’histoire du Nouveau-Brunswick. »



À mesure que le transport intermodal continue de croître, les régions dotées de réseaux de transport intermodal robustes et connectés seront dans une position concurrentielle solide et bénéficieront des avantages économiques qui en découlent. Le CP et le New Brunswick Southern Railway travaillent de concert pour desservir le port de Saint John et accroître le rôle du Nouveau-Brunswick en tant que centre logistique essentiel à une époque où la chaîne d'approvisionnement doit relever de nombreux défis.



Pour obtenir de plus amples informations :



J.D. Irving, Limited

Anne McInerney

Vice-President, Communications

506-632-4649



Canadian Pacific

Patrick Waldron

AVP Communications and Media Relations

403-852-8005