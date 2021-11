VALOE JA NEUBER GMBH ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN AJONEUVOJEN AURINKOSÄHKÖISTÄMISESTÄ

English Finnish

Valoe Oyj Sisäpiiritieto 3.11.2021 klo 16.45

Valoe Oyj (”Valoe”) ja saksalainen Neuber GmbH (Neuber) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen ajoneuvoihin integroitavan aurinkosähköpaneelijärjestelmän kehittämisestä ja prototyypistä, esisarjasta sekä massatuotannosta.

Yhteistyösopimuksen ensimmäisessä vaiheessa Valoe toimittaa aurinkosähköpaneelit ja niiden kiinnitysjärjestelmät kuuteen ajoneuvoon, joita käytetään henkilö- ja lämpösäädellyissä kuljetuksissa. Ensimmäinen vaihe on arvoltaan noin 120.000 euroa ja se alkaa heti. Nyt allekirjoitetulla sopimuksella Neuber sitoutuu tilaamaan Valoelta myös ajoneuvopaneelien esisarjan, joka sisältää aurinkosähköpaneelit yhteensä 100 ajoneuvoon. Tämän esisarjan sisältävän vaiheen arvo on noin 700.000 – 1.100.000 euroa ajoneuvojen malleista riippuen. Neuber suunnittelee muuttavansa vuosittain merkittävän määrän ajoneuvoja aurinkosähköavusteisiksi vuoden 2022 puolivälistä alkaen.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Valoe toimittaa Neuberille aurinkosähköpaneelit. Neuber vastaa ajoneuvojen aurinkosähköjärjestelmien lataus- ja optimointielektroniikasta.

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo: ”Neuberin tilaus on meille merkittävä päänavaus. Liikenteessä meneillään oleva murros koskee myös raskasta liikennettä, ja olemme jo jonkin aikaa tutkineet mahdollisuuksia hyödyntää aurinkoenergiaa myös tässä segmentissä. Valoe on aktiivisesti kehittänyt aurinkosähköteknologiaa ja -koneita, jotka soveltuvat raskaisiin ajoneuvoihin suunniteltujen paneeleiden valmistukseen. Yhteistyö Neuberin kanssa sopii erinomaisesti Valoen strategiaan.”

Jürgen Neuber, Neuber GmbH:n toimitusjohtaja: ”Olemme tutustuneet Valoen teknologiaan huolellisesti ja olemme vakuuttuneita Valoen kyvystä tukea meitä liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamisessa. Erityisesti olemme vaikuttuneita Valoen aurinkosähköpaneeleiden soveltuvuudesta ajoneuvokäyttöön.”

Neuber GmbH on saksalainen yhtiö, joka kehittää, valmistaa ja myy uusiutuvan energian sovelluksia erityisesti kuljetusalalle. Neuberin tavoitteena on lisätä ympäristöystävällisen energian käyttöä maailman teillä. Neuber toimittaa myös jälkiasennusjärjestelmiä mm. lämpösäädeltyihin perävaunuihin sekä kaupunki- ja pitkän matkan busseihin niiden muuttamiseksi aurinkosähköavusteisiksi. Lisäksi Neuber toimittaa ympäristöystävällisiä akkujärjestelmiä. Neuber GmbH sijaitsee Baden-Württembergissä, Saksassa. Neuber toimittaa asiakkailleen jälkiasennusjärjestelmiä Euroopassa sijaitsevan verkostonsa kautta tavoitteenaan aurinkoenergiajärjestelmien käyttöönotto myös käytetyissä ajoneuvoissa ja päästöjen vähentäminen ympäristöystävällisemmän liikenteen mahdollistamiseksi.

Valoe on suomalainen, innovatiivinen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka tavoitteena on maailma, missä puhdasta aurinkosähköä on tarjolla kaikille, kaikkialla. Yhtiön paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa.



