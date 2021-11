Initiative BlackNorth : La Banque Laurentienne remet 25 000$ au Groupe 3737

English French

MONTRÉAL, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») est fière d’annoncer qu’elle remettra une somme de 25 000$ au Groupe 3737, un hub d’innovation et de diversité entrepreneurial situé dans le quartier Saint-Michel de Montréal, afin de l’aider à poursuivre sa mission auprès de la communauté noire de Montréal.



Cette annonce donne suite à la signature de la lettre d’engagement de I’initiative BlackNorth par la Banque Laurentienne en 2020. Cet engagement vise à mettre fin au racisme systémique que vivent les communautés noires au pays en développant des initiatives et des programmes qui s’attaquent à divers enjeux auxquels celles-ci doivent faire face quotidiennement.

Le don que la Banque Laurentienne a annoncé aujourd'hui apportera un soutien supplémentaire au Groupe 3737 dans la réalisation de son importante mission qui consiste à faire de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion des moteurs essentiels de la création de richesse ainsi que du développement économique et social.

« La Banque Laurentienne a comme objectif de créer et d'encourager une culture de travail qui célèbre l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous croyons que des équipes diversifiées stimulent l'innovation et accélèrent le progrès. Je tiens à souligner le travail remarquable réalisé par le Groupe 3737 pour mettre fin aux disparités économiques auxquelles font face les communautés noires. L’impact du Groupe 3737 dans le quartier Saint-Michel et sur le territoire de Montréal est indéniable et permet de donner les outils nécessaires à des entrepreneurs pour faire entendre leur voix, se développer et prospérer » a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada.

« Nous sommes heureux que la Banque Laurentienne du Canada ait à cœur la réussite des entrepreneur(e)s issu(e)s de l’immigration. Cette contribution est un support qui permettra entre autres de continuer à promouvoir les belles valeurs entrepreneuriales. Nous avons bien hâte de partager les succès qui en découleront ». a ajouté Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général du Groupe 3737

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d’aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie plus de 2 900 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d’honnêteté et offre à ses clients particuliers, commerciaux et institutionnels un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44,9 milliards $, de même que des actifs administrés de 31,2 milliards $.

À propos du Groupe 3737

Au cœur du quartier Saint-Michel à Montréal, le Groupe 3737 est un hub d’innovation entrepreneuriale axé sur la diversité et l’inclusion. Fondé en 2016, le Groupe 3737 a mis en place un écosystème composé de startups, de PME, d’entreprises d’envergure mondiale, d’institutions financières et d’acteurs du secteur public, lesquels soutiennent les entrepreneur(e)s issu(e)s de la diversité dans le démarrage ou la croissance de leur entreprise.

