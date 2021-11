DIRECTV América Latina implanta App Watch da Irdeto

AMSTERDÃ, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Irdeto, líder mundial em segurança de plataformas digitais, anuncia hoje a implementação do Irdeto App Watch para oferecer suporte, proteger e expandir a nova plataforma Android TV da DIRECTV América Latina. O Irdeto App Watch ajudará a DIRECTV América Latina (DIRECTV LA) a manter o controle sobre o ambiente aberto das lojas de aplicativos, fornecendo ferramentas para combater com eficiência a pirataria de conteúdo e proteger seus clientes de aplicativos maliciosos e potenciais ataques cibernéticos.



Com a adoção de estratégias híbridas (combinando OTT e Transmissão de TV) pelas operadoras de TV por assinatura em seu caminho para se tornarem superagregadores, a Android TV provou sua eficiência para acelerar o desenvolvimento e a implantação de plataformas de vídeo de nova geração em todo o mundo.

O Irdeto App Watch é a primeira solução desse tipo, dando aos operadores a confiança para adotar o ambiente aberto sem receio. Esse serviço premiado permitirá à DIRECTV LA manter o controle operacional sobre o uso da loja de aplicativos aberta em suas plataformas, com ferramentas para monitorar e regular em tempo real as ações que os assinantes podem realizar na plataforma. O App Watch oferece à DIRECTV LA diversas ações para combater os riscos que afetam seus assinantes, suas receitas e o desempenho da plataforma.

Com o Irdeto App Watch, a DIRECTV LA será capaz de enviar notificações em tempo real e com baixa latência para alertar seus assinantes sobre aplicativos maliciosos ou instáveis, e até mesmo bloquear ou remover com alto nível de granularidade quaisquer aplicativos ou plug-ins específicos que sejam considerados uma ameaça ou problemáticos.

A implementação do Irdeto App Watch proporcionará novas oportunidades de negócios para a DIRECTV LA, uma vez que oferece um nível superior de percepções anônimas do consumidor com base no uso de aplicativos e nas tendências de pirataria, tudo de acordo com os regulamentos de privacidade locais. Isso ajuda a DIRECTV LA a adaptar seu conteúdo e campanhas de acordo com as tendências de consumo e a ganhar vantagem competitiva sobre os concorrentes. As percepções do Irdeto App Watch também oferecem visibilidade para analisar a inteligência analítica operacional global e regional, como qualidade de serviço e desempenho.

“O App Watch da Irdeto fez uma verdadeira diferença em nossas operações, pois agora somos capazes de proteger nossos clientes de aplicativos maliciosos e de pirataria em potencial com mais eficácia”, afirma Carlos Pontual, Diretor Técnico de Gestão de Produtos da DIRECTV América Latina.

Comentando sobre as boas-vindas à DIRECTV LA como novo cliente do Irdeto App Watch, Shane McCarthy, Diretor de Operações de Video Entertainment da Irdeto, afirmou: “A demanda do consumidor pela melhor qualidade e por conteúdo seguro está crescendo. A adoção do Irdeto App Watch pela DIRECTV permite que eles prestem aos seus clientes em toda a América Latina um excelente serviço, ao mesmo tempo que ajudamos a manter seu conteúdo e clientes seguros e fornecemos insights valiosos sobre o consumidor. É, para nós, um prazer trabalhar com a DIRECTV, a fim de ajudá-los a assegurar que seus clientes tenham a melhor experiência audiovisual possível”.

DIRECTV é a marca das empresas da Vrio Corp. em nove países da América do Sul e Caribe: Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai.

Sobre a Irdeto

A Irdeto é líder mundial em segurança para plataformas digitais, protegendo plataformas e aplicativos de entretenimento em vídeo, videogames, transporte conectado, saúde conectada e setores conectados pela Internet das Coisas (IoT). Com as soluções e os serviços da Irdeto, os nossos clientes podem proteger suas receitas, criar novas ofertas e combater crimes cibernéticos com eficácia. Com mais de 50 anos de experiência em segurança, a tecnologia de segurança de software e serviços cibernéticos da Irdeto protegem mais de 6 bilhões de dispositivos e aplicativos para algumas das marcas mais conhecidas e amadas do mundo. As pessoas são a maior força da Irdeto e a diversidade é celebrada por meio de um local de trabalho inclusivo, onde todos têm oportunidades iguais de impulsionar a inovação e apoiar o sucesso da Irdeto. Com uma tradição extraordinária de inovação em segurança, a Irdeto é a parceira consolidada e confiável para construir um futuro seguro em que as pessoas possam abraçar a conectividade sem receio.

Para mais informações, visite a Irdeto em www.irdeto.com.

