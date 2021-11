Sogeclair: Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2021 : -7,4% à 87,9M€

English French

Blagnac, France, le 03 novembre 2021-17h35,

Montréal, Canada

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2021 : -7,4% à 87,9M€

A périmètre et taux de change constants* : -2,0%

SOGECLAIR, concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2021.

A périmètre et taux de change constants (APTCC), le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 progresse de 12,7% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d’affaires 9 mois baisse de 2% APTCC.

*Les variations de change sur la période représentent 1,6M€, elles étaient non significatives en 2020.

Les variations de périmètre sur la période représentent -3,6M€ (restructuration en Allemagne).

Par division Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2021 Chiffre d’affaires (M€)

9 mois 2020





Variation en %





Aerospace

A périmètre et taux de change constants 66,6

67,5

70,3

65,9 -5,2%

+2,4%

Simulation

A périmètre et taux de change constants 20,6

20,5

23,9

23,9

-13,9%

-14,1% Véhiculier 0,7 0,7 -9,7% Total 87,9 94,9 -7,4% Dont international 42,0 50,5 -16,7%





















Les écarts sont dus aux arrondis



La division aerospace (75,8% du CA) progresse de +15,2% sur le trimestre. Tous les segments sont en croissance avec l’aviation d’affaires qui à +17,9% sur le 3ème trimestre représente 42,3% du chiffre d’affaires consolidé ; l’aviation commerciale confirme son rebond à 10,3% sur le trimestre pour 26,2% du chiffre d’affaires consolidé ; le spatial représente 3,7%.

La division simulation (23,4% du CA) est stable à -0,1% soutenue par les segments ferroviaire et défense en forte croissance alors que le segment automobile baisse sous l’effet de la crise du secteur et de la fin des grands simulateurs de recherche.

La division véhiculier (0,8% du CA) à -31,2% sur le 3ème trimestre reste sous la pression des cycles commerciaux internationaux et de la commande publique notamment en matière de lutte contre les mines et explosifs improvisés.

Par zone géographique CA 9 Mois 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) France 45,8 52,2% +3,3%

Europe 18,2 20,7% -28,3% Amérique 18,6

21,2%

-10,0%

Asie-Pacifique 4,7 5,3% +27,8% Reste du monde 0,5 0,6% -28,5%













Les écarts sont dus aux arrondis



Sur le 3ème trimestre, toutes les zones progressent à l’exception de la zone Amérique en léger repli de 2,3%. Ce sont l’Asie-Pacifique à +44,7% et la France à +16% qui tirent la croissance. A noter un retour à la croissance en Europe à +6,5% pour la première fois depuis le depuis le début de la crise de 2020.

Par activité CA 9 Mois 2021

(en M€) Poids dans le CA

(en %) Evolution



(en %) Développement* 20,6 23,4% +14,9% Série* 26,8 30,5% -11,8% Produits 40,5 46,1% -13,1%













* Activités de service d’ingénierie



Le rebond se confirme avec, comme au 2ème trimestre, toutes les activités qui progressent. Le développement croît de +38,4% sur le 3ème trimestre, les produits de +7,6% et la série de +6,6%.

Perspectives

Les bons chiffres du 3ème trimestre confortent la confiance dans la reprise de l’activité trimestre après trimestre depuis plus d’un an. Le plan « ONE SOGECLAIR » présenté en septembre dernier sera opérationnel au 01 janvier 2022. Il constitue le catalyseur d’amélioration de la performance des années à venir, avec l’objectif de doublement du chiffre d’affaires à horizon 2030.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021, le 02 février 2022 après clôture de la Bourse

A propos de SOGECLAIR

Concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, PDG de SOGECLAIR / Marc DAROLLES, DGA de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

