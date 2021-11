English Finnish

Teleste nimittää Esa Harjun toimitusjohtajaksi

Telesten hallitus on nimittänyt Esa Harjun, s. 1967, Teleste Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Harju aloittaa toimitusjohtajan tehtävässään 1.1.2022. Telesten nykyinen toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara jää sopimuksen mukaisesti eläkkeelle Telesten palveluksesta vuoden 2022 aikana siirtymäkauden jälkeen.

Esa Harju on toiminut vuodesta 2016 lähtien Telesten johtoryhmän jäsenenä vastaten Video Security and Information -liiketoimintayksiköstä. Aiemmin Harju on työskennellyt Ixonos Oyj:n toimitusjohtajana, Nokia Siemens Networks Finland Oy:n toimitusjohtajana sekä Nokiassa useissa kansainvälisissä johtotehtävissä. Harju on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

”Haluan toivottaa Esa Harjulle parasta onnea ja menestystä toimitusjohtajan tehtävässään. Esa tuo mukanaan laajaa kokemusta teknologia-alalta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Teleste on keskellä teknologiamurrosta ja avaamassa uusia markkinoita uuden teknologian avulla erityisesti Pohjois-Amerikassa. Olen vakuuttunut, että Esan johdolla Teleste uudistuu ja jatkaa strategian mukaista kasvuaan”, toteaa Telesten hallituksen puheenjohtaja Timo Luukkainen.

"Olen ylpeä ja motivoitunut Telesten toimitusjohtajuudesta”, sanoo Esa Harju. ”Telestellä on toimialoillaan vahva markkina-asema, kaapeliverkkoteknologiassa markkinajohtajuus Euroopan markkinoilla, sekä merkittävää kasvua joukkoliikenne- ja turvaratkaisuiden alueella. Meillä on edessä paljon haasteita, mutta ennen kaikkea merkittäviä strategian mukaisia kasvumahdollisuuksia. Telestellä on vahva osaaminen ja uskon vahvasti kykyymme luoda kasvun myötä lisäarvoa osakkeenomistajillemme.”, Harju jatkaa.

Jukka Rinnevaara lopettaa toimitusjohtajana vuoden 2021 lopussa. Hänen sopimuksensa mukainen eläkeikä on 60 vuotta, jonka hän saavutti tämän vuoden keväällä. Hän on lupautunut saattamaan loppuun tietyt hallituksen määrittämät strategiset projektit ja keskittyy alkuvuoden aikana tukemaan toimitusjohtajan vastuiden sujuvaa siirtoa Harjulle. ”Olen erittäin iloinen hallituksen valittua Esan toimitusjohtajaksi, hänellä on erinomaiset edellytykset menestyä tehtävässään”, toteaa Rinnevaara.

”Rinnevaara on sekä henkilöstön että hallituksen ja omistajien sekä muiden sidosryhmien keskuudessa erittäin arvostettu johtaja, jonka pitkällä toimitusjohtajakaudella Teleste on vahvistunut ja kasvanut merkittävästi. Aivan kuten teleoperaattorien 2G, 3G, 4G ja nyt 5G teknologiamurroksissa ovat samalla tavoin myös kaapeli tv- ja laajakaistaverkon teknologiasukupolvet tahdittaneet investointeja. Jukan aikana olemme navigoineet läpi monia teknologiasyklejä ja vahvistaneet asemaamme Euroopan johtavana teknologiayrityksenä toimialoillamme. Hallituksen ja koko yrityksen puolesta haluan jo tässä vaiheessa kiittää Jukkaa hänen pitkästä ja hyvin arvokkaasta työpanoksestaan ja toivottaa hänelle parhainta onnea ja menestystä tulevaisuudessa”, Timo Luukkainen toteaa lopuksi.





