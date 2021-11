CGG : CGG Annonce ses Résultats du Troisième Trimestre 2021

English French

CGG Annonce ses Résultats du Troisième Trimestre 2021

Un 3ème trimestre solide

Chiffre d’affaires des activités de 270m$ en hausse de 35%

EBITDAs des activités de 118m$, multiplié par plus de 2 sur un an

PARIS, France – 3 novembre 2021 – CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial dans les Géosciences, annonce ses résultats non audités du T3 2021.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré :

« Je suis satisfaite de nos résultats du T3 et, surtout, encouragée par les signes d’une reprise progressive de la demande pour nos activités, soutenue par l’amélioration du contexte macro-économique. Nos produits et services différenciants restent essentiels pour résoudre les défis de nos clients face à des géologies complexes, des besoins croissants de digitalisation et la nécessaire réduction de leur empreinte environnementale.

Nous développons et commercialisons un portefeuille étendu de technologies, au-delà de nos cœurs de métiers, destinées à la digitalisation des géosciences et leur application à l’environnement, à la transition énergétique ainsi qu’à la surveillance des infrastructures. Ces nouvelles opportunités de croissance pour CGG tirent parti de nos expertises uniques en algorithmes sophistiqués, en calcul de haute performance, de notre base unique de données mondiales du sous-sol et de nos technologies de capteurs intelligents. »

T3 2021 : Une solide performance



Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 210 m$, EBITDAs de 58 m$ et résultat opérationnel de 20 m$ Chiffre d’affaires des activités de 270 m$ , en hausse de 35% sur un an et de 71% en séquentiel Géoscience : Chiffre d’affaires des activités de 77 m$, stable sur un an et en hausse séquentielle de 5% Multi-Clients : Chiffre d’affaires des activités de 92 m$, en hausse de 26% sur un an et en hausse séquentielle de 149% Equipement : Chiffre d’affaires des activités de 101 m$ en hausse de 105% sur un an et de 113% en séquentiel

de , en hausse de 35% sur un an et de 71% en séquentiel EBITDAs des activités de 118 m$ une marge de 44%. EBITDAs ajusté* des activités de 118 m$,

de une marge de 44%. EBITDAs ajusté* des activités de 118 m$, Résultat opérationnel des activités de 3 3 m $ . Résultat opérationnel ajusté* des activités de 33 m$

de . Résultat opérationnel ajusté* des activités de 33 m$ Perte nette du G roupe de ( 1 7 ) m$

de Cash-Flow Net de (34) m$ 9 premiers mois 2021 : Une reprise progressive



Chiffres IFRS: Chiffre d’affaires de 591 m$, EBITDAs de 146 m$ et résultat opérationnel de 5 m$

Chiffre d’affaires de 591 m$, EBITDAs de 146 m$ et résultat opérationnel de 5 m$ Chiffre d’affaires des activités de 640 m$, en baisse de (5)% sur un an

de en baisse de (5)% sur un an EBITDAs des activités de 195 m$ , soit une marge de 31% suite à une faible activité au premier semestre 2021 ; EBITDAs ajusté* des activités de 193 m$

de , soit une marge de 31% suite à une faible activité au premier semestre 2021 ; EBITDAs ajusté* des activités de 193 m$ Résultat opératio nnel des activités de 14 m$ et Résultat opérationnel ajusté* des activités de 6 m$

de et Résultat opérationnel ajusté* des activités de 6 m$ Résultat net du groupe de ( 14 8 ) m$ , soit une division par 2.

de , soit une division par 2. Cash-Flow Net de (61) m$ avant (40) m$ lié au frais de refinancement. Bilan et liquidités à fin septembre



La vente de l’activité de stockage physique de documents et l’opération de cession-bail du siège de CGG se poursuivent comme prévues.

Liquidités de 340 m$ et liquidités en numéraire de 240 m$ après réduction de la dette brute de 28 m$ lors du refinancement. Dette nette – avant IFRS 16 - de 987 m$ à fin septembre 2021 Evènements post clôture



Finalisation de la vente de l'activité GeoSoftware de CGG au 1er octobre pour un montant total de 95m$. * Les indicateurs ajustés représentent une information supplémentaire corrigée des charges non récurrentes liées à la détérioration économique







Chiffres clés – troisième trimestre 2021

Chiffres clés IFRS

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Chiffre d'affaires 178 210 18% Résultat Opérationnel (43) 20 - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (34) (27) (21)% Autres produits (charges) financiers (12) - - Impôts 1 (7) - Résultat net des activités poursuivies (88) (14) (84)% Résultat net des activités abandonnées (5) (3) (44)% Résultat net Groupe (93) (17) 82% Cash-Flow Opérationnel IFRS 12 76 - Cash-Flow Net IFRS (92) (34) 63% Dette nette 910 1 113 22% Dette nette avant crédits-baux 749 987 32% Capitaux employés 2 172 2 140 (1)%

Chiffres clés – A la fin Septembre 2021

Chiffres clés IFRS

En millions $ A la fin Septembre 2020 A la fin Septembre 2021 Variations % Chiffre d'affaires 669 591 (12)% Résultat Opérationnel (115) 5 - Mise en equivalence - - - Coût de l'endettement financier net (100) (94) (5)% Autres produits (charges) financiers (42) (42) (1)% Impôts (37) (19) (48)% Résultat net des activités poursuivies (293) (150) (49)% Résultat net des activités abandonnées (45) 2 - Résultat net Groupe (338) (148) 56% Cash-Flow Opérationnel IFRS 238 235 (1)% Cash-Flow Net IFRS (152) (61) 60% Dette nette 910 1 113 22% Dette nette avant crédits-baux 749 987 32% Capitaux employés 2 172 2 140 (1)%

Chiffres clés des activités – troisième trimestre 2021

Chiffres clés des activités

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Chiffre d’affaires des activités 199 270 35% EBITDAs des activités 52 118 - Taux de marge d’EBITDAs 26% 44% 18 bps Résultat opérationnel des activités (38) 33 - Taux de marge opérationnelle (19%) 12% 31 bps Ajustement lié à IFRS 15 (5) (13) - Résultat opérationnel IFRS (43) 20 - Cash-Flow Opérationnel des activités 12 76 - Net Cash-Flow des activités (92) (34) 63% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 80 118 47% Taux de marge d’EBITDAs 40% 44% 3 bps Résultat opérationnel des activités ajusté (4) 33 - Taux de marge opérationnelle (2%) 12% 14 bps

Chiffres clés des activités – A la fin Septembre 2021

Chiffres clés des activités

En millions $ A la fin Septembre 2020 A la fin Septembre 2021 Variations % Chiffre d’affaires des activités 672 640 (5)% EBITDAs des activités 243 195 (20)% Taux de marge d’EBITDAs 36% 31% (6) bps Résultat opérationnel des activités (122) 14 - Taux de marge opérationnelle (18%) 2% 20 bps Ajustement lié à IFRS 15 7 (9) - Résultat opérationnel IFRS (115) 5 - Cash-Flow Opérationnel des activités 238 235 (1)% Net Cash-Flow des activités (152) (61) 60% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 281 193 (31)% Taux de marge d’EBITDAs 42% 30% (12) bps Résultat opérationnel des activités ajusté 32 6 (82)% Taux de marge opérationnelle 5% 1% (4) bps

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – T3 2021

Compte de résultat

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures Chiffre d’affaires 270 (59) 210 Résultat opérationnel 33 (13) 20 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures EBITDAs 118 (59) 58 Variation de BFR et de Provisions (48) 59 11 Cash-Flow Opérationnel 76 - 76 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures Bilan d’ouverture, 1er Juin 21 313 203 516 Bilan de clôture, 30 Septembre 21 311 245 556

Table de passage : chiffres des activités aux chiffres IFRS – A la fin Septembre 2021

Compte de résultat

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures Chiffre d’affaires 640 (49) 591 Résultat opérationnel 14 (9) 5 Eléments de flux de trésorerie

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures EBITDAs 195 (49) 146 Variation de BFR et de Provisions 39 49 88 Cash-Flow Opérationnel 235 - 235 VNC de la librairie de données MC

En millions $ Segment figures IFRS 15



adjustment IFRS figures Bilan d’ouverture, 1er Janvier 21 285 207 492 Bilan de clôture, 30 Septembre 21 311 245 556

Résultats du troisième trimestre 2021 des activités

Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR)

Geology, Geophysics & Reservoir (GGR)

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Chiffre d’affaires des activités 150 168 12% Geoscience 77 77 - Multi-Clients 73 92 26% Préfinancements 39 59 51% Après-ventes 34 32 (4)% EBITDAs des activités 56 106 88% Taux de marge 38% 63% 25 bps Résultat opérationnel des activités (25) 30 - Taux de marge (16%) 18% 34 bps Mise en equivalence - - Capitaux employés (en milliards $) 1,7 1,6 (3)% Informations supplémentaires EBITDAs des activités ajusté avant CNR 85 107 26% Taux de marge 57% 63% 6 bps Résultat opérationnel des activités ajusté avant CNR 10 30 - Taux de marge 6% 18% 12 bps Autres chiffres clés Investissements cash multi-clients (m$) (58) (57) 1% Taux de préfinancement cash multi-clients (%) 68% 103% 36 bps

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 168 millions$, en hausse de 12% sur un an et en hausse de 53% en séquentiel.

Le chiffre d’affaires de Géoscience est de 77 millions$, stable sur un an et en hausse de 5% en séquentiel.

Géoscience a poursuivi sa reprise au troisième trimestre soutenu par des projets de haut de gamme offshore et en fond de mer pour des compagnies internationales. A fin septembre, les commandes enregistrées sont en hausse de 10% d’une année sur l’autre et en hausse trimestrielle de 50%. La demande pour des services d’imagerie de haut de gamme reste élevée alors que la majorité des projets de nos clients est destinée à l’optimisation des réservoirs existants ou bien à l’exploration de proximité.

La demande pour nos nouveaux métiers est en forte évolution et représentait à fin septembre plus de 10% de nos propositions commerciales.

Le chiffre d’affaires en données Multi-Clients est de 92 millions$, en hausse de 26% sur un an et en hausse de 149% en séquentiel.

Les investissements cash Multi-clients au T3 2021 se sont élevés à (57) millions$, stables sur un an et étaient dédiés aux activités marine avec trois études multi-clients marine streamer, une étude de 2 mois en mer du nord au large de la Norvège et la poursuite de l’étude Nébula au large du Brésil ainsi que 5 programmes de retraitement de données notamment un nouveau projet dans le Golfe du Mexique.

Les revenus associés au préfinancement de nos projets multi-clients ont été de 59 millions$ ce trimestre, pour une augmentation de 51% d’année en année et le taux de préfinancement était de 103%.

Les après-ventes sont de 32 millions$ en baisse de (4)% d’année en année.

La valeur nette comptable de la bibliothèque multi-clients à fin septembre 2021 est de 311 millions$ (556 millions$ après ajustements IFRS 15) dont 89% offshore et 11% onshore.

L’EBITDAs des activités de GGR est de 106 millions$ et la marge est de 63% et l’EBITDAs ajusté* des activités de GGR est de 107 millions$.

Le résultat opérationnel des activités de GGR est de 30 millions$

Les capitaux employés de GGR en légère baisse à 1,6 milliards$ à fin septembre 2021.

Equipement

Equipment

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Chiffre d’affaires des activités 50 101 105% En terrestre 31 40 28% En marine 15 55 - En outils de puits 2 2 28% Hors du secteur pétrolier 3 4 52% EBITDAs des activités (1) 17 - Taux de marge (1%) 17% 18 bps Résultat opérationnel des activités (9) 9 - Taux de marge (18%) 9% 27 bps Capitaux employés (en milliard $) 0,6 0,6 - Informations supplémentaires Adjusted segment EBITDAs before NRC (0) 17 - EBITDAs margin (0%) 17% 17 bps Adjusted segment OPINC before NRC (9) 9 - OPINC margin (17)% 9% 26 bps

Le chiffre d’affaires des activités Equipement est de 101 millions$, en hausse de 105% sur un an et de 113% en séquentiel.

Les ventes d’équipements terrestres du trimestre sont de 40m$ et ont représenté 40% des ventes totales, soutenues par la livraison de systèmes en Chine, Russie et Afrique du Nord et Inde.

Les ventes d’équipements marine sont de 55 millions$ et ont représenté 54% des ventes totales avec la livraison planifiée de plus 18,000 nodes GPR300.

Les ventes pour les outils de puits sont de 2 millions$ et les ventes d’autres équipements de 4 millions$ grâce notamment au premier projet S-scan de surveillance des voies ferrées.

L’EBITDAs des activités Equipement est de 17 millions$, soit une marge de 17%.

Le résultat opérationnel des activités Equipement est de 9 millions$, soit une marge de 9%.

Les capitaux employés Equipement sont stables à 0,6 milliards$ à fin septembre 2021.

Résultats financiers du troisième trimestre 2021

Compte de résultat consolidé

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,17 1,19 2% Chiffre d’affaires des activités 199 270 35% GGR 150 168 12% Equipement 50 101 105% Elim & Autres (1) (0) - Marge brute des activités 27 63 137% EBITDAs des activités 52 118 126% GGR 85 107 26% Equipement (0) 17 - Coûts Corporate (5) (5) - Elim & Autres 1 (1) - plan COVID-19 (28) (0) - Résultat opérationnel des activités (38) 33 186% GGR 10 30 - Equipement (9) 9 - Coûts Corporate (6) (5) 10% Elim & Autres 1 (2) - Charges non récurrentes (34) (1) 98% Ajustement lié à IFRS 15 (5) (13) - Résultat opérationnel IFRS (43) 20 - Mises en équivalence - - - Coût de l’endettement financier net (34) (27) 21% Autres produits (charges) financiers (4) (0) 99% Impôts 1 (7) - CNR (Impôts & Autres items financiers) (8) - - Résultat net des activités poursuivies (88) (14) 84% Résultat net des activités abandonnées (5) (3) 44% Résultat net Groupe (93) (17) 82% Résultat net part du Groupe (93) (17) 82% Résultat net par action en $ (0,13) (0,02) 82% Résultat net par action en € (0,11) (0,02) 82%

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 270 millions$, en hausse de 35% sur un an et de 71% en séquentiel. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 28% pour Géoscience, 34% pour Multi-Clients (soit 62% du total pour GGR) et de 38% pour l’Equipement.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 118 millions$ en hausse de 126% sur un an, avec une marge solide de 44% et l’EBITDAs ajusté* des activités du Groupe est de 118 millions$, une augmentation de 47% d’année en année

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 33 millions$ en, hausse de 186% sur un an et une marge de 12%. Le résultat opérationnel ajusté* des activités du Groupe est de 33 millions$.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (13) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 20 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (27) millions$.

La charge d’impôts ce trimestre est de (7) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est en perte de (14) millions$.

Activités abandonnées au T3 2021 :



Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 0 millions$.



- Le résultat net des activités abandonnées est de (3) millions$.



- Le Net Cash-Flow des activités abandonnées est de (15) millions$.

Le résultat net Groupe est en perte de (17) millions$.

Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (17) millions$ / (15) millions€.

Cash-Flow du troisième trimestre 2021

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ 2020

T3 2021

T3 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 12 76 - Investissements (71) (73) 2% Industriel (5) (8) 47% R&D (8) (7) (7)% Multi-Client (Cash) (58) (57) (1)% Marine MC (56) (57) 1% Terrestre MC (2) (0) (74)% Produits des cessions d’actifs (0) (1) - Cash-flow libre des activités (59) 2 - Remboursements des contrats de location (15) (14) (4)% Intérêts versés de la dette (7) (0) (96)% Plan 2021 (19) (7) (64)% Cash-flow net des activités abandonnées 7 (15) - Net Cash flow (92) (34) 63% Cash-flow affectés aux financements (5) (2) (60)% Taux de change et autres 16 (9) - Augmentation (diminution) des liquidités (81) (45) 44% Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (37) (48) 30% Indemnités de départ (7) (5) 28% Cash-flow libre des activités avant indemnités de départ (52) 7 113%

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 76 millions$

Les investissements du Groupe sont de (73) millions$:

Les investissements industriels s’élèvent à (8) millions$,

s’élèvent à (8) millions$, Les investissements en recherche et développement à (7) millions$,

à (7) millions$, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (57) millions$.



Le cash-flow libre des activités s’élève à 2 millions$.

Le cash-flow net est de (34) millions$, après (14) millions$ de paiement des contrats de location, (0) millions$ de paiement des intérêts cash de la dette, (7) millions$ de coûts cash associés au plan 2021 et (15) million$ de cash-flow libre des activités abandonnées.

Résultats financiers à fin Septembre 2021

Compte de résultat consolidé

En millions $ A fin Septembre 2020 A fin Septembre 2021 Variations % Taux de Change euro/dollar 1,12 1,20 7% Chiffre d’affaires des activités 672 640 (5)% GGR 492 379 (23)% Equipment 183 262 43% Elim & Autres (2) (1) 66% Marge brute des activités 124 89 (28)% EBITDAs des activités 243 195 (20)% GGR 289 187 (35)% Equipment 9 25 - Coûts Corporate (17) (13) 23% Elim & Other (0) (6) - plan COVID-19 (38) 2 - Résultat opérationnel des activités (122) 14 - GGR 66 26 (60)% Equipment (15) 1 - Coût Corporate (19) (16) 18% Elim & Other (0) (6) - Charges non récurrentes (154) 9 - Ajustement lié à IFRS 15 7 (9) - Résultat opérationnel IFRS (115) 5 - Mises en équivalence - - - Coût de l’endettement financier net (100) (94) (5)% Autres produits (charges) financiers 3 (42) - Impôts (28) (19) (32)% NRC (Impôts & Autres items financiers) (53) - - Résultat net des activités poursuivies (293) (150) 49% Résultat net des activités abandonnées (45) 2 - Résultat net Groupe (338) (148) 56% Résultat net part du Groupe (340) (150) 56% Résultat net par action en $ (0,48) (0,21) 56% Résultat net par action en € (0,43) (0,21) 56%

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe est de 640 millions$, en baisse de (5)% sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 34% pour Géoscience, 25% pour Multi-Clients (soit 59% du total pour GGR) et de 41% pour l’Equipement.

Le chiffre d’affaires des activités de GGR est de 379 millions$, en baisse de (23)% sur un an.

Le chiffre d’affaires Géoscience est de 216 millions$, en baisse de (15)% sur un an.

Le chiffre d’affaires pour les données Multi-Clients est de 163 millions$ en baisse de (32)% sur un an. Les revenus associés au préfinancement de nos projets Multi-clients sont de 92 millions$, soit une baisse de (36)% sur un an. Les investissements Multi-clients sont de (131) millions$, en baisse de (34)% sur un an. Le taux de préfinancement est de 70%.

Les après-ventes sont de 71 millions$ en baisse de (26)% sur un an.

Les ventes d’équipements sur les 9 premiers mois 2021 se sont élevées à 262 millions$, en hausse de 43%.

L’EBITDAs des activités du Groupe est de 195 millions$, en baisse de (20)% sur un an et le taux de marge est de 31% après une faible activité au premier semestre 2021. La marge d’EBITDAs de GGR est de 49% et celle de l’Equipement est de 9%.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 14 millions$.

L’ajustement lié à IFRS 15, au niveau du résultat opérationnel, est de (9) millions$ et le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, est de 5 millions$.

Le coût de la dette s’élève à (94) millions$. Le montant total d’intérêts payés à atteint (37) millions$.

Les autres produits/charges financiers sont de (42) millions$ dont (40) millions de frais de refinancement.

Les impôts sont de (19) millions$.

Le résultat net des activités poursuivies est de (150) millions$.

Activités abandonnées à la fin Septembre :



Elles correspondent aux anciens segments Acquisition de données contractuelles et Ressources non-opérées. Les principaux agrégats sont les suivants :



- Le chiffre d’affaires des activités abandonnées est de 19 millions$.



- Le résultat net des activités abandonnées est de 2 millions$.



- Le cash-flow des activités abandonnées est de (14) million$.

La perte nette du Groupe sur les 9 premiers mois 2021 est de (148) millions$.

La perte nette part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de (150) millions$ / (125) millions€.



Cash-Flow

Eléments de flux de trésorerie

En millions $ A fin Septembre 2020 A fin Septembre 2021 Variations % Cash-flow opérationnel des activités 238 235 (1)% Investissements (248) (172) (31)% Industriel (18) (17) (3)% R&D (32) (24) (26)% Multi-Client (Cash) (198) (131) (34)% Marine MC (169) (130) (23)% Terrestre MC (29) (1) (95)% Produits des cessions d’actifs (0) (4) - Cash-flow libre des activités (9) 59 - Paiement du principal des contrats de location (44) (44) Intérêts versés de la dette (47) (37) (21)% Plan 2021 (69) (26) (63)% Cash-flow libre des activités abandonnées 17 (14) - Net Cash flow (152) (61) 60% Cash-flow affectés aux financement (5) (69) - Taux de change et autres 11 (15) - Augmentation (diminution) des liquidités (146) (146) Informations supplémentaires Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow opérationnel des activités (1) 39 - Indemnités de départ (11) (17) (53)% Cash-flow libre des activités avant indemnités de départ 1 76 -

Le cash-flow opérationnel des activités s’établit 235 millions$, stable comparé à 238 millions$ sur les neuf premiers mois de 2020.

Les investissements du Groupe sont de (172) millions$, en baisse de (31)%:

Les investissements industriels s’élèvent à (17) millions$, en baisse de (3)%,

s’élèvent à (17) millions$, en baisse de (3)%, Les investissements en recherche et développement sont de (24) millions$ en baisse de (26)%,

sont de (24) millions$ en baisse de (26)%, Les investissements cash multi-clients s’élèvent à (131) millions$, en baisse de (34)%.



Le cash-flow libre des activités poursuivies est de 59 millions$ comparé à (9) millions$ en 2020

Après le remboursement de contrats de crédit-bail pour (44) millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (37) millions$, paiement des coûts cash du Plan 2021 pour (26) millions$, et un cash-flow libre des activités abandonnées de (14) million$, le cash-flow net du Groupe à Septembre 2021 est de (61) millions$ comparé à (152) millions$ pour les neufs premiers mois de 2020.

L’impact du refinancement sur le cash-flow net du Groupe est de (69) millions$ dont (40) millions$ de frais de refinancement et de remboursement anticipé et (28) millions$ de réduction de la dette brute.

Bilan à fin septembre 2021

Les liquidités sont de 340 millions$ et les liquidités en numéraire sont de 240 millions$ après réduction de la dette brute de 28 millions$ lors du refinancement.

La dette brute avant IFRS 16 s’établit à 1 226 millions$ à fin septembre 2021 et la dette nette ressort à 987 millions$.

La dette brute après IFRS 16 s’établit à 1 353 millions$ à fin septembre 2021 et la dette nette ressort à 1 113 millions$.

Le ratio d’endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités est de 3,5x à fin septembre 2021.



A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

AU 30 SEPTEMBRE 2021

Comptes de résultat intermédiaires consolidés non audités

Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US 2021 2020 Chiffre d’affaires total 590,6 668,9 Autres produits des activités ordinaires 0,5 0,5 Total produits des activités ordinaires 591,1 669,4 Coût des ventes (511,5) (538,4) Marge brute 79,6 131,0 Coûts nets de recherche et développement (15,5) (12,9) Frais commerciaux (22,3) (25,2) Frais généraux et administratifs (46,2) (52,9) Total autres produits (charges) - net 9,6 (154,8) Résultat d’exploitation 5,2 (114,8) Coût de l’endettement financier brut (95,2) (101,6) Produits financiers sur la trésorerie 0,9 1,9 Coût de l’endettement financier net (94,3) (99,7) Autres produits financiers (charges) (42,1) (41,8) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (131,2) (256,3) Impôts (19,0) (36,8) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (150,2) (293,1) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,0 0,1 Résultat net des activités poursuivies (150,2) (293,0) Résultat net des activités abandonnées 2,1 (45,0) Résultat net de l’ensemble consolidé (148,1) (338,0) Attribué aux : Actionnaires de la société mère (149,8) (339,6) Participations ne donnant pas le contrôle 1,7 1,6 Résultat net par action – Base (0,21) (0,48) – Dilué (0,21) (0,48) Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base (0,21) (0,41) – Dilué (0,21) (0,41) Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base 0,00 (0,06) – Dilué 0,00 (0,06)

États de situation financière consolidés non audités

Montants en millions de dollars US, sauf indication contraire 30 septembre 2021 31 décembre 2020 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 239,7 385,4 Clients et comptes rattachés, nets 273,4 325,0 Stocks et travaux en cours, nets 215,6 237,8 Créances d’impôt 77,5 84,6 Autres actifs financiers courants, nets 1,7 13,7 Autres actifs courants, nets 85,3 92,0 Actifs détenus en vue de la vente 137,7 117,7 Total actif courant 1 030,9 1 256,2 Impôts différés actif 3,0 10,3 Participations et autres immobilisations financières, nettes 15,6 13,6 Sociétés mises en équivalence 3,1 3,6 Immobilisations corporelles, nettes 221,2 268,1 Immobilisations incorporelles, nettes 691,6 639,2 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 188,5 1 186,5 Total actif non-courant 2 123,0 2 121,3 TOTAL ACTIF 3 153,9 3 377,5 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Concours bancaires - 0,2 Dettes financières – part court terme 87,0 58,6 Fournisseurs et comptes rattachés 86,7 96,7 Dettes sociales 107,8 106,6 Impôts sur les bénéfices à payer 34,9 56,8 Acomptes clients 27,3 19,5 Provisions – part court terme 18,7 52,7 Autres passifs financiers courants 19,1 34,4 Autres passifs courants 335,6 278,6 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 7,8 13,0 Total passif courant 724,9 717,1 Impôts différés passif 18,3 16,3 Provisions – part long terme 43,9 51,8 Dettes financières – part long terme 1 265,8 1 330,3 Autres passifs financiers non courants 38,7 53,0 Autres passifs non courants 35,0 44,4 Total dettes et provisions non-courantes 1 401,7 1 495,8 Actions ordinaires : 1 191 533 002 actions autorisés et 711 662 205 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en circulation au 30 juin 2021 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 464,1 1 687,1 Réserves 595,2 (480,6) Autres réserves (11,1) (37,3) Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres 0,2 (0,7) Ecarts de conversion (54,0) (37,4) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 983,0 1 119,7 Participations ne donnant pas le contrôle 44,3 44,9 Total capitaux propres 1 027,3 1 164,6 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 3 153,9 3 377,5

Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non audités

Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US 2021 2020 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (148,1) (338,0) Moins : Résultat net des activités abandonnées (2,1) 45,0 Résultat net des activités poursuivies (150,2) (293,0) Amortissements et dépréciations 76,9 136,5 Amortissements et dépréciations des études Multi-clients 77,5 227,4 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Multi-clients (12,9) (13,2) Augmentation (diminution) des provisions (32,3) 22,5 Coûts des paiements en actions (0,7) 3,9 Plus ou moins-values de cessions d’actif (0,3) — Résultat des sociétés mises en équivalence — (0,1) Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence — — Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 42,2 41,8 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 0,2 125,8 Moins : coût de la dette financière 94,3 99,7 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 19,0 36,8 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 113,5 262,3 Impôt décaissé 1,2 (3,4) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 114,7 258,9 Variation du besoin en fonds de roulement 120,5 (20,5) - Variation des clients et comptes rattachés 110,6 70,6 - Variation des stocks et travaux en cours 12,9 (34,8) - Variation des autres actifs circulants (12,2) (6,1) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (6,1) (14,9) - Variation des autres passifs circulants 15,3 (35,3) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 235,2 238,4 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Multi-clients (40,9) (49,8) Investissement en trésorerie dans les études Multi-clients, nettes de trésorerie (131,0) (198,0) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,2 0,3 Plus ou moins-values sur immobilisations financières (2,4) — Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise (1,9) (0,4) Variation des prêts et avances donnés/reçus — — Variation des subventions d’investissement — — Variation des autres actifs financiers non courants (2,3) 12,0 Flux de trésorerie affectés aux investissements (178,3) (235,9)





Neuf mois clos le 30 septembre Montants en millions de dollars US 2021 2020 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (1 227,5) (5,2) Nouveaux emprunts 1 160,0 — Paiement au titre des contrats de location (43,7) (43,6) Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires (0,2) — Charges d’intérêt payées (36,7) (46,5) Prêts donnés (1,7) Augmentation de capital : - par les actionnaires de la société mère — - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées — — Dividendes versés et remboursement de capital : — - aux actionnaires de la société mère — - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,6) (7,2) Acquisition et cession des actions auto-détenues — — Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (153,4) (102,5) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie (8,0) 6,5 Incidence des variations de périmètre — — Variation de trésorerie des activités abandonnées (41,2) (52,5) Variation de trésorerie (145,7) (146,0) Trésorerie à l'ouverture 385,4 610,5 Trésorerie à la clôture 239,7 464,5

