English French

NOMINATIONS AU COMITE EXECUTIF DE REXEL

Rexel annonce la nomination d’Isabelle Hoepfner-Léger comme Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d’administration et celle de Constance Grisoni comme Directrice de la stratégie. Isabelle et Constance rejoignent à cette occasion le Comité exécutif de Rexel.

Isabelle Hoepfner-Léger sera nommée Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d’administration de Rexel à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de Sébastien Thierry.





Isabelle Hoepfner-Léger apportera à Rexel une longue expérience des questions de droit des affaires et de compliance, acquise au sein des groupes Saint-Gobain et L’Oréal et, auparavant, dans les cabinets d’avocats Baker & McKenzie et NomoS.

Isabelle Hoepfner-Léger est avocate au barreau de Paris. Elle est titulaire d’un DESS de droit européen de l’Université Paris II Panthéon-Assas et diplômée en droit des affaires des universités de Paris II Assas et Munich.

Constance Grisoni est Directrice de la stratégie de Rexel depuis le 25 octobre 2021.





Constance Grisoni a rejoint Rexel en mars 2020. Elle était jusqu’à présent chargée du développement et du déploiement de solutions d’intelligence artificielle afin d’accompagner l’ambition de Rexel de devenir une entreprise référente dans l’analyse et l’utilisation des données.

Constance Grisoni a auparavant occupé différents postes de consultante en stratégie et sciences des données au sein des bureaux londonien et parisien du Boston Consulting Group.

Constance Grisoni est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Cambridge.

Le nouveau Comité exécutif du Groupe, sous la responsabilité de Guillaume Texier, Directeur Général de Rexel, sera composé des membres suivants :

Jeff Baker – Directeur Général et Vice-Président (SVP) Rexel USA ;

Pierre Benoît – Directeur Général Royaume-Uni / Irlande - Benelux ;

Luc Dallery – Directeur des Ressources Humaines et de la Communication ;

Laurent Delabarre – Directeur Financier ;

Guillaume Dubrule – Directeur des achats et de la politique fournisseurs ;

Constance Grisoni – Directrice de la stratégie ;

Isabelle Hoepfner-Léger – Secrétaire Générale et Secrétaire du Conseil d’administration ;

Roger Little – Directeur Général Canada ;

Thomas Moreau – Président de Rexel France ;

Nathalie Wright – Directrice Digital & IT Transformation et Directrice Générale Pays Nordiques (Suède, Finlande, Norvège).

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 25 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte plus de 24 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 12,6 milliards d’euros en 2020.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders, 2021 Global 100 Index, S&P Global Sustainability Yearbook 2021, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est noté A- dans l’évaluation 2020 CDP Climate Change et classé dans le 2020 CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Pour plus d’information : www.rexel.com

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

Pièce jointe