PLANET MEDIA : Quatrième trimestre consécutif de croissance de l’activité : +7% au T3 2021 Progression de +13% sur les 9 premiers mois de l’année

Quatrième trimestre consécutif de croissance de l’activité : +7% au T3 2021







Progression de +13% sur les 9 premiers mois de l’année

Planet Media (FR0010211037 – ALPLA), annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 3ème trimestre 2021 et en cumul sur les 9 premiers mois de l’année.

En M€, données combinés 1, non audités T3

2021 T3

2020 Δ

21/20 9M

2021 9M

2020 Δ

21/20 Chiffre d’affaires Media 1,6 1,5 +6% 5,1 4,5 +14% dont Media programmatique 0,9 0,8 +16% 2,7 2,3 +15% dont Media direct 0,7 0,7 -5% 2,4 2,2 +13% Echanges et autres produits 2 0,3 0,3 0,9 0,8 Chiffre d’affaires total 1,9 1,8 +7% 6,0 5,3 +13%

Un quatrième trimestre consécutif de progression du chiffre d’affaires

Au 3ème trimestre 2021, Planet Media affiche une quatrième hausse consécutive de son chiffre d’affaires de +7% à 1,9 M€, contre 1,8 M€ au 3ème trimestre 2020.

Le chiffre d’affaires Media enregistre une hausse de +6% sur le trimestre à 1,6M€ :

Le Media programmatique, moteur du marché de la publicité digitale, continue de porter la croissance du Groupe en s’inscrivant en progression de +16%.

Après un puissant rebond lié à la normalisation du contexte sanitaire sur les 2 premiers trimestres et avec un contexte de marché de l’emailing moins favorable, le niveau d’activité dans le Media Direct marque une pause au 3ème trimestre 2021 et s’inscrit en légère baisse de -5% par rapport à celui de l’exercice précédent ;

En cumul sur les 9 premiers mois de 2021, Planet Media poursuit son développement sur un rythme de croissance solide, avec un chiffre d’affaires de 6,0 M€, en augmentation de +13% par rapport aux 9 premiers mois de 2020. Ce niveau d’activité affiche également une croissance significative par rapport aux niveaux d’avant crise (5,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2019).

Medisite devient le 1er site de Santé quotidien en France

Selon les derniers chiffres communiqués par Médiamétrie Nielsen NetRatings, depuis le mois de juin, Medisite est le premier site santé de France en visiteurs uniques moyen par jour avec près de 500 000 visiteurs par jour moyen3. Une position de leader qui témoigne de la confiance des lecteurs du site et qui résulte d’une stratégie éditoriale exigeante pour ouvrir l’accès à une information de santé éclairée, pratique et vérifiée.

Des perspectives favorables sur 2021 et au-delà

Fort d’une bonne dynamique commerciale, qui devrait s’intensifier avec les premiers effets du partenariat avec le Groupe Marie Claire et du déploiement des axes stratégiques du plan ALPLA244, Planet Media est confiant dans l’atteinte d’une croissance rentable sur l’exercice 2021 et au-delà.

A PROPOS DE PLANET MEDIA

Créé en 2000, Planet Media est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.

En complément d’un média de référence, le groupe Planet Media a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.

Planet Media est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA

Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.planetmedia.fr.

1 Les comptes combinés non audités incluent Planet Media SA et ses filiales Planet Publishing et Planet Advertising, retraités des opérations

et prestations intra-groupes

2 Echanges sans aucune marge avec des partenaires, et autres produits

3 Source : Médiamétrie Nielsen NetRatings, juin, juillet et août 2021

4 Communiqué de presse du 29 septembre 2021, plus d’infos sur www.planetmedia.fr/alpla2024

