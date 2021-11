English French

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre de 212,1 M€

Chiffres d’affaires 9 mois de 653,5 M€

Excellente dynamique commerciale et solides perspectives de croissance

En millions d’euros 9 mois 3ème trimestre 2021 2020 Var. % 2021 2020 Var. % Total 653,5 578,8 +12,9% 212,1 213,6 -0,7% Dont France 391,8 363,7 +7,7% 121,5 139,3 -12,7% Dont Benelux 114,2 100,1 +14,1% 39,3 33,9 +15,9% Dont Autres Pays 147,5 115,0 +28,2% 51,3 40,4 +27,0%

Les données du 1er semestre 2020 ont été retraitées pour consolider Worldlink dès le 1er janvier 2020.

Croissance de 12,9% sur 9 mois

Chiffre d’affaires consolidé

Solutions 30 affiche un chiffre d’affaires de 653,5 M€ pour les 9 premiers mois de l’année 2021, en croissance de 12,9%. Les activités de maintenance, récurrentes par nature, représentent 61% de l’activité du Groupe. Par rapport aux 9 premiers mois de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2021 est en croissance de près de 35%, ce qui confirme les tendances structurellement porteuses dont bénéficie le Groupe.

Au 3ème trimestre 2021, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires de 212,1 M€ en léger repli de -0,7% (-4,2% en organique), en raison d’une base de comparaison particulièrement élevée et de difficultés d’approvisionnement en matériaux qui ont conduit à décaler des interventions ou projets. Les 3ème et 4ème trimestres 2020 avaient en effet bénéficié d’un effet rattrapage après le premier confinement, à la fois dans l’activité Télécom et l’activité Energie, et plus particulièrement en France où le marché est plus avancé. Rapporté au niveau d’activité pre-Covid du 3ème trimestre 2019, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 est en hausse de près de 26%.

Chiffre d’affaires par zone géographique

France :

Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires en France atteint

391,8 M€, en croissance de 7,7%.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’élève à 121,5 M€, en retrait de 12,7% par rapport à la même période de 2020. Rapporté au niveau d’activité pre-Covid du 3ème trimestre 2019, il est en hausse de 15,4%

L’activité Télécom enregistre un chiffre d’affaires de 86,1 M€, en repli de 12,9%, sous l’effet conjugué d’un effet de base défavorable pour la partie raccordement des abonnés renforcé par les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, et du ralentissement attendu des déploiements d’infrastructures de réseau, le tout n’étant que partiellement compensé à ce stade par la montée en puissance des activités de maintenance.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energie s’établit à 19,7 M€ au 3ème trimestre 2021 contre 25,1 M€ en 2020. Ce repli de 21,5% est la conséquence de l’arrêt progressif des déploiements de compteurs électriques intelligents qui n’est encore que partiellement compensé par la montée en puissance des nouveaux segments de marché, dont notamment l’installation de bornes de recharge pour véhicules électrique et les activités relatives aux énergies renouvelables qui pâtissent de la pénurie de semi-conducteurs.

L’activité IT enregistre quant à elle un chiffre d’affaires de 11,2 M€ sur la période contre 10,3 M€ au 3ème trimestre 2020, tandis que les activités Sécurité et Retail réalisent un chiffre d’affaires de 4,5 M€ contre 5,1 M€ un an plus tôt.

Benelux :

A fin septembre 2021, le chiffre d’affaires est en croissance de 14,1% (10,2% en organique) pour atteindre 114,2 M€.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 39,3 M€ en progression de +15,9% (+10,9% en organique).

L’activité Télécom, en croissance purement organique de 3,5%, génère un chiffre d’affaires de 28,8 M€ sur le trimestre. Le déploiement des réseaux très haut-débit et les contrats signés par le Groupe en septembre commenceront à contribuer au chiffre d’affaires à compter du dernier trimestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energie s’établit à 6,6 M€, contre 1,2 M€ un an plus tôt. Cette croissance est portée par le déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius et également par les autres segments d’activité du Groupe, notamment les bornes de recharge pour véhicules électriques et les énergies renouvelables.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires atteint 2,1 M€ contre 2,6 M€ un an plus tôt, et le chiffre d’affaires des activités Retail et Sécurité s’établit à 1,8 M€ contre 2,3 M€.

Autres pays :

Dans l’ensemble des autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 147,4 M€ à fin septembre 2021, soit une croissance de 28,2% (14,6% en organique) par rapport aux neuf premiers mois de 2020.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’inscrit en hausse de +27,0% (+12,5% en organique) pour s’établir à 51,3 M€.

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’élève à 15,1 M€ sur le 3ème trimestre 2021 contre 17,4 M€ en 2020 et ne reflète pas le potentiel du marché allemand. Le Groupe redéploie son organisation pour capter la croissance attendue, notamment sur le marché des télécoms, à la fois dans le déploiement du réseau de fibre optique et dans le raccordement des abonnés.

En Italie, le chiffre d’affaires double au 3ème trimestre 2021 pour atteindre 12,5 M€ et reste porté par la montée en cadence du contrat signé en début d’année avec TIM pour le déploiement de ses infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste.

En Espagne, l’activité est en croissance organique de 29% et atteint 13,4 M€, grâce aux gains de parts de marché enregistrés dans le mobile et dans les réseaux fixes.

En Pologne, où l’impact des délais d’approvisionnement de certains matériaux nécessaires aux interventions est particulièrement fort, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 5,8 M€, contre

6,4 M€ un an plus tôt.

Enfin, Solutions 30 réalise 4,6 M€ de chiffre d’affaires au Royaume-Uni, territoire sur lequel il est présent depuis décembre 2020. Le Groupe, qui vient d’annoncer l’acquisition de Mono Consultants Ltd, poursuit son développement dans ce pays qui dispose d’un fort potentiel de croissance dans les réseaux fixe et mobile, ainsi que dans les activités liées à la transition énergétique.

De solides perspectives de croissance, portées par des tendances structurellement positives

Les marchés du groupe sont à des stades de maturité différents. En France, marché en phase de transition, la croissance ralentit. Ailleurs en Europe, le succès de la duplication du modèle français commence à se matérialiser et la croissance reste très dynamique. Ces tendances sont impactées négativement par des ruptures dans les chaines d’approvisionnement et, pour l’ensemble de l’exercice 2021, Solutions 30 table désormais sur une croissance rentable aux alentours de +10%. Rapporté à 2019, cela correspondrait à une croissance annuelle moyenne d’environ +14.0%.

Sur le marché français, le déploiement du réseau FTTH se poursuit à une cadence moins soutenue et le rythme des raccordements d’abonnés, qui a atteint un pic au 2ème semestre 2020, trouve son rythme de croisière. En parallèle, le marché de la maintenance s’accroît au fur et à mesure que la base installée augmente. Le Groupe va désormais appuyer son développement sur le gain de parts de marché comme il l’a fait auparavant dans l’ADSL. De leur côté, les déploiements de compteurs intelligents touchent à leur fin et ce sont les activités liées à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables qui vont désormais prendre le relai de la croissance.

Au Benelux, tous les marchés du Groupe sont en pleine accélération que ce soit dans le domaine de la fibre optique, des déploiements de compteurs intelligents, de la mobilité électrique ou des énergies renouvelables. Ce territoire devrait donc continuer de croître à un rythme soutenu.

Dans les autres pays, les marchés de la fibre optique débutent en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne. En Espagne, où plus de 70% du territoire est couvert en internet très haut débit, le Groupe poursuit son maillage territorial et sa conquête du marché. Ces pays devraient donc contribuer activement à la croissance du Groupe dans les années à venir.

Confirmant des tendances de long terme favorables, l’activité commerciale reste excellente, avec la signature de plus de 500 M€ de nouveaux contrats au cours des 2ème et 3ème trimestres 2021. Ces commandes confirment la confiance des clients, anciens et nouveaux, du Groupe. Elles se matérialiseront progressivement dans le chiffre d’affaires des trimestres à venir. Fort de ce solide portefeuille de commandes, d’un positionnement qui se renforce à l’échelle européenne et du redémarrage de sa politique de croissance externe, le Groupe dispose de solides perspectives de croissance à moyen et long termes, portées par le dynamisme de ses marchés et le développement de nouvelles activités.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires de l’exercice 2021 26 janvier 2022

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

9 mois 2020 9 mois 2021 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Valeur % Valeur % Valeur % Valeur Variation Total 578,8 54.0 9,3% 1,1 0,2% 19,6 3,4% 653,5 12,9% Dont France 363,7 28,1 7,7% - - - - 391,8 7,7% Dont Benelux 100,1 10,0 10,0% 0,2 0,2% 3,9 3,9% 114,2 14,1% Dont Autres Pays 115,0 15,9 13,8% 0,9 0,7% 15,7 13,7% 147,5 28,2%

Pièce jointe