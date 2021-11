John Raines se joint à TELUS à titre de président de TELUS Agriculture

English French

Sous la direction de M. Raines, TELUS Agriculture continuera d’utiliser les technologies numériques pour accroître la sécurité alimentaire ainsi que la qualité et la disponibilité des aliments partout dans le monde.



VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au terme d’un rigoureux processus de sélection international, TELUS annonce aujourd’hui que John Raines se joint à l’organisation à titre de président de TELUS Agriculture. Son entrée en fonction officielle est prévue pour le 29 novembre 2021. TELUS Agriculture est une entreprise de technologie agricole de pointe qui propose des solutions connectées novatrices et exploite les données en temps réel pour optimiser la chaîne de valeur alimentaire.

« C’est un immense plaisir d’accueillir John, qui jouera un rôle essentiel dans l’équipe de cadres supérieurs de TELUS, déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction de l’entreprise. John compte plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’agriculture à l’échelle mondiale. Il est donc très bien placé pour diriger l’évolution continue de TELUS Agriculture. Étant donné sa vaste expertise en science des données et du secteur numérique en agriculture et de sa passion pour l’agriculture et l’élevage, il est parfaitement outillé pour poursuivre notre objectif de connecter l’ensemble de la chaîne de valeur agricole avec des solutions logicielles intelligentes et sécurisées de bout en bout. Nous pourrons ainsi offrir une chaîne alimentaire plus sûre et plus variée pour toute la planète. »

Ayant grandi au service des agriculteurs, M. Raines occupe des postes de direction dans le secteur agricole depuis plus de deux décennies. Son expertise et son expérience considérables en numérisation des données agricoles ont mené à de nombreuses réalisations, notamment des fusions et des acquisitions d’une valeur de plusieurs milliards de dollars en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Il a également dirigé la commercialisation mondiale de la plus grande plateforme d’agriculture numérique en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe, en plus de créer des entreprises internationales très performantes dans le secteur agricole.



« Je suis très fier de me joindre à l’une des plus grandes équipes se consacrant entièrement aux technologies agricoles, active dans plus de 50 pays et comptant certains des plus grands esprits du secteur, déclare M. Raines. Je suis très impressionné par la détermination inébranlable de TELUS Agriculture à nourrir le monde en mettant sur pied une chaîne d’approvisionnement alimentaire durable, productive et sûre pour les prochaines générations. Je me réjouis à l’idée de travailler avec notre équipe d’agriculture numérique pour atteindre nos objectifs communs. »

À propos de TELUS Agriculture :

TELUS Agriculture s’appuie sur la technologie et les données pour améliorer la circulation de l’information au sein des secteurs agricole et alimentaire. Nous créons des retombées positives sur la sécurité alimentaire et la nutrition, tout en favorisant la collaboration intersectorielle, grâce à des solutions qui augmentent l’efficacité et les profits des agriculteurs et des éleveurs, des agroentreprises ainsi que des entreprises de vente au détail, de biens de consommation et agroalimentaires. La liste croissante de solutions de TELUS Agriculture comprend des logiciels de gestion agricole, d’agronomie de précision, de traçabilité, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de gestion de la promotion commerciale. TELUS Agriculture compte plus de 1 500 experts au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Arménie, en Allemagne, en Chine et en Australie.

Pour en savoir plus, visitez telus.com/agriculture ou suivez-nous sur Twitter (@TELUS_Ag) et sur LinkedIn (TELUS Agriculture).

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rend nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Jacinthe Beaulieu

Relations publiques de TELUS

Jacinthe.Beaulieu@telus.com