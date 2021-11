Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 30 septembre 2021

RÉSULTAT EN REBOND GRÂCE À UNE BONNE ACTIVITÉ ET À UN NIVEAU DE RISQUE TRÈS MODÉRÉ



Paris, le 3 novembre 2021,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 3 novembre pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle au 30 septembre 2021.

> Poursuite de l’accompagnement de nos clients vers la reprise économique

Avec plus de 70 000 nouveaux clients sur les 9 premiers mois de l’année (+20% vs 9M 2020), l’intensité relationnelle affiche un niveau robuste dans un contexte marqué par des signes encourageants de relance.

Les encours de crédit progressent de 4,8% sur un an glissant, tirés par une demande toujours dynamique sur le marché de l’habitat (4,8 Mds€ de réalisations depuis le début de l’année, +14% vs 9M 2020). Sur la clientèle des professionnels et des entreprises, la transformation des Prêts Garantis par l’État (PGE) court terme en moyen terme est réalisée à près de 70% au 30 septembre. Les encours de collecte continuent de progresser (+10,0% sur un an glissant) avec une inflexion vers l’assurance vie, les OPCVM et les titres.

> Un RBE en hausse et un résultat en rebond grâce à un niveau de risque très modéré

Le PNB consolidé s’établit à 811,9 M€, en hausse de 11,7% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2020, qui n’intégraient pas la distribution de la SAS Rue La Boétie ni le dividende de la SACAM Mutualisation. Retraité de ces éléments spécifiques, le PNB progresse de 2,3%, bonifié par un effet de base sur la provision épargne logement et par les mesures mises en place par la BCE en faveur du refinancement des banques pendant la pandémie.

Les frais généraux sont maîtrisés, si on exclut l’augmentation des cotisations aux fonds réglementaires et l’impact des éléments spécifiques, conduisant à un RBE sous-jacent hors FRU/FGDR de 389,7 M€, en progression de 3,8%.

Le coût du risque annualisé représente 9 bp des encours vs. 18 bp sur les 9 premiers mois de 2020 : le renforcement de la couverture du risque sur les encours sains se poursuit à un rythme plus modéré, et le risque sur les encours douteux demeure contenu, reflet de la poursuite des mesures de soutien gouvernementales. À 0,9%, le taux de créances dépréciées sur encours brut est à nouveau très faible. Par ailleurs, le niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises se renforce à 175% (vs. 154% au 30 septembre 2020), dans la continuité de la politique de provisionnement prudente de la Caisse Régionale.

Le résultat net consolidé sur 9 mois s’établit à 257,2 M€, en forte hausse de 70,4% par rapport au 9M 2020 et le résultat sous-jacent affiche un rebond de +22,8%.

> Des fondamentaux financiers solides

Avec un ratio de fonds propres totaux au 30 septembre 2021 de 21,4%, renforcé de 0,4 point sur un an et largement supérieur aux exigences réglementaires, et une situation de liquidité robuste, la Caisse Régionale d’Ile-de-France s’appuie sur une structure financière très solide pour accompagner dans la durée le redressement de l’économie.

> Le Crédit Agricole d’Ile-de-France accélère son soutien aux jeunes talents franciliens

Le Crédit Agricole d’Ile-de-France devient partenaire du club e-sport professionnel GameWard, qui vise à accélérer l’accompagnement des jeunes joueurs et à développer la pratique amateur en Île-de-France.

Aux côtés des jeunes professionnels de santé franciliens, la Caisse Régionale étoffe son Label Santé par son nouveau partenariat avec l’Association des Jeunes Anesthésistes Réanimateurs Paris IDF, qui réunit déjà 580 internes.

Dans la même dynamique, Crédit Agricole d’Ile-de-France Mécénat soutient de nouveau l’Académie Fratellini, l’Association Jeunes Talents et Le Fair, dont l’objectif est d’aider de jeunes talents à réussir leur insertion professionnelle dans le domaine du spectacle vivant et de la culture.

ACTIVITÉ

(en milliards d’euros) 30/09/

2020 30/09/

2021 FONDAMENTAUX FINANCIERS 30/09/

2020 30/09/

2021 Encours de collecte(1) 73,6 80,9 +9,9% Ratio de solvabilité(2) 21,0% 21,4%(3) Encours de crédit 47,4 49,7 +4,8% Capitaux propres en M€ 6 454 6 915 +7,1% Total encours crédits + collecte 121,0 130,6 +7,9% Total bilan en M€ 62 713 69 299 +10,5% Ratio Crédit Collecte 112,8% 109,9% Taux de créances dépréciées sur encours brut 1,2% 0,9% RÉSULTATS CONSOLIDÉS PUBLIÉS

(en millions d’euros) 9M 2020 9M 2021 RÉSULTATS CONSOLIDÉS SOUS-JACENTS

(en millions d’euros) 9M 2020 9M

2021 Produit Net Bancaire 726,6 811,9 +11,7% Produit Net Bancaire 793,6 811,9 +2,3% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 408,7 422,2 +3,3% Frais Généraux

hors FRU/FGDR 418,1 422,2 +1,0% FRU/FGDR 14,8 17,3 +16,9% FRU/FGDR 14,8 17,3 +16,9% Résultat Brut d’Exploitation 303,1 372,4 +22,9% Résultat Brut d’Exploitation 360,7 372,4 +3,3% RBE hors FRU/FGDR 317,9 389,7 +22,6% RBE hors FRU/FGDR 375,5 389,7 +3,8% Résultat Net, Part du Groupe 151,0 257,2 +70,4% Résultat Net, Part du Groupe 209,4 257,2 +22,8% Coefficient d’exploitation 58,3% 54,1% Coefficient d’exploitation 54,5% 54,1% hors FRU/FGDR 56,2% 52,0% hors FRU/FGDR 52,7% 52,0%

(1) Bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients.

(2) Ratio fonds propres totaux pour une exigence phasée de 10,5% depuis le 2 avril 2020.

(3) Estimation.

ANNEXE – indicateurs alternatifs de performance

Le coefficient d’exploitation correspond au rapport entre les frais généraux et le Produit Net Bancaire. Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte de bilan diminuée de l’épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Le taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts comptables. Le ratio provisions sur pertes attendues bâloises correspond au rapport entre les provisions pour risque de crédit hors FRBG et l’EL bâlois. Passage des résultats consolidés publiés aux résultats consolidés sous-jacents tenant compte des distributions de la SAS Rue La Boétie et de la SACAM Mutualisation décalées à décembre 2020.





EN M€ 9M 2020 9M 2021 Éléments spécifiques : distribution SAS Rue La Boétie et dividende SACAM Mutualisation non perçus au 9M 2020 Impact brut Impact

en RNPG Impact brut Impact

en RNPG Impact en PNB 67,0 65,9 - - Impact en frais généraux hors FRU/FGDR -9,4 -7,5 - - Total impact RBE 57,6 58,4 - -





