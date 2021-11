Xebec fait l'acquisition d'UECompression, une entreprise du Colorado, pour établir la principale installation de fabrication de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène en Amérique du Nord

English French

Faits saillants de la transaction



Acquisition d'UECompression («UEC»), basée dans la région de Denver, afin de quintupler la capacité de production en Amérique du Nord, pour un total de 150 à 190 unités de BGX Biostream™ («Biostream») et Hy.GEN® à hydrogène conteneurisées par an, afin de répondre à l'accélération de la demande américaine de systèmes de gaz renouvelables standardisés.

Optimisation de l'empreinte manufacturière mondiale en introduisant les produits européens de production de gaz de Xebec, tels que Hy.GEN, en Amérique du Nord.

Biostream est bien positionné en tant que solution de GNR leader du marché pour environ 8 574 exploitations laitières, avicoles et porcines américaines identifiées pour la production de biogaz.

Expansion de la couverture du réseau de services Cleantech au Montana, au Wyoming, au Colorado, au Dakota du Nord et du Sud et au Nebraska.

L'entreprise se dote d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, expérimentée dans la conception et la fabrication de systèmes de traitement de l'air et des gaz, avec des compétences en matière de gaz de décharge, de gaz naturel, de biogaz, d'hydrogène et de compression d'air.

L'UEC devrait générer environ 35 millions de dollars américains (43,3 millions de dollars canadiens) de revenus non audités à partir de ses activités existantes en 2021.

Contrepartie totale de 8 millions de dollars américains (9,9 millions de dollars canadiens), sous réserve de certaines retenues, ajustements et paiements échelonnés dans le temps.



MONTRÉAL, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX: XBC) («Xebec»), fournisseur mondial de solutions d'énergie propre, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que il a conclu l'acquisition de toutes les actions en circulation de la société UECompression («UEC»), basée dans le Colorado. Fondée en 1983, UEC est un concepteur et un constructeur de premier plan de solutions personnalisées de compresseurs d'air et de gaz pour la production d'énergie, les applications industrielles et énergétiques.

L'acquisition d'UEC fournit à Xebec une voie rentable et adaptée pour quintupler sa capacité de production normalisée de gaz renouvelable, tout en soutenant les activités d’UEC alors que l’entreprise poursuit sa transition énergétique. De plus, l'empreinte manufacturière mondiale de Xebec est encore améliorée en apportant aux États-Unis des produits européens de production de gaz, comme le Hy.GEN, et en concentrant les installations d'UEC sur les systèmes conteneurisés et montés sur patins. L’acquisition accroît également la couverture du réseau de service Cleantech dans six états (au Montana, au Wyoming, au Colorado, au Dakota du Nord et du Sud et au Nebraska) afin de répondre aux besoins croissants en matière de service et de soutien locaux, à mesure que s'accélère la demande de systèmes normalisés de GNR et d'hydrogène.

Xebec prévoit qu'après de légères modifications aux opérations, l’entreprise pourra utiliser la capacité excédentaire d'UEC pour produire environ 150 à 190 unités conteneurisées de valorisation du biogaz BGX Biostream™ («Biostream») et d'hydrogène Hy.GEN par an en Amérique du Nord. La nouvelle capacité de l'UEC s'ajoute aux récentes augmentations de capacité de l'usine de fabrication canadienne.

« UEC aide Xebec à consolider sa position de chef de file dans le domaine des gaz renouvelables en ajoutant une usine de fabrication de 100 000 pieds carrés aux États-Unis. Avec cette acquisition, nous répondons à l'accélération de la transition énergétique et à l'intérêt connexe pour les systèmes conteneurisés de GNR et d'hydrogène. En outre, l’expertise existante d’UEC en matière de compression de l'hydrogène deviendra de plus en plus pertinente à mesure que l'économie de l'hydrogène se développera. L’acquisition nous aidera également à nous conformer pleinement aux besoins actuels et futurs en matière d'approvisionnement local », a déclaré Kurt Sorschak, président et chef de la direction de Xebec Adsorption Inc.

La contrepartie totale de 8 millions de dollars américains (9,9 millions de dollars canadiens) a été payée en espèces à la clôture et est sujette à certaines retenues, ajustements et paiements basés sur le temps. Sur une base autonome, UEC devrait avoir des revenus non audités d'environ 35 millions de dollars américains (43,3 millions de dollars canadiens) pour 2021. Avec l'introduction de systèmes conteneurisés de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène et en tirant parti du réseau de services Cleantech pour soutenir la base équipement installée d'UEC et Xebec, Xebec s'attend à une croissance importante des revenus issus de cette opération au cours des prochaines années.

Augmentation significative de la capacité pour soutenir le marché américain croissant du GNR à base de fumier animal

Selon le Département américain de l'agriculture et le National Pork Producers Council, il existe environ 92 000 exploitations laitières et porcines en activité aux États-Unis. L'American Biogas Council estime qu'environ 8 574 de ces fermes sont prêtes à produire du biogaz et du gaz naturel renouvelable et que plus de 98 fermes produisent déjà du GNR pour le marché local des transports.

Xebec se concentre sur le service des projets basés sur le fumier animal en raison de sa capacité à réduire les émissions du secteur de l'agriculture, à soutenir les communautés locales et à recycler les nutriments. De plus, ces projets offrent la possibilité de générer des rendements plus élevés comparativement à d'autres projets de gaz renouvelable tels que les sites d'enfouissement, les usines de traitement des eaux usées et les installations de traitement des matières organiques séparées à la source.

Biostream est bien positionné en tant que solution de pointe pour les exploitations d'élevage, comme en témoignent les commandes des principaux promoteurs laitiers américains, dont une commande initiale de 18 unités par le partenariat RNG de Brightmark et Chevron.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec cinq usines de fabrication, treize centres de services de technologies propres et cinq bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

