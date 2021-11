Une nouvelle étude révèle que les marques bénéficient de la publicité sur les chaînes CTV de taille moyenne

French German

PAS DE SIÈGE SOCIAL/VILLE DE REDWOOD, Calif., 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), une plateforme côté vente qui fournit des résultats supérieurs pour la publicité numérique, a publié aujourd'hui les conclusions d'une étude de Conseil personnalisée commanditée par Forrester intitulée « Nouvelles opportunités d'échelle et de valeur dans la publicité OTT/CTV ». L'étude révèle deux résultats importants. Premièrement, les marques ne sont pas satisfaites du nombre limité de sociétés de médias qu'elles exploitent actuellement pour acheter un inventaire CTV/OTT. Deuxièmement, les éditeurs CTV/OTT de taille moyenne présentent une opportunité majeure pour les marques d'obtenir davantage de CTV/OTT, y compris un accès à des publics clés et des performances de campagne plus élevées. L'étude, téléchargeable ici , a interrogé 307 acheteurs de marques et agences de l'inventaire OTT/CTV aux États-Unis et au Royaume-Uni.



L'étude révèle que « les répondants qui achètent actuellement un inventaire CTV/OTT de taille moyenne étaient deux fois plus susceptibles de dire avoir dépassé leurs objectifs de publicité vidéo clés l'année dernière par rapport à ceux qui ne le font pas ».

«Les résultats de cette étude sont cohérents avec ce que PubMatic a également constaté. Le marché CTV d'aujourd'hui combine les aspects de haute qualité de la télévision linéaire avec les données et l'échelle des médias numériques. Les marques qui diversifient leurs achats de médias à travers divers inventaires CTV/OTT sont souvent plus puissantes sur les environnements soumissionnaires, ce qui leur permet de réaliser des optimisations en temps réel qui génèrent de meilleures performances de campagne », a déclaré Nicole Scaglione, vice-présidente de OTT & CTV chez PubMatic. « Trop de marques se sont limitées à des garanties inflexibles avec des éditeurs CTV/OTT à coût élevé en raison de craintes infondées concernant l'échelle et la complexité, et manquent une opportunité majeure ».

CTV/OTT est un canal de croissance majeur pour les marques qui cherchent à atteindre les consommateurs qui ont migré de la télévision linéaire vers le contenu en streaming. Les recherches de Forrester ont montré que les avantages du CTV/OTT incluent l'augmentation de la portée et la capacité à remédier à la fragmentation des médias.

Cependant, trop souvent, les marques adhèrent à des relations familières au sein d'un sous-ensemble très limité d'inventaires CTV/OTT. L'étude a révélé que 40 % des marques achètent aux fournisseurs OTT, tandis que 34 % achètent sur les réseaux de diffusion, contre seulement 28 % auprès d'éditeurs de petite et moyenne taille.

Les acheteurs conviennent qu'une approche d'achat de médias plus diversifiée améliorerait la portée et la performance du public, ce qui donnerait plus de possibilités à ceux qui augmentent leurs dépenses auprès des éditeurs de petite et moyenne taille. Parmi les principales raisons qui expliquent l'achat de davantage d'inventaire auprès des petits et moyens éditeurs figurent la « capacité d'atteindre le public dans un contexte pertinent », « une meilleure qualité » et « une plus grande efficacité », toutes citées par près d'un tiers des acheteurs.

L'étude note que « les acheteurs qui ont diversifié leurs stratégies de médias CTV/OTT à travers les petits et moyens éditeurs (CTV/OTT de taille moyenne) ont réussi à atteindre leurs objectifs médiatiques au cours de l'année précédente par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait ».

Pour profiter de l'opportunité offerte par les éditeurs CTV/OTT de petite et moyenne taille, les acheteurs de médias doivent se concentrer sur des partenaires capables de fournir des solutions complètes pour réduire la complexité et tirer parti des leçons et de l'expérience des partenaires avec des formats publicitaires plus matures afin de saisir l'opportunité.

« La promesse de la CTV/OTT est énorme pour les acheteurs de médias qui sont motivés à diversifier leur approche. La tendance des consommateurs à diffuser des médias en continu sur un nombre croissant d'applications et de canaux prouve qu'investir maintenant permettra aux acheteurs de médias d'obtenir de meilleurs rendements », a déclaré M. Scaglione.

À propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) fournit des revenus supérieurs aux éditeurs en étant une plateforme côté vente (SSP) de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme d'infrastructure cloud de PubMatic pour la publicité numérique permet aux développeurs et aux éditeurs d'applications d'accroître la monétisation tout en donnant la possibilité aux acheteurs de médias de favoriser le retour sur investissement en atteignant et en engageant leurs audiences cibles dans des environnements haut de gamme sûrs pour la marque sur tous les appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, PubMatic étend l'infrastructure mondiale qu'elle détient et exploite et continue de cultiver l'innovation programmatique. Avec une main-d'œuvre répartie dans le monde entier et sans siège social, PubMatic exploite 15 bureaux et huit centres de données en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.