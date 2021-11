Stella-Jones signe une convention en vue d’acquérir Cahaba Pressure Treated Forest Products

English French

MONTRÉAL, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une convention par l’intermédiaire de sa filiale américaine en vue d’acquérir les actions de Cahaba Pressure Treated Forest Products, Inc. (« Cahaba Pressure ») pour 66 millions de dollars US, y compris le fonds de roulement, lequel est estimé actuellement à 8 millions de dollars US.



Cahaba Pressure fabrique, distribue et vend des poteaux, des traverses et des pieux de bois traités et non traités et fournit des services de traitement personnalisés, en recourant principalement à la créosote, au naphténate de cuivre et au pentachlorophénol, à son installation de traitement du bois à Brierfield, en Alabama. Les ventes consolidées pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 ont totalisé environ 56 millions de dollars US.

« Cette acquisition élargira l’offre de Stella-Jones et augmentera sa capacité à répondre aux besoins du secteur nord-américain des poteaux destinés aux sociétés de services publics », a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « L’acquisition de Cahaba Pressure renforcera nos capacités, nous permettra de soutenir l’offre d’agents de conservation pour nos clients et optimisera l’efficience globale de notre réseau continental ».

L’opération devrait se conclure avant la fin de décembre 2021 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles. Stella-Jones a l’intention de financer l’opération au moyen de ses facilités de crédit existantes.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications nord-américaines, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne l’acquisition proposée décrite aux présentes. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses, des risques et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, le défaut de remplir les conditions de clôture et le défaut de réaliser l’acquisition proposée ou de la réaliser dans le délai prévu, pour toute autre raison. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’il peut exister un écart important entre les résultats réels et les résultats prévus, et qu’il ne doit pas se fier indûment aux informations prospectives.