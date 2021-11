GXO annonce ses résultats du troisième trimestre 2021

French German

Chiffre d’affaires du troisième trimestre de 2,0 milliards de dollars, en hausse de 24,6 % par rapport au troisième trimestre 2020, bénéfice net de 72 millions de dollars et BAIIA ajusté de 163 millions de dollars

105 millions de dollars de flux de trésorerie générés provenant des activités d’exploitation et flux de trésorerie disponibles de 50 millions de dollars au troisième trimestre, soit 31 % du BAIIA ajusté

L’acquisition de nouveaux clients devrait avoir un impact supplémentaire sur les revenus d’environ 700 millions de dollars en 2022

Le chiffre d’affaires du commerce électronique, de la vente au détail omnicanal et de la technologie a augmenté de 22 % et le chiffre d’affaires de la logistique inverse a augmenté de 21 % par rapport au troisième trimestre 2020

Les prévisions pour l’exercice 2021 ont été revues à la hausse

GXO reçoit la note ESG préliminaire « AA » de MSCI

GREENWICH, Connecticut, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 2,0 milliards de dollars au troisième trimestre, comparativement à 1,6 milliard de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice net attribuable à GXO s’est élevé à 72 millions de dollars pour le troisième trimestre, incluant un bénéfice de 42 millions de dollars provenant de l’impact d’éléments fiscaux non récurrents, comparativement à 18 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice de base par action s’est établi à 0,63 dollar pour le troisième trimestre, comparativement à 0,16 dollar pour la même période en 2020.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR, s’est établi à 65 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 27 millions de dollars pour la même période en 2020. Le bénéfice dilué par action ajusté, mesure non conforme aux PCGR, s’est élevé à 0,56 dollar pour le troisième trimestre, contre un bénéfice dilué par action ajusté de 0,23 dollar pour la même période en 2020.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ajusté »), une mesure non conforme aux PCGR, a augmenté à 163 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 142 millions de dollars en BAIIA ajusté pro-forma pour la même période en 2020 La société a déclaré un BAIIA ajusté de 130 millions de dollars pour le troisième trimestre 2020.

Pour le troisième trimestre 2021, la société a généré 105 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et 50 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR.

Au troisième trimestre 2021, GXO a remporté de nouveaux contrats clients d’une valeur totale de plus d’un milliard de dollars et un impact supplémentaire attendu sur les revenus d’environ 200 millions de dollars en 2022. L’impact sur les revenus supplémentaires attendu de la société en 2022 à partir des gains du troisième trimestre et de la période précédente est d’environ 700 millions de dollars.

Les rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR utilisés dans ce communiqué sont fournis dans les tableaux financiers ci-joints.

GXO fait ses débuts avec la meilleure note ESG du secteur

GXO a reçu une note ESG « AA » de MSCI. La note de MSCI place GXO en tête de ses concurrents les plus importants du secteur.1 Les objectifs environnementaux de GXO incluent la réalisation de la neutralité carbone d’ici 2040, l’utilisation de l’éclairage LED dans 80 % de nos opérations mondiales d’ici 2025, l'obtention de 50 % de notre consommation mondiale d’électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, la réalisation d'un taux mondial de détournement des décharges de 80 % d’ici 2025 et la réalisation d'une réduction de 30 % des gaz à effet de serre de 2019 à 2030.

GXO a également été reconnue par la Human Rights Campaign sur le Corporate Equality Index pour l’inclusion LGBTQ+.

Directives GXO

GXO a mis à jour ses objectifs financiers pro-forma pour l’ensemble de l’exercice 2021, comme suit :

Recettes de 7,6 à 7,8 milliards de dollars (précédemment 7,5 à 7,7 milliards de dollars) ;

BAIIA ajusté de 607 millions de dollars à 637 millions de dollars (précédemment 605 millions de dollars à 635 millions de dollars) ;

Dépréciation et amortissement de 240 millions de dollars à 250 millions de dollars 2 ;

; Des intérêts débiteurs de 20 à 25 millions de dollars ;

Taux d’imposition effectif de 25 % à 27 % (auparavant 26 % à 28 %) ;

Dépenses d’investissement nettes de 225 millions de dollars à 250 millions de dollars (précédemment 240 millions de dollars à 250 millions de dollars).

Les directives de GXO pour l’ensemble de l’exercice 2022 demeurent inchangées :

Croissance du chiffre d’affaires organique de 8 à 12 % ;

BAIIA ajusté de 705 millions de dollars à 740 millions de dollars ;

EBITDAR ajusté3 d’environ 1,5 milliard de dollars.



Commentaires du PDG

Malcolm Wilson, PDG de GXO, a déclaré : « Nous avons réalisé des résultats extrêmement satisfaisants au cours du troisième trimestre. Nous avons enregistré une forte croissance du bénéfice net, ainsi que le chiffre d’affaires et le BAIIA ajusté les plus élevés de tous les trimestres de l’histoire de nos opérations, malgré des défis sans précédent de la chaîne d’approvisionnement mondiale à court terme. Notre portefeuille de ventes a atteint un niveau record, stimulé par une nouvelle demande significative des clients. À l’avenir, nous prévoyons une croissance continue stimulée par les trois grands vents contraires de l’automatisation, du commerce électronique et de l’externalisation. »

« Au cours du troisième trimestre, nous avons remporté de nouveaux contrats clients d’une valeur totale à vie de plus d’un milliard de dollars, nous positionnant bien pour réaliser notre croissance organique attendue de nos revenus de 8 % à 12 % en 2022. Notre taux de rétention des revenus s’est amélioré jusqu’en 2021 par rapport aux chiffres déclarés lors de notre journée des investisseurs, démontrant ainsi la fidélité de nos clients vis-à-vis des solutions à valeur ajoutée de GXO. »

« Nous sommes ravis que GXO ait été reconnu par MSCI avec une note ESG “AA”, affirmant notre leadership dans le secteur. En tant qu’entreprise, nous souhaitons établir la référence en matière d’ESG sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et nous réalisons de bons progrès eu égard à nos objectifs pour 2025 et au-delà. Nous attendons donc avec impatience la mise en place de davantage d’entrepôts à bilan carbone négatif et la responsabilisation des membres de notre équipe grâce à nos solutions automatisées. »

1 MSCI ESG Research fournit des notations MSCI ESG sur les entreprises sur une échelle de AAA (leader) à CCC (à la traîne), selon l’exposition aux risques ESG spécifiques à l’industrie et la capacité à gérer ces risques par rapport à leurs homologues.

2 Exclut les dépenses d’amortissement liées aux acquisitions de 60 millions de dollars, la dépréciation liée aux acquisitions de 16 millions de dollars et l’impact des dépenses d’amortissement allouées par XPO de 16 millions de dollars jusqu’au 2 août 2021.

3 Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et loyer, une mesure non conforme aux PCGR.

« GXO est le leader de l’industrie en matière de technologie d’entrepôt. Au 30 septembre 2021, la technologie totale et les systèmes automatisés de nos entrepôts étaient en hausse de 139 % par rapport à l’année dernière. Nous sommes convaincus que notre technologie et notre envergure continueront de distinguer notre entreprise, tout en offrant des avantages significatifs à nos actionnaires, nos clients et aux membres des équipes.

M. Wilson a conclu : « Avec notre nette dynamique récente, nous avons accru nos attentes concernant nos objectifs de chiffre d’affaires pour l’année entière et de BAIIA ajusté pro-forma. Bien que nous restions vigilants compte tenu de l’environnement difficile, nos prévisions pour 2022 demeurent inchangées. »

Situation de liquidité

Au 30 septembre 2021, GXO comptait environ 1,1 milliard de dollars de liquidités totales et 974 millions de dollars de dette totale. Le levier net de la société était de 1,3, calculé en tant que dette nette de 757 millions de dollars, divisé par le BAIIA ajusté des douze derniers mois de 583 millions de dollars pour la période close au 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique

GXO tiendra une conférence téléphonique le mardi 2 novembre 2021 à 8h30 heure de l’Est. Les participants peuvent appeler gratuitement le numéro (depuis les États-Unis/Canada) 877-407-8029 ; les personnes appelant depuis l’étranger peuvent composer le +1 201-689-8029. Identifiant de la conférence : 13723355. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société, investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu’au 16 novembre 2021. Pour accéder à la rediffusion par téléphone, appelez gratuitement le numéro (depuis les États-Unis/Canada) 877-660-6853 ; appels depuis l’international, veuillez composer le +1 201-612-7415. Utilisez le code d’accès du participant 13723355.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play sur un marché potentiel total de 430 milliards de dollars qui bénéficie de la croissance rapide du commerce électronique, de l’automatisation et de l’externalisation. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié et de classe mondiale à environ 95 000 membres de l’équipe dans plus de 860 entrepôts totalisant une superficie approximative de 18,5 millions de mètres carrés. La société s’associe avec les plus grandes sociétés de premier plan au monde pour résoudre les défis logistiques complexes avec des solutions de chaîne d’approvisionnement et de commerce électronique à la pointe de la technologie, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO se trouve à Greenwich, Connecticut, aux États-Unis. Pour tout complément d’information, veuillez consulter GXO.com et vous connecter avec GXO sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Mesures financières non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué de presse avec la mesure la plus directement comparable en vertu des PCGR, qui sont décrites dans les tableaux financiers ci-dessous.

Les mesures financières non conformes aux PCGR de GXO utilisées dans le présent communiqué de presse comprennent : le bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (« BAIIA ajusté »), la marge BAIIA ajustée, le BAIIA pro-forma ajusté, le BAIIA ajusté avant les frais de loyer (« EBITDAR ajusté »), les flux de trésorerie disponibles, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et le bénéfice par action ajusté (de base et dilué) (« BPA ajusté »), les revenus organiques, la croissance organique des revenus, l’effet de levier net et la dette nette.

Nous pensons que les mesures financières ajustées ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations commerciales en cours car elles excluent des éléments qui peuvent ne pas refléter ou ne sont pas liés aux performances d’exploitation principales de GXO, et peuvent aider les investisseurs à comparer avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non conformes aux PCGR différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables aux mesures portant le même nom d’autres sociétés. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent être utilisées que comme mesures supplémentaires de notre performance d’exploitation.

Le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté pro-forma, l’EBITDAR ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA ajusté comprennent des ajustements pour les coûts de transaction et d’intégration, ainsi que les coûts de restructuration et autres ajustements tels que décrits dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements de transaction et d’intégration sont généralement des coûts différentiels résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de consultation, des primes de fidélisation et des salaires et traitements internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à temps plein aux activités d’intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la séparation des systèmes d’information. Les coûts de restructuration concernent principalement les coûts de cessation de service associés aux initiatives d’optimisation commerciale.

Le BAIIA pro-forma ajusté comprend des ajustements pour les dépenses d’entreprise attribuées et les coûts autonomes des entreprises publiques. Les dépenses d’entreprise attribuées sont les dépenses qui ont été allouées aux états financiers combinés sur une base de répartition, conformément aux PCGR des États-Unis. Les coûts autonomes d’une entreprise publique sont les coûts d’exploitation estimés de GXO en tant qu’entreprise indépendante publique à la suite de sa scission de XPO Logistics, Inc. à compter du 2 août 2021 et représentent le point médian de nos coûts d’entreprise estimés.

L'EBITDAR ajusté exclut les charges locatives du BAIIA ajusté et est utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance de GXO, car le EBITDAR ajusté tient compte de la performance des opérations de GXO, à l’exclusion des décisions prises en matière d’investissement en capital, de financement et d’autres charges non récurrentes. L'EBITDAR ajusté est également une mesure couramment utilisée par la direction, les analystes de recherche et les investisseurs pour évaluer les entreprises du secteur logistique. Étant donné que l'EBITDAR ajusté exclut les charges d’intérêts et les charges de loyer, il permet à la direction, aux analystes de recherche et aux investisseurs de comparer la valeur de différentes sociétés sans tenir compte des différences dans les structures du capital et les accords de location.

Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante de notre capacité à rembourser des dettes arrivant à échéance ou à financer d’autres utilisations de capitaux qui, selon nous, amélioreront la valeur pour les actionnaires. Nous calculons le flux de trésorerie disponible en tant que trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation, déduction faite du paiement pour les achats de biens et équipements, ainsi que du produit de la vente de biens et équipements. Nous pensons que le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté sur la marge, le BAIIA ajusté pro-forma et l'EBITDAR ajusté améliorent la comparabilité d’une période à l’autre en supprimant l’impact de notre structure de capital (intérêts et dépenses de financement), de la base d’actifs (dépréciation et amortissement), les impacts fiscaux et autres ajustements décrits dans les tableaux ci-joints que la direction a considérés comme ne reflètant pas les principales activités d’exploitation, et aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Nous pensons que le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant l’impact de certains coûts et gains que la direction n’a pas considéré comme reflétant nos principales activités d’exploitation, y compris l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions. Nous pensons que la croissance organique des revenus et la croissance organique des revenus sont des mesures importantes car elles excluent l’impact des fluctuations des taux de change et des revenus des entreprises acquises. Nous pensons que le levier net et la dette nette sont des mesures importantes de notre position de liquidité globale et sont calculés en supprimant les dépassements bancaires, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale déclarée et en déclarant la dette nette en tant que ratio de notre dernier BAIIA ajusté sur douze mois.

La direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer les performances continues de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers pour le BAIIA ajusté pro-forma 2021 ainsi que le BAIIA ajusté de l’exercice 2022, l’EBITDAR ajusté et la croissance organique du chiffre d’affaires, un rapprochement de ces mesures non conforme aux PCGR correspondantes n’est pas disponible sans un effort déraisonnable dû à la variabilité et à la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos futurs résultats financiers conformes aux PCGR et, en conséquence, nous ne sommes pas en mesure de préparer l’état prospectif des revenus préparé conformément aux PCGR qui serait requis pour produire un tel rapprochement.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs tels que définis par la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et par la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être réputées être, des énoncés prospectifs, y compris nos objectifs financiers pro forma 2021 pour l’ensemble de l’exercice, le BAIIA ajusté, la dépréciation et l’amortissement (à l’exclusion des charges d’amortissement liées à l’acquisition), les intérêts les charges, le taux d’imposition effectif et les dépenses nettes en capital ; nos objectifs financiers 2022 pour la croissance organique des revenus, le BAIIA ajusté et l’EBITDAR ajusté ; et l’impact supplémentaire attendu sur les revenus des nouveaux contrats clients en 2022. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « plan , « potentiel », « prévoir », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévoir », « objectif », « orientation », « perspective », « effort », « cible », « la trajectoire » ou le négatif de ces termes ou d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence de ces mots ne signifie pas que les énoncés ne sont pas prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les prévisions, hypothèses et analyses actuelles de la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses connues et inconnues qui peuvent faire que les résultats, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations à venir exprimés de manière explicite ou implicite dans lesdits énoncés de nature prospective.

Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à une différence importante comprennent, sans s’y limiter, les risques discutés dans nos documents déposés auprès de la SEC et les suivants : la gravité, l’ampleur, la durée et les séquelles de la pandémie de COVID-19 et les réponses du gouvernement à la pandémie de COVID-19 ; les conditions économiques en général ; les défis de la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; la concurrence et les pressions sur les prix ; notre capacité à aligner nos investissements dans les immobilisations, y compris les équipements, les centres de service et les entrepôts, aux demandes de nos clients ; notre capacité à intégrer et à réaliser avec succès les synergies, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices attendus en ce qui concerne les sociétés acquises ; les acquisitions peuvent échouer ou entraîner d’autres risques ou développements qui affectent négativement notre situation financière et nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes ; notre capacité à lever des capitaux sous forme d’emprunts ou de capitaux propres ; les litiges ; les questions de travail, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits du travail chez nos clients et les efforts des organisations syndicales pour organiser nos employés ; les risques associés aux régimes de prestations définis pour nos employés actuels et anciens ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et flottants ; les problèmes liés à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois sur la conformité commerciale, ainsi que les changements dans les politiques commerciales internationales et les régimes fiscaux ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, attaques terroristes ou incidents similaires ; une perturbation importante des opérations de GXO ; l’incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale, ou de renforcement de la compétitivité et des opérations anticipées ou ciblées ; l’impact des cyberattaques potentielles et des violations des technologies de l’information ou de la sécurité des données ; l’incapacité de mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques ; les avantages attendus de la scission et les incertitudes concernant la scission, y compris le risque que la scission ne produise pas les avantages souhaités ; une décision de l’IRS que la distribution ou certaines transactions de séparation connexes doivent être traitées comme des transactions imposables ; les opérations de financement attendues réalisées dans le cadre de la scission et les risques liés à un surendettement ; le risque que les coûts de dissynergie, les coûts des transactions de restructuration et les autres coûts encourus dans le cadre de la séparation dépassent nos estimations ; et l’impact de la scission sur nos activités, nos opérations, nos relations avec les clients, fournisseurs, employés et autres contreparties commerciales, et le risque que la scission soit plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu, ce qui pourrait entraîner des exigences sur nos ressources, systèmes, procédures et contrôles, perturbation de nos activités en cours, et le détournement de l’attention de la direction par rapport à d’autres préoccupations commerciales.

Tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont qualifiés par ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats ou développements réels prévus par nous seront réalisés ou, même s’ils sont réalisés de manière substantielle, qu’ils auront les conséquences ou les effets attendus sur nous, notre entreprise ou nos opérations. Les énoncés prospectifs exposés dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date indiquée dans celui-ci, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, des changements dans les attentes ou la survenue d’événements imprévus, sauf pour la mesure requise par la loi.

GXO Logistics, Inc.

États consolidés condensés des opérations

(non vérifiés)

Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions, except per share data) 2021 2020 2021 2020 Revenue $ 1,974 $ 1,584 $ 5,678 $ 4,429 Direct operating expense 1,651 1,297 4,725 3,685 Sales, general and administrative expense 171 157 519 467 Depreciation and amortization expense 85 83 259 246 Transaction-related costs (credits) 29 (2 ) 82 40 Restructuring costs 2 — 5 25 Operating income (loss) 36 49 88 (34 ) Other income (11 ) — (11 ) (2 ) Interest expense 5 6 16 18 Income (loss) before income taxes 42 43 83 (50 ) Income tax expense (benefit) (31 ) 20 (21 ) 2 Net income (loss) 73 23 104 (52 ) Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (5 ) (7 ) (7 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 72 $ 18 $ 97 $ (59 ) Earnings per share data Basic earnings (loss) per share $ 0.63 $ 0.16 $ 0.84 $ (0.51 ) Diluted earnings (loss) per share $ 0.62 $ 0.16 $ 0.84 $ (0.51 ) Common shares outstanding Number of Basic shares outstanding 115 115 115 115 Number of Diluted shares outstanding 116 115 116 115

GXO Logistics, Inc.

Bilan consolidé condensé

(non vérifié)

(In millions, except per share amounts) September 30,

2021 December 31,

2020 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 275 $ 328 Accounts receivable, net of allowances of $11 and $18, respectively 1,391 1,224 Other current assets 292 284 Total current assets 1,958 1,836 Long-term assets Property and equipment, net of $1,077 and $922 in accumulated depreciation, respectively 851 770 Operating lease assets 1,790 1,434 Goodwill 2,042 2,063 Identifiable intangible assets, net of $408 and $373 in accumulated amortization, respectively 274 299 Other long-term assets 218 146 Total long-term assets 5,175 4,712 Total assets $ 7,133 $ 6,548 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 496 $ 415 Accrued expenses 1,008 784 Short-term borrowings and current finance lease liabilities 40 58 Short-term operating lease liabilities 432 332 Other current liabilities 269 149 Total current liabilities 2,245 1,738 Long-term liabilities Long-term debt and finance lease liabilities 934 615 Deferred tax liability 56 54 Long-term operating lease liabilities 1,382 1,099 Other long-term liabilities 179 94 Total long-term liabilities 2,551 1,862 Commitments and contingencies Equity Common Stock, $0.01 par value, 300 shares authorized; 115 shares issued and outstanding 1 — Preferred Stock, $0.01 par value, 10 shares authorized; — shares issued and outstanding — — Additional paid-in capital 2,348 — Retained earnings 70 — XPO investment — 2,765 Accumulated other comprehensive loss (123 ) 58 Total equity before noncontrolling interests 2,296 2,823 Noncontrolling interests 41 125 Total equity 2,337 2,948 Total liabilities and equity $ 7,133 $ 6,548

GXO Logistics, Inc.

État consolidé condensé des flux de trésorerie

(non vérifié)

Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 2020 Operating activities Net income (loss) $ 104 $ (52 ) Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash from operating activities Depreciation, amortization and net lease activity 259 246 Stock compensation expense 22 21 Deferred tax (benefit) expense (47 ) 2 Other (11 ) 5 Changes in assets and liabilities Accounts receivable (118 ) 4 Other assets (129 ) 41 Accounts payable (8 ) (63 ) Accrued expenses and other liabilities 179 141 Net cash provided by operating activities 251 345 Investing activities Payment for purchases of property and equipment (180 ) (159 ) Proceeds from sales of property and equipment 8 11 Purchase and sale of affiliate trade receivables, net — (15 ) Other 32 — Net cash used in investing activities (140 ) (163 ) Financing activities Proceeds from issuance of debt 794 — Net proceeds (repayments) related to trade securitization program (21 ) 17 Repayment of debt and finance leases (64 ) (85 ) Purchase of noncontrolling interests (128 ) (21 ) Net transfers from (to) XPO (774 ) 112 Other 28 5 Net cash provided by (used in) financing activities (165 ) 28 Effect of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash 1 (1 ) Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash (53 ) 209 Cash, cash equivalents, and restricted cash, beginning of period 328 200 Cash, cash equivalents, and restricted cash, end of period $ 275 $ 409 Supplemental disclosure of cash flow information: Leased assets obtained in exchange for new operating lease liabilities, including $281 related to an acquisition in 2021 $ 792 $ 290 Leased assets obtained in exchange of new finance lease liabilities, including $23 related to an acquisition in 2021 39 62 Settlement of related party debt pursuant to the Separation 437 — Cash paid for interest 20 24 Cash paid for income taxes 38 18

Ventilation des

données clés des revenus

Nous désagrégons nos revenus par zone géographique. Notre chiffre d’affaires, ventilé par zone géographique, en fonction de l’emplacement des bureaux de vente, était le suivant :

Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Revenue United Kingdom $ 680 $ 402 $ 1,847 $ 1,069 United States 599 551 1,734 1,596 France 181 174 551 466 Netherlands 159 131 464 357 Spain 117 108 358 304 Other 238 218 724 637 Total $ 1,974 $ 1,584 $ 5,678 $ 4,429

Nos revenus peuvent également être ventilés par différents marchés verticaux, reflétant le secteur d’activité principal de nos clients. Notre chiffre d’affaires, ventilé par secteur d’activité, était le suivant :

Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Revenue E-commerce, omnichannel and consumer technology $ 979 $ 800 $ 2,827 $ 2,179 Food and beverage $ 290 $ 213 $ 795 $ 616 Consumer packaged goods $ 240 $ 198 $ 694 $ 538 Other $ 465 $ 373 $ 1,362 $ 1,096 Total $ 1,974 $ 1,584 $ 5,678 $ 4,429

GXO Logistics, Inc.

Rapprochement du bénéfice net (perte nette) et du BAIIA ajusté

(non vérifié)

Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 2020 2021 2020 Net income attributable to GXO $ 72 $ 18 $ 97 $ (59 ) Net income attributable to noncontrolling interests (1 ) (5 ) (7 ) (7 ) Net income (loss) $ 73 $ 23 $ 104 $ (52 ) Interest expense 5 6 16 18 Income tax provision (31 ) 20 (21 ) 2 Depreciation and amortization expense 85 83 259 246 Transaction and integration costs 29 (2 ) 82 40 Restructuring costs 2 — 5 25 Adjusted EBITDA(1) $ 163 $ 130 $ 445 $ 279 Revenue 1,974 1,584 5,678 4,429 Adjusted EBITDA margin(2) 8.3 % 8.2 % 7.8 % 6.3 %

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué de presse.

(2) La marge du BAIIA ajusté est calculée en divisant le BAIIA ajusté par le chiffre d’affaires.

GXO Logistics, Inc.

Rapprochement du BAIIA ajusté pro-forma historique

(non vérifié)

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2020 2021 2020 Net Income (loss) attributable to GXO $ 23 $ 106 $ (48 ) Net income attributable to noncontrolling interests (5 ) (7 ) (7 ) Net Income (loss) $ 28 $ 113 $ (41 ) Interest expense(a) 8 20 24 Income tax provision(a) 19 (18 ) 2 Depreciation and amortization expense(a) 84 259 248 Transaction and integration cost(a) (2 ) 82 40 Restructuring costs(a) — 5 25 Adjusted EBITDA (pro forma basis consistent with Form 10)(d) $ 137 $ 461 $ 298 Allocated corporate expense(b) 26 29 70 Public company standalone cost(c) (21 ) (23 ) (57 ) Adjusted pro forma EBITDA $ 142 $ 467 $ 311

(a) Pour toutes les périodes précédant le 2 août 2021, ces dépenses incluent les dépenses attribuées par XPO Corporate telles que préparées dans le cadre des états financiers détachés. Aucun impact sur le BAIIA ajusté.

(b) Exclut l’impact des éléments ajustés et des charges d’intérêts, d’impôts, d’amortissement et d’amortissement attribuées par XPO Corporate

(c) Les coûts estimés d’exploitation GXO en tant que société publique autonome

(d) Se réfèrent au formulaire 10 de GXO pour plus d’informations sur nos informations financières pro-forma

GXO Logistics, Inc.

Rapprochement du bénéfice (perte) net(te) conforme aux PCGR et de la perte (perte) net(te) par action et du bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) par action

(non audité)

Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, (In millions, except per share data) 2021 2020 2021 2020 GAAP net income attributable to common shareholders $ 72 $ 18 $ 97 $ (59 ) Unrealized gain on foreign currency option and forward contracts (1 ) — (1 ) — Amortization of acquisition-related intangible assets 16 15 44 43 Transaction and integration costs 29 (2 ) 82 40 Restructuring costs 2 — 5 25 Income tax associated with the adjustments above(1) (11 ) (4 ) (27 ) (35 ) Discrete and other tax-related adjustments (42 ) — (42 ) — Adjusted net income attributable to common shareholders(2) $ 65 $ 27 $ 158 $ 14 Adjusted basic earnings per share(2) 0.57 0.23 1.37 0.12 Adjusted diluted earnings per share(2) 0.56 0.23 1.36 0.12 Weighted-average common shares outstanding Basic weighted-average common shares outstanding 115 115 115 115 Diluted weighted-average common shares outstanding 116 115 116 115





Aggregate tax benefit of all non-tax related adjustments reflected above Amortization of acquisition-related intangible assets $ (4 ) $ (5 ) $ (9 ) $ (14 ) Transaction and integration costs (7 ) 1 (17 ) (13 ) Restructuring costs — — (1 ) (8 ) $ (11 ) $ (4 ) $ (27 ) $ (35 )

(1) Le taux d’imposition sur le revenu appliqué aux éléments est basé sur le taux d’imposition effectif annuel conforme aux PCGR, à l’exclusion des éléments distincts et des taxes sur les cotisations et les marges.

(2) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Autre rapprochement

(non vérifié)

(In millions) Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, Reconciliation of Cash Flows from Operating Activities to Free Cash Flow 2021 2020 2021 2020 Net cash provided by operating activities $ 105 $ 154 $ 251 $ 345 Payment for purchases of property and equipment (61 ) (57 ) (180 ) (159 ) Proceeds from sale of property and equipment 6 5 8 11 Free Cash Flow (1) $ 50 $ 102 $ 79 $ 197 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of the press release.





(In millions) Three Months Ended

September 30, Nine Months Ended

September 30, Reconciliation of GAAP Revenue to Organic Revenue 2021 2020 2021 2020 Revenue $ 1,974 $ 1,584 $ 5,678 $ 4,429 Revenue from acquired business 163 — 431 — Foreign exchange rates 35 — 227 — Organic revenue(1) $ 1,776 $ 1,584 $ 5,020 $ 4,429 Organic revenue growth(1) (2) 12 % 13 %

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué de presse.

(2) La croissance organique des revenus est calculée comme la variation relative des revenus organiques d’une année sur l’autre, exprimée en pourcentage des revenus organiques de 2020.

GXO Logistics, Inc.

Rapprochements de liquidités

(non audités)

Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 Reconciliation of Debt Total Debt $ 974 Bank Overdraft 58 Cash and cash equivalents 275 Net debt(1) $ 757 (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of the press release. Nine Months Ended

September 30, (In millions) 2021 Reconciliation of Net Leverage Net debt $ 757 Trailing twelve months adjusted EBITDA 583 Net Leverage(1) 1.3x (1) See the “Non-GAAP Financial Measures” section of the press release.





Trailing Twelve Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Twelve Months Ended December 31, Nine Months Ended September 30, 2021 2021 2020 2020 Reconciliation of Net Income (loss) to Adjusted EBITDA (In millions) Net income (loss) attributable to GXO $ 125 $ 97 $ (31 ) $ (59 ) Net income attributable to noncontrolling interests (9 ) (7 ) (9 ) (7 ) Net income (loss) 134 104 (22 ) (52 ) Interest expense 22 16 24 18 Income tax provision (7 ) (21 ) 16 2 Depreciation and amortization expense 336 259 323 246 Transaction and integration costs 89 82 47 40 Restructuring costs 9 5 29 25 Adjusted EBITDA(1) $ 283 $ 445 $ 417 $ 279

(1) Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » du communiqué de presse.