COP26 : Des expert.e.s du WWF-Canada y assistent et sont disponibles pour entrevue

TORONTO, 03 nov. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des expert.e.s du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) sont sur le terrain à Glasgow, au Royaume-Uni, pour participer et accueillir deux événements d'importance nationale dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26). Les expert.e.s sur place et d'autres spécialistes du WWF-Canada sont disponibles pour des entrevues sur divers sujets, tels que les solutions climatiques basées sur la nature (y compris la protection et l’intendance des écosystèmes riches en carbone), l'importance de respecter la gouvernance autochtone pour la conservation menée par les Autochtones, et les avantages considérables de lutter en même temps contre les crises du climat et de la biodiversité.



À la COP26 :

4 novembre, 5 h 30 HE : Résilience inuite et solutions aux dérèglements climatiques dans les écosystèmes de l'Arctique

Cette table ronde du Conseil circumpolaire inuit, soutenue par Brandon Laforest, spécialiste principal, Espèces et écosystèmes arctiques du WWF-Canada, explore le savoir et les perspectives inuites sur les dérèglements climatiques, la résilience et les adaptations dans les écosystèmes nordiques. La discussion montrera comment, grâce à l’intendance des milieux naturels et sur la base de milliers d'années d'expérience vécue dans des écosystèmes terrestres et marins en constante évolution, les communautés circumpolaires jouent un rôle essentiel pour parvenir à la résilience et à l'adaptation dans la région arctique et au-delà. Les panélistes comprennent :

Jimmy Oleekatalik – Gestionnaire, Spence Bay Hunters and Trappers Association; Gestionnaire, Projet d’aire protégée et de conservation inuite Aviqtuuq

Dr Dalee Sambo Dorough – Présidente du Conseil circumpolaire inuit

Dr Victoria Qutuuq Buschman – Chercheuse en conservation, Institut groenlandais des ressources naturelles

Brian Pottle – Président, Conseil national des jeunes Inuits (Canada)

Adelaine Ahmasuk – Leader émergente, Conseil circumpolaire inuit (Alaska)



Pour plus d’information et des demandes médias, veuillez contacter Brandon Laforest : blaforest@wwfcanada.org.

10 novembre, 11 h HE : Les immenses réserves de carbone du Canada sont essentielles pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C

James Snider, vice-président, Science, savoir et innovation au WWF-Canada, et Mary MacDonald, vice-présidente principale et directrice générale de la conservation du WWF-Canada, présentent de nouvelles recherches réalisées en partenariat avec le laboratoire de télédétection de l'Université McMaster, qui soulignent à quel point les réserves de carbone du Canada sont importantes pour maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Les autres panélistes comprennent :

Vern CheeChoo – Directeur du territoire et des ressources, Conseil de Mushkegowuk

Angela Kane – P.-D. G., Secwepemcúl’ecw Restoration and Stewardship Society

Dr Alemu Gonsalmo – Professeur adjoint, Université McMaster et titulaire de la chaire de recherche du Canada en télédétection des écosystèmes terrestres



Des entrevues avec les panélistes peuvent être organisées après le panel du 10 novembre. Contactez Laurence C. Desrosiers : lcdesrosiers@wwfcanada.org

Également disponible pour entrevue :

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, est disponible pour discuter des retombées du rapport du GIEC paru cet été, du rôle que jouent les solutions climatiques basées sur la nature dans le rétablissement des espèces en péril et le maintien du réchauffement climatique à 1,5 °C, et Régénérer le Canada, notre plan sur 10 ans pour rétablir les espèces et lutter contre la crise climatique à l’aide de la nature.

Pour plus d'informations, contactez :

Laurence Cayer-Desrosiers, spécialiste, Communications lcdesrosiers@wwfcanada.org

Rebecca Spring, gestionnaire séniore, Communications rspring@wwfcanada.org (pour les demandes en anglais)

