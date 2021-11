Microshare recebe US$ 15 milhões em financiamento do Avenue Capital Sustainable Solutions Fund

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

PHILADELPHIA, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Microshare Inc., fornecedora líder de soluções de dados Smart Building para multinacionais e instituições do setor público, fechou um financiamento de US$ 15 milhões do Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P., Avenue Capital Group para apoiar empresas que trabalham para criar um mundo mais sustentável.



A EverSmart, a suíte de soluções de Instalações Inteligentes da Microshare, ajuda empresas globais como GlaxoSmithKline, Aramark e Rent-A-Center a restabelecer a confiança da força de trabalho, inquilinos e clientes quanto à segurança dos espaços internos, produzindo eficiências operacionais, bem como insights de dados que aumentam o desempenho de ESG (Meio Ambiente | Social | Governança).

“O investimento do Avenue Sustainable Solutions Fund representa um voto principal da confiança na natureza transformacional das nossas soluções EverSmart”, disse Ron Rock, CEO e Cofundador da Microshare. "Com a diminuição da pandemia, a nossa capacidade de criação de dados inexistentes foi mais relevante do que nunca com os trabalhadores e inquilinos tendo que lidar com novas preocupações sobre espaços internos. E as empresas estão revendo sua pegada imobiliária e enfrentando novas expectativas globais sobre o clima e outras questões de ESG."

“A Microshare é ideal para a nossa estratégia”, disse Sean Coleman, cogerente do Avenue Sustainable Solutions Fund. “Estamos muito empolgados em apoiar a estratégia da Microshare na abordagem da demanda corporativa crescente para melhorias na eficiência energética da construção e consumo de água, considerações essenciais para um futuro sustentável.”

A Microshare, com sede na Filadélfia, fornece soluções de Detecção como Serviço para clientes nos setores de Imóveis Comerciais, Corporativo, Saúde, Manufatura e Produtos Farmacêuticos. A empresa recebeu atenção internacional pelos dispositivos vestíveis Universal Contact Tracing introduzidos no início da pandemia, uma solução responsável pela prevenção de grandes surtos em indústrias de manufatura essenciais, como farmacêutica e logística.

A Microshare irá usar o fundo arrecadado para expandir suas equipes de vendas e desenvolvimento, expandir seus negócios na América do Norte, Europa e Oriente Médio, e solidificar a complexa cadeia de suprimentos e as relações com revendedores que sustentam seus esforços para implantação das suas soluções de dados em escala.

As soluções da Microshare criam ativos do mundo real para clientes Digital Twins, permitindo a tomada de melhores decisões quanto aos sistemas operacionais e dados para informar e estimular iniciativas de sustentabilidade impactantes.

A empresa recentemente fechou uma série de acordos importantes, incluindo:

Um acordo com a Aramark, a maior empresa de gerenciamento de instalações dos EUA, para que a Microshare forneça a espinha dorsal tecnológica das suas soluções AIWX Connect Predictive Cleaning , agora implantadas nos principais hospitais, estádios e outras infraestruturas;

, agora implantadas nos principais hospitais, estádios e outras infraestruturas; Um acordo com o governo britânico e a Universidade de Leeds para um teste dos seus dispositivos vestíveis de rastreamento de contatos, para a redução de infecção em dezenas de ambientes de cuidado de idosos;

Renovações de contratos globais de vestíveis Universal Contact Tracing para fábricas da GSK em todo o mundo, instalações da sede da Rent-A-Center e vários outros clientes dos setores de Energia/Logística.



Sobre a Avenue Sustainable Solutions

O Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P. oferece soluções de financiamento criativas para empresas de alto crescimento que possam demonstrar um resultado ambiental mensurável e positivo, juntamente com retornos financeiros competitivos. Ela está em grande parte concentrado em empresas norte-americanas do segmento carente do mercado criado pelo crescente défice de financiamento por parte dos bancos comerciais e fundos de dívida maiores. Para obter informações adicionais sobre o Avenue Capital Group, uma empresa de investimento global com ativos estimados em aproximadamente US$ 11,7 bilhões em 30 de setembro de 2021, visite www.avenuecapital.com .

Sobre a Microshare

A suíte EverSmart de soluções Smart Building da Microshare é implantada em escala em todo o mundo para a oferta de dados de segurança, bem-estar, economia de custos e sustentabilidade, para os ativos imobiliários dos nossos clientes. A Microshare é líder em aplicações LoRaWAN e membro orgulhoso da LoRa Alliance®. www.microshare.io

