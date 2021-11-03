Microshare获得来自Avenue Capital Sustainable Solutions Fund的1500万美元融资

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费城, Nov. 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向跨国公司和公共部门机构的智能建筑数据解决方案领先提供商Microshare Inc.日前获得Avenue Sustainable Solutions Fund, L.P.（Avenue Capital Group旗下投资机构，旨在支持从事可持续性事业的企业）的1500万美元融资。



Microshare的EverSmart智能设施解决方案套件已为葛兰素史克、爱玛客（Aramark）和Rent-A-Center等全球企业所采用，用于消除员工、租户和客户对室内空间安全的担忧，同时提高运营效率和数据洞察，从而提升ESG（环境 | 社会 | 治理）表现。

Microshare首席执行官及联合创始人Ron Rock表示：“Avenue Sustainable Solutions Fund的投资是对我们EverSmart解决方案根本变革属性投下的重要信任票。随着疫情有望消退，我们从无到有创建数据的能力比以往任何时候都更重要，因为员工和租户正在努力应对室内空间的新担忧，而各公司正在重新考虑其房地产足迹，并面对全球对气候和其他ESG议题的新预期。”

Avenue Sustainable Solutions Fund联席经理Sean Coleman表示：“Microshare与我们的战略有着天然契合性。我们很高兴能支持Microshare的战略，满足企业对提高能源效率和用水需求的日益增长，这两个方面都是可持续发展未来的关键考虑因素。”

总部位于费城的Microshare为商业房地产、企业、医疗保健、制造和制药行业客户提供“传感即服务”解决方案。该公司因在疫情早期推出的“通用接触者追踪（Universal Contact Tracing）”可穿戴设备受到了国际关注，这一解决方案被认为在制药和物流等关键制造业部门防止了大规模疫情爆发。

Microshare将利用这笔资金扩大销售和开发团队，发展北美、欧洲和中东的业务，并巩固复杂的供应链和经销商关系，以支持大规模部署其数据解决方案。

Microshare的解决方案为“数字孪生”客户创造现实世界资产，使其能够在运营系统方面做出更好的决策，并生成相关数据，为有影响力的可持续发展举措提供依据和推动力。

公司最近达成了多项里程碑协议，包括：

关于Avenue Sustainable Solutions Fund

Avenue Sustainable Solutions Fund， L.P.致力于为能够展示可衡量的积极环境结果以及有竞争力的财务回报的高增长公司提供创新融资解决方案。该基金主要专注于市场服务不足的北美公司，造成这一服务不足的原因是商业银行和大型债务基金之间不断扩大的融资服务缺口。Avenue Capital Group是一家全球投资公司，截至2021年9月30日的资产估值约为117亿美元。集团的详细信息请见www.avenuecapital.com。

关于Microshare

Microshare的EverSmart智能楼宇解决方案套件已大规模部署在全球各地，为我们客户的房地产资产提供安全性、健康益处、成本效益和可持续性数据。Microshare是LoRaWAN（远程广域网）应用领域的领先企业，也是LoRa Alliance®成员。www.microshare.io

联系人：Simon Redgatesredgate@microshare.io+44(0)7850112703

图片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df48c883-9f8a-4e04-823a-5e421d771217/zh-Hans